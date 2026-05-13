Daniel Quintero respondió a negativa de Jorge Iván Ospina tras pedir su renuncia: “No hay ningún interventor con corona”

Daniel Quintero aseguró que Jorge Iván Ospina debe presentar un plan de choque para solucionar los problemas de la Nueva EPS - crédito Colprensa y Jorge Acero/Colprensa

El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, informó que solicitó la renuncia de todos los interventores de las EPS que están bajo el control de la entidad. Aseguró que el objetivo es evaluar si las decisiones y medidas que han tomado han servido para mejorar la situación de las entidades promotoras de salud.

De acuerdo con los resultados que surjan de esa verificación, se determinará si pueden o no continuar en sus cargos. “Vamos a evaluar sus acciones, sus resultados, la respuesta a las PQR (peticiones, quejas y reclamos), la entrega de medicinas y en función de eso, su continuidad o retiro“, precisó el funcionario.

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Ante los medios de comunicación, Jorge Iván Ospina, recién designado interventor de la Nueva EPS, aseguró que la persona facultada para solicitar su renuncia no es el superintendente Nacional de Salud; es el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Yo también me sorprendí. La renuncia mía me la pide Petro, no Quintero”, dijo el interventor entre risas.

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Jorge Iván Ospina es el nuevo interventor de la Nueva EPS. Aseguró que su renuncia profundizaría los problemas que tiene - crédito Nueva EPS

Explicó que, en general, las intervenciones que se han hecho en las EPS se han caracterizado por su inestabilidad y que la renuncia de los interventores podría profundizar el problema, impidiendo a los funcionarios avanzar en su objetivo de “sacar adelante” a las entidades promotoras de salud.

“No. Realmente no creo que tenga que ver conmigo. Yo soy muy bueno. Y además soy muy responsable de mi trabajo, perdonen pues lo picado, pero, además, es porque creo que estamos por el camino correcto para establecer una gran EPS y yo creo que no, no hay problema ahí”, señaló.

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En respuesta a las declaraciones del interventor, el superintendente Nacional de Salud indicó que debe exponer un “plan de choque” para hacer frente a los problemas que tiene la EPS y, aunque su nombramiento es reciente, no está exento de cualquier medida que adopte la Superintendencia.

“En relación a Jorge Iván Ospina interventor de Nueva EPS. El acaba de llegar. Sin embargo, debe presentar un plan de choque consistente. No hay en esta superintendencia ningún interventor con corona ni por encima del poder de inspección, vigilancia y control de la entidad”, indicó Quintero Calle.

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El superintendente Daniel Quintero respondió a Jorge Iván Ospina - crédito @QuinteroCalle/X

Petición de renuncia a interventores generó malestar

La decisión del nuevo superintendente Nacional de Salud de solicitar la renuncia a todos los interventores para evaluar sus procesos no cayó bien en el país político colombiano. El excongresista David Luna es una de las personas que se pronunció al respecto, a través de una publicación en su cuenta de X, indicando que la medida que tomó Quintero implica un reinicio en los procesos que se están adelantando en todas las EPS que están intervenidas.

Advirtió sobre graves afectaciones en la prestación de los servicios de salud para millones de afiliados a las entidades promotoras. “Cinco superintendentes de Salud. 34 agentes interventores. Tres años de promesas de cambio. Hoy, el nuevo superintendente le pide la renuncia a todos los interventores y volvemos a empezar de cero. Mientras ese ciclo se repite, millones de pacientes se quedan sin medicamentos y sin tratamientos”, indicó.

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Desde su perspectiva, la solución a los problemas que hay en las EPS no es sacar a los funcionarios que hoy se encargan de su manejo; es verificar quiénes deben hacerse responsables de lo que pasa y que las riendas de las entidades se tomen con seriedad.

David Luna criticó medidas que está tomando Daniel Quintero como superintendente - crédito @lunadavid/X

“La pregunta no es quién se va. Es quién responde por los pacientes. ¿El ministro? No responde. ¿El superintendente? Su solución es pedir renuncias y volver a empezar. Colombia no necesita más cambios de cara. Necesita que alguien asuma la responsabilidad“, señaló el excongresista de Cambio Radical.

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