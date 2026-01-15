Alexa Torrex rompió en llanto en ‘La casa de los famosos Colombia 3’ tras acusaciones de sus compañeros

La líder de la semana lloró por la forma en la que sus compañeros se expresaron de su liderazgo - crédito @alexatorrexcontreras/IG

En la más reciente jornada de La casa de los famosos Colombia 3, el liderazgo de Alexa Torrex ha puesto en evidencia las tensiones latentes entre los participantes y ha dejado ver la presión emocional que implica comandar un grupo tan diverso entre actores, cantantes y creadores de contenido.

Desde la intimidad del baño de la casa, la creadora de contenido santandereana expresó sin reservas su inconformidad por las críticas de sus compañeros: “Ellas si se creen las, las que les pesan las tetas y el culo, de pana”, afirmó Alexa Torrex al plantear el ambiente competitivo y desafiante que siente a su alrededor.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Las imágenes compartidas por Alexa Torres junto a Jhorman Tolosa cuentan con gran cantidad de likes - crédito Instagram

La discusión recrudeció tras la confrontación que tuvo Alexa con varios de sus compañeros durante el juicio del que Yina Calderón fue la jueza, decisión que no todos vieron con buenos ojos.

Ante el cuestionamiento de sus modos, Alexa se defendió con vehemencia:

“A ustedes les parece que yo lo estoy diciendo mal. No es cierto. Parce, todas (las sugerencias) las contestan y todos quieren meterse a la cocina. Falta barrer, falta trapear”, sostuvo Alexa Torrex a sus compañeros, notando la dificultad para establecer orden entre quienes comparten la convivencia.

El carácter directo de Alexa generó reacciones inmediatas. Lorena Altamirano, esposa del “Flaco” Solórzano, en un intento de explicar la percepción colectiva, le señaló:

“Yo sí he sentido que, obviamente, de pronto por tu región, sí, de pronto, tienes una forma de hablar que es como muy... Como que quieres regañar. Yo no sé si en verdad es por la región o lo que, pero sí se siente un poco así”, argumentó Lorena Altamirano, y añadió: “La gente se siente como atacada, que todo el tiempo la está regañando. O sea, a mí no me lo has hecho”.

Alexa se ganó el liderazgo de la semana y ha generado conflicto con sus compañeros por como lleva el juego en la primera semana - crédito @canalrcn/IG

Al escuchar estas observaciones, Alexa confesó los efectos de la presión acumulada: “No, yo no quiero ser la hijueputa acá. Yo no quiero ser la mala que haga acá quien lo que se le da la gana, marica. Yo no quiero que me...”, una frase interrumpida por la intervención de Lorena Altamirano, quien insistió en el papel de liderazgo asumido: “¡Ah! Si usted es la líder, mami”.

En ese contexto, Alexa Torrex rememoró viejas críticas y su esfuerzo por cambiar: “¿Pa’ qué? ¿P’a qué me hablan que yo soy una no sé qué? Toda mi vida escuchando que soy una no sé qué, una no sé cómo, porque soy amargada, porque grito, porque me expreso. Y estoy tratando de no hacerlo así y todo bien”, contó Torrex, mostrando el conflicto personal entre la autoimagen y las expectativas ajenas.

Las tensiones se reflejaron también en cuestiones prácticas de la convivencia. Valentino Lázaro intervino para clarificar las tareas: “Yo te voy a preguntar a la primera: ¿Trapeo yo igual que ayer?... Sí. ¿Trapeo yo igual que ayer? Porque a mí no me gusta lo que hago. ¿Puedo trapear?”, planteó Lázaro, mientras Alexa respondía: “Dale, amor, sí, dale, sí”.

Tras el estreno de la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia', los participantes tuvieron su primera prueba de presupuesto - crédito cortesía Canal RCN

Esa conversación dio pie a que Alexa ilustrara sus frustraciones con el reparto de las labores: “Mira lo que dijo Valentino: ‘¿Puedo? O sea, si tengo que trapear, lo hago, pero ¿pue-puedo hacer otra cosa? Porque no me gusta el baño’. ¿Qué me contesta ella?... ‘Ahí vemos’. Ni siquiera me dice: ‘Amor, no, por favor, yo quiero hacer, eh, cocina’”, relató Alexa Torrex, criticando la falta de claridad en la organización diaria.

A pesar de las palabras de aliento de Sara Uribe (“Alexa, Alexa, respire, mami”) y el intento de Lorena Altamirano por ofrecer una perspectiva tranquilizadora, la incomodidad no parecía disiparse.

“Esa cosa, muchachos. No, te juro, ya todos son terribles. O sea, la verdad es que son terribles. Enseñas, contestan como se les da la gana. Alzadas ellas, así se creen las, las que les pesan las tetas y el culo de pana”, insistió Alexa Torrex, repitiendo su crítica al ambiente que percibe en la casa.