Calendario Lunar 2026: estas son las fases de la luna de la semana

El calendario lunar de esta semana (Infobae)

Este es el calendario lunar de la semana, las fases de la luna que podrás ver del lunes 20 de abril al viernes 1 de mayo en los cielos de Perú.

Desde tiempos inmemorables, las fases de la luna han sido utilizadas por la humanidad para definir fechas de todo tipo: desde religiosas y festivas, hasta de cultivo y pesca.

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario lunar 2026

Las fases de la luna de la semana, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El jueves 23 de abril la luna estará en cuarto creciente, esto quiere decir que se encuentra en un cuarto de su recorrido mensual y se iluminará únicamente la mitad de su cara iluminada.

Durante este lapso, la luna sale alrededor del mediodía y se pone cerca de la medianoche, según explica la Nasa. Está en lo alto del cielo por la noche y ofrece una excelente vista.

Para el viernes 1 de mayo, habrá luna llena, lo que significa que el astro estará opuesta al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible estará completamente iluminada.

En muchas culturas se usa la luna llena para marcar el paso del tiempo.

Al comienzo de esta semana, la luna estará a 361952 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 382837 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la luna

La luna es el objeto más grande y brillante de nuestro cielo nocturno. De acuerdo con la NASA, tiene un radio de poco más de mil 740 kilómetros, menos de un tercio del ancho de la Tierra.

Si la Tierra fuera del tamaño de una moneda de cinco centavos, explica la Nasa, la luna sería aproximadamente tan grande como un grano de café.

Su origen es de hace miles de millones de años, cuando un cuerpo del tamaño de marte colisionara con la tierra, según una de las teorías más aceptadas al respecto.

El nombre de este satélite natural de la tierra es simplemente "luna" porque la gente no sabía que existían otras. No fue hasta que Galileo Galilei descubrió cuatro lunas orbitando Júpiter en 1610.

La luna hace de la tierra un planeta más habitable al moderar la oscilación de nuestro planeta sobre su eje, lo que conduce a un clima relativamente estable.

También provoca mareas, creando un ritmo que ha guiado a los humanos durante miles de años.

Si la luna no existiera, la tierra sería un mundo muy diferente.