Yeison Jiménez y el impacto de los ídolos musicales en Colombia: “Referentes que inspiran a miles de personas”

El cantautor falleció el 10 de enero tras un siniestro aéreo registrado en Paipa, Boyacá - crédito Colprensa/RedesSociales

El siniestro aéreo en el que falleció el artista de música popular Yeison Jiménez, que viajaba en compañía de cuatro amigos en una avioneta que tenía como destino la ciudad de Medellín, sigue generando impacto en el país.

La muerte del oriundo de Manzanares, Caldas, ha provocado que varios sectores de la sociedad se unan para lamentar la perdida del cantautor de 34 años, que dejó su trabajo en la central de Corabastos de Bogotá para consolidar su sueño de ser artista.

Tras el accidente, en redes sociales han comparado a Yeison Jiménez con otros cantantes históricos de Colombia, como Darío Gómez o Diomedes Díaz, que aunque ya fallecieron, siguen estando en la lista de los artistas más escuchados en el país.

Precisamente, por ese rol de “ídolo” que parte de la sociedad le ha adjudicado a Yeison Jiménez, en diálogo con Infobae Colombia, Paula Velásquez, experta en mercadeo y publicidad, habló sobre los factores que suelen cumplirse cuando una personalidad pública recibe ese tipo señalamiento de por parte del público en general.

La consolidación de “ídolos” en Colombia

En las afueras de El Campín, los colombianos rindieron homenaje a Yeison Jiménez con velas encendidas, mensajes de despedida y canciones - crédito redes sociales

En primer lugar, Velásquez mencionó que cuando se habla de “ídolos”, en Colombia este término va ligado a la cultura, puesto que se conectan las emociones, tradiciones y aspiraciones colectivas.

“En nuestro país, la marca personal se construye de manera empírica y natural, a partir de fuentes de influencia que transforman la vida de las personas. La primera fuente es el entorno cercano: la familia, los amigos, los compañeros y los docentes, quienes son el punto de partida para que alguien crea en la posibilidad de crecer y proyectarse. La segunda fuente es lo que llamamos autoridad construida, que no se impone, sino que se gana con resultados, constancia y aportes reales a la sociedad. Esta autoridad nace del conocimiento práctico y la experiencia, y es validada socialmente, como los títulos académicos”.

En todo el país se han registrado homenajes a Yeison Jiménez - crédito redes sociales

A nivel de entretenimiento, mencionando en este rubro a los músicos, actores o actualmente a los creadores de contenido, la experta indicó que la mayoría de veces, en Colombia se le llama ídolo a quienes logran conectar con el público de manera genuina.

“Figuras como Patricia Teherán, Alejo Durán, Joe Arroyo, Diomedes Díaz, Darío Gómez, Kaleth Morales y recientemente Yeison Jiménez, son ejemplos claros de cómo se construyen ídolos en Colombia”.

Otro punto que señaló Velásquez es la historia de vida de los artistas, puesto que la mayoría se consolidan después de haber tenido dificultades económicas o ligadas a la violencia.

“Ellos pasaron del común al reconocimiento nacional e internacional, no solo por sus canciones, conciertos y giras, sino por su forma de ser, por esa autenticidad que conecta con la gente. Cada uno tuvo un propósito claro, comenzó con metas pequeñas y logró grandes éxitos, convirtiéndose en referentes que inspiran a miles de personas”.

Las exequias del cantautor se llevaron a cabo el 13 de enero de manera privada - crédito EFE

Para Paula Velásquez, el caso de Yeison Jiménez va ligado a la proyección de las poblaciones, que veían en el cantautor un ejemplo de lo que se podía lograr a pesar de no tener activos heredados.

“Historias como la de Yeison Jiménez son tan poderosas, porque representan la narrativa de quien logró salir desde abajo y convertirse en estrella, algo que resuena especialmente en pueblos y barrios de estratos bajos. Estos ídolos son símbolos de esperanza, porque demuestran que el éxito no depende de privilegios, sino de esfuerzo, constancia y autenticidad”.

Por último, la experta indicó que, lo más probable es que Yeison Jiménez se sume a la lista de artistas que no son sido olvidados a pesar del paso del tiempo.

“Esta construcción de ídolos también refleja nuestra confianza en la palabra y en la conexión emocional. En Colombia, la admiración hacia estas figuras no se basa únicamente en su talento, sino en la cercanía que generan con la gente, en cómo sus historias se convierten en espejos de las aspiraciones colectivas. Son leyendas que nacen de la raíz popular y se eternizan en la memoria cultural del país”.