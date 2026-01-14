Yeison Jiménez y el día que se presentó en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo recordaron en redes sociales

El cantante de música popular interpretó algunas de sus canciones durante la gala final de la segunda temporada, en 2025 - crédito Canal RCN

A tres días de la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Boyacá donde también fallecieron sus cuatro acompañantes y el piloto, los recuerdos y homenajes a la memoria del cantante de música popular siguen proliferando.

El artista, considerado uno de los responsables de la proyección que vivió la música popular colombiana durante la última década y de alcanzar una masividad que le permitió ser el primero del género en llenar el estadio El Campín de Bogotá, tuvo la posibilidad de acceder a espacios que en otros momentos parecían imposibles de alcanzar para sus colegas, incluyendo los reality shows.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese sentido, hubo dos apariciones destacadas del cantante: una como jurado en Yo me llamo, acompañando a Amparo Grisales y César Escola en la octava temporada, y otra como invitado sorpresa en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Debido a que el formato del Canal RCN inició transmisiones el pasado lunes 12 de enero, la muerte de Yeison Jiménez llevó a que se recordara cuando el caldense fue invitado a la última gala, en la que se conocería el ganador de la temporada.

Yeison Jiménez, intérprete de música popular, acompañó a los exparticipantes del reality en 2025 - crédito cortesía Canal RCN

Curiosamente, la producción decidió que Jiménez hiciera su ingreso como previo al anuncio de quién sería el ganador en las votaciones entre Altafulla y Melissa Gate.

“Buenas, buenas, eso está muy sabroso aquí, vamos a cantar que esto dice así”, manifestó el cantante para dar introducción a su set, en el que no tuvo reparos en motivar a los participantes a interactuar con él, e incluyó el tema Aventurero, cantado y coreado por todos los presentes.

En el repaso de ese evento, además de señalar un supuesto gesto de desdén por parte de Yeison a Karina García (aparentemente ignorándola y prefiriendo saludar a Alerta) los usuarios no dudaron en señalar la profunda tristeza que supone ver aquel registro ahora, tras su muerte.

“No puedo creerlo”, “No, ese día fui feliz al oírlo en la final”, “Descansa en paz”, son palabras que se repiten en los comentarios recogidos de redes sociales tras difundirse nuevamente el video.

Así será el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

A la par con los tributos en formatos digitales, la familia del cantante confirmó que el miércoles 14 de enero de 2026 se realizará un homenaje en el Movistar Arena de Bogotá para despedir al cantante, luego de que las autoridades entregaron su cuerpo tras el accidente aéreo que le costó la vida.

Este tributo público se está preparando mientras sus seres cercanos se encuentran en las ceremonias privadas de despedida y en medio de la conmoción generada por el siniestro, cuyas causas continúan bajo investigación.

Yeison Jiménez será despedido con un tributo especial tras el trágico accidente aéreo que conmocionó a sus fans - crédito Paola España Comunicaciones

El equipo de trabajo del artista, mediante un comunicado oficial difundido por sus cuentas oficiales, informó que este encuentro tendrá lugar en uno de los escenarios considerados fundamentales en la carrera de Jiménez.

Programado para realizarse el próximo miércoles 14 de enero, se llevará a cabo durante dos turnos consecutivos, organizados en horarios diferenciados para facilitar la participación del público y garantizar la seguridad.

El primer turno será de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. y el segundo, de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. En ambos casos, el acceso estará sujeto a la capacidad máxima del recinto.

Al concluir cada uno de los turnos, el recinto será desalojado por completo antes del siguiente ingreso. De este modo, se busca garantizar comodidad y orden entre quienes deseen rendir su tributo.

El ingreso está habilitado únicamente para personas mayores de 16 años, siempre con acompañante. Las personas en estado de embriaguez no podrán entrar bajo ninguna circunstancia. De igual forma, confirmaron que no se venderán bebidas alcohólicas dentro del recinto y que está prohibido el acceso con alimentos, bebidas o velas, como parte de las medidas de seguridad y respeto establecidas para el evento.