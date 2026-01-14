Colombia

Resultados Super Astro Sol y Luna del sorteo de hoy miércoles 14 de enero de 2026

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de los dos juegos de hoy

Guardar
Resultados del último sorteo de
Resultados del último sorteo de Super Astro (Infobae)

Super Astro Sol y Luna compartieron los números ganadores de sus más recientes sorteos celebrados este miércoles 14 de enero de 2026.

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados Super Astro Sol

La combinación ganadora de la
La combinación ganadora de la tarde de este miércoles 14 de enero de 2026. (Infobae)
  • Fecha: miércoles 14 de enero de 2026.
  • Número ganador: 1 0 8 7.
  • Signo ganador: Escorpión.

Resultados Super Astro Luna

Los números ganadores de este
Los números ganadores de este miércoles 14 de enero de 2026. (Infobae)
  • Fecha: miércoles 14 de enero de 2026.
  • Número ganador: 9 1 0 5.
  • Signo ganador: Leo.

A qué hora se juega Super Astro

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

  • El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.
  • El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super AstroSuper Astro SolAstro SolSuper Astro LunaAstro Lunacolombia-loteríascolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Resultados Lotería del Meta del miércoles 14 de enero: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Resultados Lotería del Meta del

Productora colombiana impulsa a nuevos cineastas con convocatoria nacional para proyectos internacionales

La iniciativa nacional invita a jóvenes talentos a enviar sus proyectos a un comité de expertos, con la finalidad de fortalecer la industria audiovisual

Productora colombiana impulsa a nuevos

Estos son los cortes de la luz del jueves 15 de enero en Santander

Toma precauciones y conoce donde se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Alias Naín logró escapar de operativo militar contra los Pachencas en La Guajira: incautaron material de guerra

El operativo se desarrolló en zona rural de Dibulla, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con apoyo aéreo y tropas terrestres del Ejército. Durante la acción se incautaron armas, equipos de comunicación y víveres

Alias Naín logró escapar de

Sinuano Día y Noche: resultados del sorteo del martes 14 de enero de 2026

Como todos los miércoles, este tradicional sorteo colombiano difundió la combinación ganadora de ambos juegos de hoy

Sinuano Día y Noche: resultados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Diez militares heridos tras ola

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia’ tuvo su primera noche de nominación y juicio: Marcela Reyes volvió a enfrentarse a Valentino

‘Desafío Siglo XXI’: sigue la preocupación por la lesión de Kevyn, mientras Leo confesó su cariño por Zambrano

Último adiós de Luis Alberto Posada a Yeison Jiménez dejó lágrimas, nuevas peleas y reflexiones

Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: familia y amigos le dieron el último adiós

Luis Alfonso propuso acoger con trabajo al equipo de Yeison Jiménez luego de su fallecimiento: “Así lo hubiera querido”

Deportes

Precios bajos, lotería inédita y

Precios bajos, lotería inédita y visados bloqueados: el gran desafío para los colombianos rumbo a los Juegos Olímpicos 2028

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los 20 equipos durante el 14 de enero

La carrera contra el despido: estos son los 20 entrenadores que arrancan la Liga BetPlay con trabajo

Cúcuta sorprendió y derrotó 1-0 a San Lorenzo en amistoso internacional

Junior apuesta por la continuidad: las renovaciones clave para la liga y Copa Libertadores