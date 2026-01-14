Petro priorizaría asuntos personales sobre temas nacionales en su encuentro con Trump, según Marta Lucía Ramírez: “Ese no es el escenario”

Entre los temas que recomienda llevar, Ramírez menciona el combate al narcotráfico, la erradicación de cultivos ilícitos y la seguridad en la frontera con Venezuela - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

Las expectativas sobre la visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos adquieren una dimensión política decisiva.

El encuentro, que está previsto a desarrollarse en la primera semana de febrero de 2026, han planteado una serie de interrogantes sobre la agenda que potenciará el mandatario colombiano en la Casa Blanca en su reunión con su homólogo norteamericano Donald Trump, a raíz de las tensiones que marcaron las relaciones entre ambos países tras la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro.

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y excanciller de Colombia, aseguró que esta debe ser una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales con esa nación, enfatizando que el momento internacional exige demostrar una auténtica política de Estado.

La visita de Gustavo Petro a Estados Unidos se perfila como clave para la política exterior colombiana frente a la coyuntura venezolana - crédito EFE

Sin embargo, la exfuncionaria manifestó su preocupación por una posible agenda marcada por intereses personales, entre los que se contempla la suspensión de la visa americana del jefe de Estado, así como la exclusión de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, debido a sus declaraciones contrarias del presidente colombiano frente a la guerra en Medio Oriente.

“Sería una gran equivocación que el presidente Petro llegue a Estados Unidos, tal como lo ha planteado la canciller (Rosa Yolanda) Villavicencio, diciendo que van a que le solucionen lo de su visa, que van a que le solucionen lo de la lista Clinton, que van a que saquen a Colombia de la Ofac”, expresó la exalta funcionaria en diálogo con El Tiempo.

Para Ramírez, Gustavo Petro debería presentarse ante la administración estadounidense con metas claras y de interés nacional para Colombia, más allá de sus conflictos personales.

“Uno no puede convertir una visita de Estado —o una visita oficial, porque son distintas— en una visita para tramitar intereses personales (...) debe llegar con planes concretos relacionados con lo que va a hacer en los seis meses que le quedan de mandato”, agregó la exvicepresidenta al citado medio de comunicación.

Marta Lucía Ramírez advierte que sería un error que el presidente Petro use su viaje a EE.UU. para intereses personales y no de Estado - crédito Andina/Presidencia de Colombia

Entre los puntos que Ramírez propone discutir en la reunión de Petro con Trump, se destaca la lucha contra el narcotráfico y la situación de Venezuela, especialmente en la frontera binacional.

“Que le sirva al presidente para llegar con una agenda de Estado, con una agenda de país, a la visita con el presidente Trump (...) para poder realmente combatir a fondo el narcotráfico, para hacer una erradicación eficaz de cultivos, para poder combatir todas estas estructuras criminales que vienen tomándose, sobre todo, una parte muy vulnerable que es la frontera con Venezuela, la zona del Catatumbo. Para mostrar qué está haciendo con el ministro de Defensa para combatir a estos grupos y frenar totalmente esa paz total narcotráfico”, sostuvo.

A su vez, remarcó la postura de Petro después de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares estadounidenses en Caracas, así como gestionar su salida del Palacio de Nariño el 7 de agosto de 2026.

“Creo que la actitud dócil que le vemos hoy al presidente Petro no es otra cosa que la preocupación que tiene sobre cuál será su suerte después del 7 de agosto de este año”, explicó Ramírez al diario bogotano.

Petro invitó a Delcy Rodríguez a Colombia con el fin de hablar sobre Venezuela - crédito Presidencia/Europa Press

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez

De otro lado, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez calificó de ‘oportunista’ al presidente Gustavo Petro, luego de que se posesionara Delcy Rodríguez como presidenta encargada del régimen de Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro.

A su vez, cuestionó que el mandatario colombiano haya acordado un encuentro con la dirigente venezolana, enfatizando en que la funcionaria del vecino país había sido cómplice del supuesto fraude en las elecciones presidenciales que se realizaron en julio de 2024.

“(Petro) está aprovechando que Estados Unidos le ha reconocido ahí el liderazgo durante esta parte de la transición para montarse en esa ola. Y entonces ahora la invita a Colombia para que venga acá como presidenta de los venezolanos, que sabemos que no lo es”, resaltó.

La invitación de Delcy Rodríguez a Colombia y la reacción de Petro ante la situación venezolana aumentan críticas sobre supuesto oportunismo político - crédito Colprensa

Frente a la posible visita de Rodríguez a territorio colombiano, la excanciller reclamó una vigilancia estricta sobre los acuerdos bilaterales.

“Es muy importante que a los acuerdos que firmen sí les pongamos lupa, porque de pronto van a tratar de sacar adelante su famosa zona económica binacional y todas esas cosas que sabemos que son dulces envenenados para Colombia”, manifestó.

Por último, Marta Lucía Ramírez remató su análisis con una advertencia sobre el trasfondo de la relación de Petro con el régimen venezolano.

Aseguró que el mandatario colombiano buscará capitalizar la visita en beneficio propio y, por extensión, del gobierno de Venezuela, “que no ha hecho otra cosa que apoyar él durante todo este tiempo, entre otras cosas, con su silencio frente al robo descarado de la elección en Venezuela”.