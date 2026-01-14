Colombia

“No me arrepiento para nada”: María Jimena Duzán revivió su polémica carta sobre las supuestas adicciones de Petro

En una entrevista con Eva Rey, la periodista defendió su postura y aseguró que su advertencia tenía implicaciones directas en la forma de gobernar

María Jimena Duzán reafirma que no se arrepiente de la carta dirigida al presidente Gustavo Petro sobre posibles adicciones - crédito 'Desnúdate con Eva'

En el programa Desnúdate con Eva Rey, un espacio caracterizado por entrevistas directas y sin concesiones, la periodista María Jimena Duzán volvió a tocar uno de los episodios más comentados de su relación con el actual Gobierno, la carta pública que le escribió al presidente Gustavo Petro, en la que le pedía reconocer y tratar presuntos problemas de adicciones. Lejos de matizar su postura, la periodista fue enfática al afirmar que no se arrepiente y que, por el contrario, sostiene cada una de sus palabras.

Consultada sobre si hoy, con el paso del tiempo, lamenta haber escrito ese texto, Duzán fue categórica: “No, no me arrepiento para nada”. Para ella, el foco nunca estuvo en el juicio personal, sino en las consecuencias políticas y administrativas que una situación de ese tipo puede tener en el ejercicio del poder. “Muchísimos mandatarios han tenido problemas de adicciones, pero el problema no es la adicción en sí, sino cómo eso afecta su trabajo”, explicó a la periodista Eva Rey.

La periodista argumenta que la
La periodista argumenta que la preocupación principal no era el juicio personal sino el impacto en la gestión gubernamental de Petro - crédito 'Desnúdate con Eva'

En ese sentido, insistió en que la carta nació de una preocupación concreta por la manera en que, a su juicio, esa situación habría incidido en la forma de gobernar. “Yo la escribí porque pensaba, y sigo pensando, que eso ha afectado su trabajo y su forma de gobernar”, señaló durante la entrevista.

Eva Rey llevó la conversación a un punto más sensible al mencionar el caso de Armando Benedetti, hoy ministro del Interior, y recordó que él había reconocido públicamente un problema de adicciones y argumentó que estaba en tratamiento. A partir de allí, Duzán marcó una diferencia que, para ella, resulta clave. “Ese era el sentido de la carta, el ejemplo es Benedetti. ¿Por qué no hizo lo mismo que Benedetti?”, cuestionó.

La periodista fue más allá y planteó un escenario contrafactual que, en su opinión, pudo haber cambiado el rumbo del Gobierno. “No hubiera tenido ningún problema. En ese momento tenía entre el 60 y el 70% de aprobación. Yo te aseguro que la gente lo hubiera entendido, su popularidad habría aumentado y, de pronto, el país estaría en otro rumbo”, afirmó.

Duzán aclara en Desnúdate con
Duzán aclara en Desnúdate con Eva Rey que escribió la carta convencida de que la situación afectaba la forma de gobernar de Petro - crédito 'Desnúdate con Eva'

Uno de los momentos más incisivos de la entrevista llegó cuando Eva Rey le preguntó directamente si se considera una “petrista arrepentida”. La pregunta fue matizada por Rey, pero clara. “No sé si petrista, porque petrista no creo que seas”, dijo. Duzán respondió de manera negativa.

En esa misma línea le interrogó sobre sus decisiones políticas en las elecciones de 2022 comparándolas con el panorama de hoy. La conversación abordó una pregunta recurrente en el debate público y fue: si hoy habría votado en blanco. Duzán descartó esa posibilidad sin titubeos. “No, no, no. Yo no me arrepiento. Yo no tenía cómo votar en blanco, pero además no iba a votar por Rodolfo”, explicó, con referencia a la segunda vuelta presidencial. Aun así, defendió la lógica detrás de su voto: “Y también creo que Petro representaba un país que todavía está por salir adelante”.

Hacia el final del video compartido en las redes sociales de la periodista, Eva Rey planteó una de las críticas más duras, si la Presidencia le había quedado grande al mandatario. La respuesta fue breve, pero contundente. “Sí. Yo creo que se la puso de ruana, como dije yo”.

Duzán sostiene que si Petro
Duzán sostiene que si Petro hubiera reconocido la situación, su popularidad se habría mantenido e incluso podría haber cambiado el rumbo del país - crédito César Carrión/Presidencia

En Desnúdate con Eva Rey, la periodista reafirmó que su carta no fue un acto impulsivo ni un gesto de ruptura, sino una advertencia pública desde la convicción de que el liderazgo exige responsabilidad, transparencia y, sobre todo, coherencia entre lo que se promete y lo que se ejerce desde el poder.

