Manuela Gómez confesó el complicado proceso que vivió para perder peso tras recibir el apodo de “Marranuela”

Manuela Gómez, recordada por su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, sorprendió a sus seguidores al revelar los cambios personales y profesionales que ha experimentado desde su paso por el programa.

La antioqueña, quien alcanzó notoriedad nacional a raíz de su exposición en televisión, compartió en sus redes sociales detalles sobre la transformación que ha vivido en los últimos años.

En una serie de publicaciones, Manuela expresó que su vida dio un giro total tras salir del reality. “Después de Protagonistas de Nuestra Tele cambié por completo, no solo físicamente, sino también en mi forma de pensar y de ver la vida”, aseguró en una entrevista antes entrar al programa.

Sin embargo, fue en medio de su participación en La casa de los famosos y captado por las cámaras del 24/7, donde confesó que uno de los cambios también fue físico y le costó un aparente trastorno alimenticio que ahora no le permite subir de peso.

“Es que yo amo la comida, entonces a mí me molestaría mucho, que si yo me quiero tragar una hamburguesa entera no voy a poder, y eso me frustraría, pero cambié, fue el chip, pero me costó mucho”, reveló Gómez.

“Yo estoy en el paso, incluso creo que bajé más de lo que quería… He intentado subir, pero no, no me da, yo como tranquila, y eso que yo me alimento muy bien", añadió la paisa.

Aunque Manuela no reveló la razón específica por la que quería perder peso, varios internautas y seguidores aseguraron que ha sido un proceso que lleva desde que estuvo en Protagonistas y que fue impulsado por su apodo “Marranuela”. “Manuela estaba sufriendo un trastorno por el ‘marranuela’ y ahora quiere subir de peso, pero le cuesta”, dice un comentario en redes sociales con más de mil me gusta.

Manuela Gómez podría ser expulsada de La Casa de los Famosos por revelar información del exterior

Manuela enfrenta la posibilidad de ser expulsada apenas en su segundo día dentro del reality, debido a una falta considerada grave por la producción del programa.

La situación se generó a partir de un comentario realizado por Gómez, quien compartió información del exterior con otra concursante, rompiendo así una de las reglas más estrictas del formato.

Durante la jornada del lunes 12 de enero, los participantes se encontraban adaptándose a la convivencia y realizando su primera prueba de presupuesto, momento en el que Manuela Gómez y Marcela Reyes, quienes han mostrado tener una buena relación desde el inicio, compartieron varias historias personales.

Sin embargo, en medio de la conversación, Manuela le reveló a Marcela la noticia del fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, ocurrido el sábado 10 de enero en un accidente aéreo, información a la que Reyes no tenía acceso debido al aislamiento previo al ingreso a la casa.

Marcela Reyes, visiblemente sorprendida, expresó su incredulidad ante la noticia, ya que mantenía una relación cercana con el artista. Manuela, consciente de la gravedad del asunto, le aseguró que no comentaría nada a los demás, pero lo sucedido ya constituía una infracción, pues en repetidas ocasiones se ha hecho énfasis en que no está permitido compartir información del exterior con los participantes.

La producción del programa aún no ha determinado si la acción de Manuela Gómez será sancionada o si se procederá con su expulsión, aunque existe el antecedente de la temporada pasada, cuando Nanis Ochoa fue retirada de la competencia por una falta similar.

El episodio ha generado gran expectativa entre los seguidores del reality, quienes permanecen atentos a la resolución del caso y al impacto que podría tener esta decisión en la dinámica del juego.