Colombia

Manuela Gómez confesó el complicado proceso que vivió para perder peso tras recibir el apodo de “Marranuela”

La creadora de contenido compartió una preocupante confesión que generó varias reacciones en redes sociales

Guardar
Manuela habló de su complicado
Manuela habló de su complicado proceso para bajar de peso y los problemas que ahora tiene para subir - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

Manuela Gómez, recordada por su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, sorprendió a sus seguidores al revelar los cambios personales y profesionales que ha experimentado desde su paso por el programa.

La antioqueña, quien alcanzó notoriedad nacional a raíz de su exposición en televisión, compartió en sus redes sociales detalles sobre la transformación que ha vivido en los últimos años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una serie de publicaciones, Manuela expresó que su vida dio un giro total tras salir del reality. “Después de Protagonistas de Nuestra Tele cambié por completo, no solo físicamente, sino también en mi forma de pensar y de ver la vida”, aseguró en una entrevista antes entrar al programa.

Sin embargo, fue en medio de su participación en La casa de los famosos y captado por las cámaras del 24/7, donde confesó que uno de los cambios también fue físico y le costó un aparente trastorno alimenticio que ahora no le permite subir de peso.

“Es que yo amo la comida, entonces a mí me molestaría mucho, que si yo me quiero tragar una hamburguesa entera no voy a poder, y eso me frustraría, pero cambié, fue el chip, pero me costó mucho”, reveló Gómez.

La creadora de contenido confesó que bajó más de lo que esperaba y que le ha costado recuperar peso - crédito

Yo estoy en el paso, incluso creo que bajé más de lo que quería… He intentado subir, pero no, no me da, yo como tranquila, y eso que yo me alimento muy bien", añadió la paisa.

Aunque Manuela no reveló la razón específica por la que quería perder peso, varios internautas y seguidores aseguraron que ha sido un proceso que lleva desde que estuvo en Protagonistas y que fue impulsado por su apodo “Marranuela”. “Manuela estaba sufriendo un trastorno por el ‘marranuela’ y ahora quiere subir de peso, pero le cuesta”, dice un comentario en redes sociales con más de mil me gusta.

Manuela Gómez podría ser expulsada de La Casa de los Famosos por revelar información del exterior

Manuela enfrenta la posibilidad de ser expulsada apenas en su segundo día dentro del reality, debido a una falta considerada grave por la producción del programa.

La situación se generó a partir de un comentario realizado por Gómez, quien compartió información del exterior con otra concursante, rompiendo así una de las reglas más estrictas del formato.

La participante habría infringido una
La participante habría infringido una de las reglas más estrictas del reality al compartir noticias del exterior - crédito captura de pantalla Canal RCN

Durante la jornada del lunes 12 de enero, los participantes se encontraban adaptándose a la convivencia y realizando su primera prueba de presupuesto, momento en el que Manuela Gómez y Marcela Reyes, quienes han mostrado tener una buena relación desde el inicio, compartieron varias historias personales.

Sin embargo, en medio de la conversación, Manuela le reveló a Marcela la noticia del fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, ocurrido el sábado 10 de enero en un accidente aéreo, información a la que Reyes no tenía acceso debido al aislamiento previo al ingreso a la casa.

Marcela Reyes, visiblemente sorprendida, expresó su incredulidad ante la noticia, ya que mantenía una relación cercana con el artista. Manuela, consciente de la gravedad del asunto, le aseguró que no comentaría nada a los demás, pero lo sucedido ya constituía una infracción, pues en repetidas ocasiones se ha hecho énfasis en que no está permitido compartir información del exterior con los participantes.

La producción aún no ha confirmado si habrá sanción o expulsión, mientras crecen las expectativas entre los seguidores - crédito @NoloKendo/ X

La producción del programa aún no ha determinado si la acción de Manuela Gómez será sancionada o si se procederá con su expulsión, aunque existe el antecedente de la temporada pasada, cuando Nanis Ochoa fue retirada de la competencia por una falta similar.

El episodio ha generado gran expectativa entre los seguidores del reality, quienes permanecen atentos a la resolución del caso y al impacto que podría tener esta decisión en la dinámica del juego.

Temas Relacionados

Manuela GómezManuela Gómez La casa de los famososManuela Gómez InstagramPeso idealTrastorno alimenticioLa casa de los famosos ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

El encuentro se lleva a cabo hoy, 14 de enero de 2026, en el Movistar Arena de la capital del país, donde miles de fanáticos buscan reunirse para hacer un homenaje en torno a lo que fue su carrera artística

EN VIVO | Siga el

Junior vs. Santa Fe: hora y dónde ver la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

Los campeones del 2025 en la Liga BetPlay inician la temporada oficial del fútbol colombiano con la disputa del título de supercampeón

Junior vs. Santa Fe: hora

Isabel Zuleta se fue contra Alex Char por críticas a Petro tras fallido intento de traslado de cabecillas a Barranquilla: “Parece la copia de Fico”

La congresista aseguró que sus reclamos sobre la inseguridad del país están relacionados un ‘sectarismo’ de su parte y no con una realidad que viva el país

Isabel Zuleta se fue contra

Defensoría del Pueblo prende las alarmas por la salud mental: cerca de 2,5 millones de personas viven con depresión en Colombia

Los trastornos mentales se agravaron en el país después de la pandemia por el coronavirus, dejando a la vista retos para el sistema colombiano en pro de la salud mental de sus habitantes

Defensoría del Pueblo prende las

Abogado de Juan Carlos Suárez, señalado homicida de Jaime Esteban Moreno, se refirió al caso de la violenta muerte del joven: esto dijo

Ignacio Romero, abogado de Suárez, reconstruyó ante ‘Conducta Delictiva’ los hechos, su estrategia, y el difícil entorno que enfrenta cualquier acusado en un proceso marcado por la presión de la opinión pública

Abogado de Juan Carlos Suárez,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Siga el

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

Marcela Reyes volvió a hablar sobre la millonaria apuesta que hizo con Epa Colombia y contó los detalles

Alexa Torres rompió en llanto como líder en ‘La casa de los famosos’: “No me gusta estar detrás de las personas”

Yina Calderón regresará a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la labor que realizará en su participación

Yuri Buenaventura compartió la historia de cómo compuso ‘El Guerrero’, la canción preferida de Miguel Uribe Turbay

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Fuad Char reconoce las dificultades que tendrá Junior FC en la Copa Libertadores: “Somos los equipos más pobres de Suramérica”

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo