Colombia

“‘Kakistocracia’ en la Casa de Nariño”: oposición ataca al Gobierno Petro por su gestión tras la salida de Juan Carlos Florián

Las críticas a la ineficacia del Ministerio de Igualdad se vieron acompañadas de la controversia por los conflictos internos de la administración, lo que abrió espacio para que los líderes políticos lanzaran sus juicios

El presidente Gustavo Petro solicitó
El presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia de Juan Carlos Florián al frente del Ministerio de Igualdad y Equidad - crédito @MinIgualdad_Col/X

La solicitud de renuncia de Juan Carlos Florián al Ministerio de Igualdad y Equidad, confirmada el miércoles 14 de enero, desencadenó una serie de reacciones políticas en todo el espectro ideológico. A menos de 7 meses del final del mandato de Gustavo Petro, esta nueva crisis interna expone las tensiones y problemas que atraviesa el Gobierno, sumidos en escándalos, bajas ejecutorias y cuestionamientos sobre la gestión de los recursos.

Florián, que asumió la cartera de Igualdad a mediados de 2025, no alcanzó ni siquiera seis meses en su cargo; al parecer, su salida fue precipitada después de las revelaciones hechas por El Colombiano, que destapó tensos intercambios de mensajes de texto entre el viceministro Dumar Guevara, que insultó a Andrea Petro, hija del presidente, y la vinculación de esta figura con un contrato millonario que, según algunos, está marcado por irregularidades.

Estas revelaciones parecieron ser el detonante para la solicitud de renuncia, aunque, según algunos opositores, esta decisión de Petro se veía venir debido a los continuos problemas que tiene la cartera.

La renuncia de Juan Carlos
La renuncia de Juan Carlos Florián llega a menos de siete meses del fin del mandato de Petro, sumándose a una cadena de escándalos que han marcado la gestión del presidente - crédito @juanflorians/Instagram

La oposición no se queda atrás y lanzan fuertes críticas contra el Gobierno y la cartera

De esta manera, la reacción de los opositores no se hizo esperar, y las redes sociales se inundaron de comentarios críticos que apuntan al ‘descalabro’ de una administración que no logró cumplir con sus promesas en términos de políticas sociales.

Una de las primeras figuras en reaccionar fue la senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al Centro Democrático y una de las personalidades más feroces contra el Gobierno de Petro, publicó en su cuenta de X un mensaje en el que se refirió a la manera en que desde el poder empieza mover sus fichas de ajedrez.

“Se mueve la kakistocracia en la Casa de Nariño”, dejando clara su postura frente a lo que considera una cadena de malas decisiones y falta de liderazgo en el Gobierno; de forma despectiva al referirse a un modelo de “ineptitud” dentro del poder.

María Fernanda Cabal no dudó
María Fernanda Cabal no dudó en lanzar una crítica feroz al Gobierno de Gustavo Petro tras la solicitud de renuncia de Juan Carlos Florián - crédito @MariaFdaCabal/X

Senador Motoa criticó la creación de la cartera y la baja ejecución de la misma

Por otro lado, Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical y destacado congresista de la oposición, aprovechó las plataformas digitales para criticar la gestión de Florián al frente del Ministerio de Igualdad.

En un mensaje publicado en X, escribió: “Sale otro @MinIgualdad_Col por la puerta de atrás: Sin avances significativos en ejecución, cumplimiento de metas ni logros de ningún tipo (sic). Se trata del 3er titular de cartera en menos de cuatro (4) años: A lo largo de los cuales han destacado por su falta de rigor, liderazgo y compromiso. En definitiva esa entidad está llamada a desaparecer”.

“¡Fue un error HISTÓRICO crearla y una necedad intentar darle largas! (sic)”, escribió el legislador en una contundente crítica referente a los fracasos reiterados en la implementación de políticas que fueron presentadas como claves para reducir las brechas sociales en Colombia.

Carlos Fernando Motoa criticó duramente
Carlos Fernando Motoa criticó duramente la falta de avances y logros en la ejecución de políticas públicas, señalando que Juan Carlos Florián fue el tercer ministro de esta cartera en menos de cuatro años - crédito @senadormotoa/X

Cathy Juvinao recordó que el cargo de Florián estuvo mal desde el primer momento

Además de las críticas sobre la ineficacia de la gestión, la representante a la Cámara Cathy Juviano, del Partido Verde, que también se tiene un historial de enfrentamiento con el presidente Petro, recordó a través de X su desacuerdo con la creación y la dirección del Ministerio de Igualdad.

En su mensaje, la legisladora escribió: “Cuando tumbamos a @juanflorians por violar la ley de Paridad, el presidente @petrogustavo me increpó en un Consejo de Ministros, incluso pidiendo que ‘alguien hiciera algo’ contra mí. Dos semanas después, él mismo me informó que mi vida estaba en riesgo (sic)”.

“Hoy el presidente le pide la renuncia a Florián por lo mismo que ya le habíamos advertido: no ejecutó nada y, en cambio, sí andaba en jugaditas varias con los recursos de la entidad. La terquedad del presidente solo le ha llevado a rodearse de los peores. Haga lo que haga ahora, este gobierno ya se acabó y @MinIgualdad_Col quedará reducido a una más de las promesas incumplidas de este gobierno para las poblaciones más necesitadas (sic)”, agregó a su mensaje.

Cathy Juvinao recordó su enfrentamiento
Cathy Juvinao recordó su enfrentamiento previo con el presidente Petro respecto a la Ley de Paridad con el cargo de Juan Carlos Florián - crédito @CathyJuvinao/X

El partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras no se quedó atrás con las críticas

Por su parte, el partido Cambio Radical, siempre crítico del oficialismo, se sumó a la ola de reacciones a través de su cuenta en la misma red social.

En un mensaje que unificó los diferentes escándalos en el Gobierno, escribió: “Idárraga, Minjusticia, denuncia chuzadas con Pegasus📱🕵️

• Mindefensa lo desmiente ❌

• Jorge Lemus renuncia a la DNI 🚪

• Angie Rodríguez, mini Delcy, sale del DAPRE 🏛️💥

• Petro saca a Florián del MinIgualdad 🔄

Todo en 24 h. Caos, improvisación y gabinete en llamas 🔥 (sic)”.

Con este mensaje, Cambio Radical resumió lo que considera un cúmulo de crisis dentro de un Gobierno que, a su juicio, se encuentra sumido en la inestabilidad.

Cambio Radical se unió al
Cambio Radical se unió al coro de críticas, resumiendo la crisis del Gobierno Petro en una serie de publicaciones en sus redes sociales - crédito @PCambioRadical/X

