Juan Carlos Florián reaccionó tras dejar el Ministerio de la Igualdad y resaltó su labor en la cartera: “Lo salvamos de morir en el Congreso”

Las reacciones ante la llegada de Alfredo Acosta se intensificaron debido a los cuestionamientos sobre su experiencia laboral y perfil profesional, así como por la forma en que fue electo en un contexto político complejo

Juan Carlos Florián destacó su
Juan Carlos Florián destacó su gestión en la mejora de la ejecución presupuestal y la presencia territorial del Ministerio de la Igualdad y Equidad durante su mandato - crédito @MinIgualdad_Col/X

El relevo en la dirección del Ministerio de la Igualdad y Equidad reactivó el debate político y social en Colombia, tanto por su significado institucional como por la controversia en torno al perfil del nuevo titular.

Juan Carlos Florián dejó su cargo en medio de intensos cuestionamientos sobre los resultados del ministerio y una coyuntura parlamentaria decisiva: en el Congreso está en trámite el Proyecto de Ley No. 302 de 2025 Senado – 020 de 2025 Cámara, destinado a dar fundamento legal definitivo a la cartera, aunque el ambiente en el Legislativo se presenta poco favorable para su avance.

La transición se produce después de que el presidente Gustavo Petro nombrara como reemplazo a Alfredo Acosta, coordinador de la guardia indígena, una decisión que rápidamente suscitó críticas públicas.

Diversos sectores cuestionaron que el ministerio sea asignado a una persona cuya hoja de vida no registra estudios más allá del bachillerato y cuya trayectoria laboral se ha concentrado casi exclusivamente en la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), entidad a la que ha estado vinculado por más de 14 años.

Juan Carlos Florián se despidió
Juan Carlos Florián se despidió del Ministerio de la Igualdad agradeciendo al presidente Petro - crédito @juanflorians/X

En redes sociales, Florián expresó su gratitud hacia el mandatario colombiano y defendió su gestión.

Tengo el orgullo, honor y satisfacción de haber sido la persona ministra de la Igualdad y Equidad de Colombia, una entidad que representa las luchas y la justicia social del país. Lo defendí y lo defiendo; junto con mi equipo de trabajo elevamos la ejecución presupuestal, nuestra presencia en los diferentes territorios del país y lo salvamos de morir en el Congreso”, manifestó el exministro, reafirmando su compromiso con la misión del ministerio.

Durante su administración, Florián afirmó que incrementó la ejecución presupuestal y la presencia territorial del ministerio, y que contribuyó a evitar la eliminación de la iniciativa legislativa que busca asegurar su existencia. Aunque el futuro del ministerio depende todavía del trámite en el Congreso, resaltó que “se evitó el archivo del proyecto que lo busca revivir y su debate y respectiva votación sigue en puntos suspensivos”.

Sobre la llegada de su sucesor, Florián se mostró elogioso en su mensaje de despedida: “Al mayor Lucho, mis felicitaciones y reconocimiento a sus saberes y al enorme trabajo como defensor de los derechos humanos. Para eso fue creado el ministerio, para que trabajáramos en él quienes somos parte de la diferencia y las diversidades humanas de Colombia”.

Además, destacó el carácter plural e incluyente que considera debe prevalecer en la institución: “En ese ministerio estamos y debemos estar las parteras, las putas, las maricas, las personas indígenas, afro, pobres, madres cabeza de familia, brujas, bachilleras y doctoras. ¡Viva la igualdad y que vivan las diversidades humanas!”.

El presidente Petro defiende la
El presidente Petro defiende la selección de líderes sociales y representantes de comunidades históricamente excluidas al frente de la cartera de Igualdad - crédito @petrogustavo/X

La designación de Acosta fue defendida enérgicamente por el presidente Gustavo Petro frente a las críticas surgidas por la experiencia técnica del nuevo ministro. Petro cuestionó los criterios tradicionales de selección: “¿Quién le dijo a la prensa que la experiencia para construir igualdad se extrae de vivir en Chapinero Alto y algunos cursos en la universidad privada de marras…?”.

El jefe de Estado enfatizó: “La equidad social de Colombia se hace con la participación de personas, grupos y sus líderes que han sido excluidos por siglos en el país. La equidad social no es un regalo de la aristocracia; la equidad social es la lucha por el poder de quienes siempre han sido marginados”.

Al margen de estos apoyos, Florián deja el cargo en un momento de tensión, producto de cuestionamientos por la baja ejecución presupuestal y la polémica generada desde su llegada, ya que su nombramiento no cumplía con la Ley de Cuotas.

Juan Carlos Florián enfrenta señalamientos
Juan Carlos Florián enfrenta señalamientos por baja ejecución presupuestal y por su cuestionado cumplimiento de la Ley de Cuotas que exige paridad de género en altos cargos - crédito @MinIgualdad_Col/X

Aunque se reconocía como “ministra”, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca examinó demandas que alegaban incumplimientos de la norma que exige que al menos el 50% de los cargos de máximo nivel decisorio del Estado sean ocupados por mujeres.

Respecto a las atribuciones futuras, el presidente Petro insistió en que la experiencia de vida y la representación de comunidades excluidas deben pesar más que la formación académica tradicional. Mientras tanto, el futuro del Ministerio de la Igualdad y Equidad queda supeditado a las decisiones del Congreso y a un debate social que continúa abierto.

