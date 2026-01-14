Juan Manuel Galán cuestionó al Estado por atentado contra subdirector y director en la cárcel de Neiva: “No se resuelve con comunicados”

Juan Manuel Galán criticó la falta de garantías para funcionarios y sus familias en situaciones de riesgo - crédito Colprensa

Un atentado armado en la vía entre Neiva y Rivera dejó como saldo la muerte de un niño de 11 años, hijo de Édgar Rodríguez, director de la cárcel de Neiva, y heridas graves al subdirector del penal, el coronel retirado Renato Solano Osorio.

El ataque, perpetrado a las 6:53 a. m. del martes 13 de enero de 2026, ocurrió cuando un motociclista interceptó el vehículo en el que se desplazaban el director, su hijo y el subdirector, abriendo fuego en al menos seis ocasiones.

El menor, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, fue trasladado al Hospital Universitario Hernando Moncaleano, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

El subdirector permanece bajo atención médica, tras recibir dos disparos, uno en el abdomen y otro en el tórax. Tanto Rodríguez como el conductor del automóvil resultaron ilesos.

Pronunciamiento de Juan Manuel Galán: “Son la consecuencia de fallas repetidas”

Tras lo anterior, el exsenador y líder del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán criticó duramente la respuesta estatal tras el atentado en Neiva, que dejó un niño muerto y puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema de protección oficial.

A través de un mensaje en la red social X, Galán afirmó: “La tragedia de Neiva expone la fragilidad del sistema de seguridad y protección del Estado”.

El pronunciamiento llegó luego de conocerse el ataque armado contra el director de la cárcel de Neiva y su familia, hecho que ha generado conmoción nacional. Galán advirtió que “funcionarios amenazados, familias sin garantías y un niño asesinado son la consecuencia de fallas repetidas” y sostuvo que la situación “no se resuelve con comunicados”.

El líder político reclamó acciones concretas: “Se necesita inteligencia real, protección efectiva a servidores en riesgo y control serio al crimen organizado”. Galán concluyó: “Un Estado fuerte no reacciona tarde: previene y protege”.

Esto dijo el Inpec sobre este atentado

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) condenó el hecho mediante un comunicado y solicitó a las autoridades dar con los responsables, reiterando el llamado al respeto por la vida.

El atentado ha generado consternación en la región y reavivó la preocupación por la creciente crisis de seguridad que atraviesa Colombia.

La Policía Nacional informó que dos hombres en motocicleta participaron en la emboscada y, tras perpetrar el ataque, huyeron del lugar.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información útil para identificar a los autores del crimen. De inmediato, se activó un plan candado con la colaboración del Ejército, Fiscalía, CTI y Sijín, quienes adelantan operativos, recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad de la zona.

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, presidió un consejo de seguridad extraordinario, anunció la creación de un equipo especial de investigación y programó seguimientos periódicos sobre el caso.

El alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, instó a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial con la línea 123, resaltando el compromiso de las autoridades para esclarecer el ataque y restablecer la tranquilidad en el departamento.

Tras el atentado contra directivos de la cárcel de Rivera, las autoridades establecieron un plan de cierre en la zona para facilitar la búsqueda de los responsables.

El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, expresó solidaridad con las víctimas y afirmó que no existían reportes previos de amenazas contra el director del penal.

Miguel Uribe Londoño y Andrés Forero mostraron su indignación por atentado en Neiva, donde murió niño de 11 años

Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial, condenó el asesinato del niño de 11 años durante el ataque armado dirigido al director de la cárcel de Neiva.

Desde su cuenta en X, calificó el hecho como “una barbarie que indigna y duele a todo el país” y afirmó: “Matar a un niño es cruzar cualquier límite”.

Uribe Londoño exigió una respuesta contundente del Estado ante lo que calificó como terrorismo.

Por su parte, el congresista Andrés Forero, del Centro Democrático, expresó su rechazo en redes sociales con un mensaje breve: “Mataron a un niño. Desalmados”, reflejando el clima de indignación nacional.