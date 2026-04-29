La Fiscalía fijó la fecha para imputar a alias Calarcá: se le endilgarán al menos cuatro delitos

Alias Calarcá será imputado por homicidio en persona protegida y otros crímenes - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó ante los medios de comunicación que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, será imputado con cargos por al menos cuatro delitos. Al cabecilla del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc se le endilgarán los siguientes tipos penales:

Desaparición forzada

Homicidio en persona protegida

Concierto para delinquir con confines de desaparición y homicidio

Desplazamiento forzado

La fiscal indicó que el ente investigador y acusador ya tiene establecida una fecha para hacer efectiva la imputación. “Desde que estamos revisando la situación de alias Calarcá conformamos un equipo especial de tareas y ya hemos solicitado una fecha para imputación, que es el próximo 5 de mayo”, precisó Camargo ante la prensa.

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La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, informó que un equipo especial de tareas está a cargo del caso de alias Calarcá - crédito Luisa González/Reuters

Pese a que el proceso penal contra alias Calarcá se mueve en la Fiscalía, sigue involucrado en las mesas de negociación que desarrolla el Gobierno nacional con miras a la paz. Por eso, la fiscal solicitó formalmente al presidente Gustavo Petro que tome una decisión sobre la permanencia del cabecilla en el proceso de paz, así como la de otros cuatro miembros del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

“Esa solicitud aún no ha sido respondida por el señor presidente, pero en términos del plazo que se otorga legalmente para el derecho de petición, está aún en términos y yo espero que se responda en tiempo”, detalló.

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La situación de alias Calarcá: vocero de paz y con órdenes de captura suspendidas

Mientras alias Calarcá mantenga su condición de vocero en las negociaciones de paz, las órdenes de captura que hay en su contra se mantendrán suspendidas. Ahora bien, de acuerdo con la directiva 0003 de la Fiscalía, fechada el 10 de julio de 2025, ese beneficio no impide que el ente acusador continúe con la investigación penal en su contra y con el desarrollo de las respectivas audiencias, a las que el procesado deberá ser citado.

El gobernador de Antiquia aseguró que, mientras no se reactive la orden de captura de alias Calarcá, cualquier otra decisión será accesoria - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a esta situación, indicando que, a su juicio, resulta poco efectivo adelantar una imputación de cargos contra el jefe guerrillero si todavía no ha sido detenido por las autoridades y si, además, las órdenes de captura en su contra están suspendidas.

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“Mientras no se reactive la orden de captura de Calarcá, cualquier otra decisión será accesoria y será puro humo (...). ¿Qué ganamos con la imputación si el día de mañana el Ejército o la Policía se lo vuelve a encontrar y lo tiene que soltar? Lo que tiene que hacer la fiscal General de la Nación es reactivar la orden de captura de Calarcá”, dijo el mandatario departamental.

La directiva 0003 de la Fiscalía indica que cualquier persona que sea beneficiada con la suspensión de sus órdenes de captura debe quedar en libertad si se le arresta en flagrancia, porque la suspensión “no supone la cesación de las actividades ilegales relacionadas con la pertenencia al grupo armado”.

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Los criminales designados como voceros de paz que gozan de la suspensión de órdenes de captura podrán ser arrestados por cometer delitos de lesa humanidad - crédito Federico Ríos/Reuters

No obstante, si los criminales beneficiarios son sorprendidos cometitiendo delitos de lesa humanidad y crímenes contra el derecho internacional humanitario, podrán ser capturados, pero ese arresto debe ser sometido a un control judicial.

“De contarse con respaldo suficiente, se realizará la formulación de imputación y se solicitará la imposición de medida de aseguramiento según la consideración del fiscal”, precisa la directriz.

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Frente a la reactivación de las órdenes de captura, la fiscal fue clara en precisar que no es competencia del ente acusador tomar una decisión al respecto. La facultad la tiene el presidente de la República. “A la fecha, no existe un consenso entre las entidades para determinar el alcance de las competencias de la Rama Judicial en el seguimiento y la valoración del régimen de condicionalidad de los beneficiarios de la suspensión de órdenes de captura”, explicó la funcionaria, en respuesta a una solicitud que hizo la candidata presidencial Paloma Valencia.