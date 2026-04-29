Colombia

La Fiscalía fijó la fecha para imputar a alias Calarcá: se le endilgarán al menos cuatro delitos

La fiscal Luz Adriana Camargo informó que se está a la espera de que el Gobierno responda a su solicitud de definir la permanencia del cabecilla en las mesas de negociación. Así podría determinarse si se levantan o no las órdenes de captura en su contra

Guardar
La violencia ha afectado zonas rurales clave, provocando reclutamientos, desplazamientos masivos y bloqueos en el sur de Colombia - crédito Joaquín Sarmiento/AFP
Alias Calarcá será imputado por homicidio en persona protegida y otros crímenes - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó ante los medios de comunicación que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, será imputado con cargos por al menos cuatro delitos. Al cabecilla del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc se le endilgarán los siguientes tipos penales:

  • Desaparición forzada
  • Homicidio en persona protegida
  • Concierto para delinquir con confines de desaparición y homicidio
  • Desplazamiento forzado

La fiscal indicó que el ente investigador y acusador ya tiene establecida una fecha para hacer efectiva la imputación. “Desde que estamos revisando la situación de alias Calarcá conformamos un equipo especial de tareas y ya hemos solicitado una fecha para imputación, que es el próximo 5 de mayo”, precisó Camargo ante la prensa.

PUBLICIDAD

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, informó que un equipo especial de tareas está a cargo del caso de alias Calarcá - crédito Luisa González/Reuters
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, informó que un equipo especial de tareas está a cargo del caso de alias Calarcá - crédito Luisa González/Reuters

Pese a que el proceso penal contra alias Calarcá se mueve en la Fiscalía, sigue involucrado en las mesas de negociación que desarrolla el Gobierno nacional con miras a la paz. Por eso, la fiscal solicitó formalmente al presidente Gustavo Petro que tome una decisión sobre la permanencia del cabecilla en el proceso de paz, así como la de otros cuatro miembros del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Esa solicitud aún no ha sido respondida por el señor presidente, pero en términos del plazo que se otorga legalmente para el derecho de petición, está aún en términos y yo espero que se responda en tiempo”, detalló.

PUBLICIDAD

La situación de alias Calarcá: vocero de paz y con órdenes de captura suspendidas

Mientras alias Calarcá mantenga su condición de vocero en las negociaciones de paz, las órdenes de captura que hay en su contra se mantendrán suspendidas. Ahora bien, de acuerdo con la directiva 0003 de la Fiscalía, fechada el 10 de julio de 2025, ese beneficio no impide que el ente acusador continúe con la investigación penal en su contra y con el desarrollo de las respectivas audiencias, a las que el procesado deberá ser citado.

El gobernador de Antiquia aseguró que, mientras no se reactive la orden de captura de alias Calarcá, cualquier otra decisión será accesoria - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a esta situación, indicando que, a su juicio, resulta poco efectivo adelantar una imputación de cargos contra el jefe guerrillero si todavía no ha sido detenido por las autoridades y si, además, las órdenes de captura en su contra están suspendidas.

Mientras no se reactive la orden de captura de Calarcá, cualquier otra decisión será accesoria y será puro humo (...). ¿Qué ganamos con la imputación si el día de mañana el Ejército o la Policía se lo vuelve a encontrar y lo tiene que soltar? Lo que tiene que hacer la fiscal General de la Nación es reactivar la orden de captura de Calarcá”, dijo el mandatario departamental.

La directiva 0003 de la Fiscalía indica que cualquier persona que sea beneficiada con la suspensión de sus órdenes de captura debe quedar en libertad si se le arresta en flagrancia, porque la suspensión “no supone la cesación de las actividades ilegales relacionadas con la pertenencia al grupo armado”.

Miembro del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) mostrando su arma en las junglas del noroeste del país. 31 agosto 2017. REUTERS/Federico Ríos
Los criminales designados como voceros de paz que gozan de la suspensión de órdenes de captura podrán ser arrestados por cometer delitos de lesa humanidad - crédito Federico Ríos/Reuters

No obstante, si los criminales beneficiarios son sorprendidos cometitiendo delitos de lesa humanidad y crímenes contra el derecho internacional humanitario, podrán ser capturados, pero ese arresto debe ser sometido a un control judicial.

De contarse con respaldo suficiente, se realizará la formulación de imputación y se solicitará la imposición de medida de aseguramiento según la consideración del fiscal”, precisa la directriz.

Frente a la reactivación de las órdenes de captura, la fiscal fue clara en precisar que no es competencia del ente acusador tomar una decisión al respecto. La facultad la tiene el presidente de la República. “A la fecha, no existe un consenso entre las entidades para determinar el alcance de las competencias de la Rama Judicial en el seguimiento y la valoración del régimen de condicionalidad de los beneficiarios de la suspensión de órdenes de captura”, explicó la funcionaria, en respuesta a una solicitud que hizo la candidata presidencial Paloma Valencia.

Temas Relacionados

Alias CalarcáImputación contra alias CalarcáFiscalía General de la NaciónDisidencias de las FarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Revelan las identidades de los tres jóvenes ultimados a bala en Barrancabermeja, dos eran menores de edad

Las organizaciones sociales y la comunidad exigen respuestas tras el crimen que cobró la vida de tres personas y dejó a una más lesionada. Tras el brutal ataque, las autoridades acordonaron la zona y trabajan por esclarecer lo ocurrido

Revelan las identidades de los tres jóvenes ultimados a bala en Barrancabermeja, dos eran menores de edad

Platense vs. Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del Cardenal en Buenos Aires

El León es último en su grupo, por lo que debe sumar las tres unidades para seguir con vida en la competencia de clubes más importante de Suramérica

Platense vs. Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del Cardenal en Buenos Aires

Carlos ‘La Roca’ Sánchez aseguró que el partido con Portugal no será el más importante para Colombia en el Mundial: es este

Carlos ‘La Roca’ Sánchez sacude el debate sobre el Mundial al cambiar la jerarquía de los partidos de Colombia y encender la discusión sobre el nivel de sus figuras

Carlos ‘La Roca’ Sánchez aseguró que el partido con Portugal no será el más importante para Colombia en el Mundial: es este

Asocapitales alertó por resultados de la Paz Total en las principales ciudades del país: reveló preocupante deterioro en la seguridad

Un informe expone un aumento sostenido de homicidios, extorsiones, secuestros y desplazamientos, además de una expansión de grupos armados y un impacto directo en la gobernabilidad urbana entre 2022 y 2026

Asocapitales alertó por resultados de la Paz Total en las principales ciudades del país: reveló preocupante deterioro en la seguridad

Petro volvió a ‘rajarse’ en aprobación de su Gobierno, según Atlas-Intel: a 100 días de su despedida, casi 6 de cada 10 rechazan su gestión

El presidente de la República, que empezó la recta final de su administración el miércoles 29 de abril, no salió bien librado de acuerdo con la medición revelada por esta firma, pues arrojó índices que serían preocupantes para el gobernante, y que distan de otros balances

Petro volvió a ‘rajarse’ en aprobación de su Gobierno, según Atlas-Intel: a 100 días de su despedida, casi 6 de cada 10 rechazan su gestión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón se pronunció sobre denuncias de acoso en medios de comunicación: “No más silencio”

Claudia Bahamón se pronunció sobre denuncias de acoso en medios de comunicación: “No más silencio”

Tatiana Franko recordó que fue víctima de acoso en el inicio de su carrera periodística: “Me dice que lo consienta”

Aida Victoria Merlano conmocionó ‘La Mansión VIP’ por escena subida de tono con un compañero: “No pueden portarse mal”

Shakira empaca maletas para su presentación en Copacabana: esto es lo que lleva la cantante a Brasil

Roberto Velásquez se burló del exprometido de Alexa Torrex por no poderle devolver el anillo de compromiso a la participante: “Aquí no”

Deportes

Platense vs. Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del Cardenal en Buenos Aires

Platense vs. Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del Cardenal en Buenos Aires

Carlos ‘La Roca’ Sánchez aseguró que el partido con Portugal no será el más importante para Colombia en el Mundial: es este

La Dimayor lanzó duro golpe a equipos en Libertadores y Sudamericana: así quedó el calendario del segundo semestre

La selección Colombia sub-17 ya tiene fecha para conocer sus rivales en el Mundial de Qatar: esta es la fecha del sorteo

WWE en Colombia: estos son los precios y la fecha en la que serán comercializadas las 11.000 entradas