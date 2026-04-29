Revelan las identidades de los tres jóvenes ultimados a bala en Barrancabermeja, dos eran menores de edad

Las autoridades asumieron la investigación tras el ataque que acabó con tres personas - crédito Juan Bautista Diaz/ Reuters

Un ataque armado en una vivienda del barrio Rafael Rangel, ubicado en la comuna 6 de Barrancabermeja (Santander), dejó como saldo tres jóvenes muertos y una persona gravemente herida la mañana del miércoles 29 de abril de 2026.

El hecho desató preocupación por la inseguridad y la violencia urbana en esta ciudad, donde la comunidad reclama medidas inmediatas para esclarecer los hechos y prevenir nuevas tragedias como la ocurrida en los últimos días de abril.

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El reporte oficial indica que el caso fue atendido por unidades de la Policía del Magdalena Medio y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja que acudieron al inmueble tras recibir reportes de múltiples disparos.

Los fallecidos fueron identificados por Medicina Legal como Juan Felipe Delgado Cabrales, de 21 años, Huber Iván Rincón Cabrales, de 17, y Dana Alejandra Forero Peña, también de 17 años. En el mismo ataque, Viky Lorena Mendoza Mantilla fue herida de gravedad en el cuello y trasladada a la Clínica Magdalena, donde permanece bajo atención médica según confirmó el medio local Vanguardia.

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Los criminales llegaron a la vivienda fuertemente armados - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Ante la gravedad del caso, se pronunció Iván Madero, presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), que condenó lo sucedido: “Estos hechos demuestran la degradación de la violencia que vivimos y padecemos los barranqueños en nuestra ciudad. Hoy estamos hablando de una masacre cometida en una comuna popular de Barrancabermeja sin que las autoridades se hayan pronunciado”.

Según las declaraciones del líder al medio local, con este triple homicidio la cifra total de homicidios en la ciudad alcanza alrededor de 43 en lo que va de 2026, lo que representa una reducción respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, la percepción de temor no ha disminuido.

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El múltiple crimen ocurrió en una humilde vivienda del sector Loma de Oro. Testigos relataron a Vanguardia que varios hombres armados irrumpieron de manera abrupta y abrieron fuego, matando en el acto a las tres víctimas que se encontraban en la sala.

La Policía Nacional y personal de investigación judicial, incluyendo equipos de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, acordonaron la escena y pasaron horas recolectando pruebas materiales, con el fin de identificar a los responsables y determinar los móviles detrás de la masacre.

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El hecho fue ampliamente rechazado por la comunidad que exige justicia - crédito Mario Armas / AFP

Pese a la falta de pronunciamiento oficial, las autoridades informaron que el alcalde y las fuerzas públicas convocaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar los hechos y revisar la estrategia de protección ciudadana en la zona. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, había anunciado semanas atrás el refuerzo de vigilancia en sectores críticos mediante la entrega de un nuevo centro de monitoreo, con el objetivo de frenar el accionar de estructuras armadas ilegales.

A pesar de que las cifras de homicidios presentan una baja en comparación con 2025, Credhos advierte que la percepción de inseguridad, la alarma y la intranquilidad colectiva no han disminuido. En palabras de su presidente: “Las autoridades no pueden evaluar solo por números las estadísticas de asesinatos ni el accionar criminal de los grupos que tienen tomados nuestros barrios. Además, exigimos un plan eficiente y eficaz en materia de seguridad”.

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Las autoridades refuerzan seguridad tras el homicidio múltiple en el barrio Rafael Rangel - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Los habitantes de la comuna 6 reclamaron acciones por parte de las autoridades, pues el ataque sicarial refleja una escalada violenta, generalmente por ajustes de cuentas, lo que deja en evidencia la vulnerabilidad de los barrios populares de Barrancabermeja frente a la penetración de estructuras criminales.

Por ahora, la investigación judicial avanza sin que hasta el momento se hayan definido móvil ni responsables, por lo que las autoridades trabajan por reforzar las medidas de seguridad e insisten en la participación activa de la ciudadanía para lograr resultados en este caso, debido a que los ciudadanos pueden declarar en contra de los actores materiales del hecho, en caso de tener cualquier información que permita dar con su paradero.

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