Colombia

Joven colombiano fue asesinado en Estados Unidos: su novia contó detalles del ataque que sufrió el adolescente cuando salió del colegio

La muerte violenta del estudiante de 17 años a las afueras de su vivienda provocó expresiones de dolor en la comunidad, que lamentó la gravedad de los hechos ocurridos tras salir de clases

El asesinato de Johan Adaree
El asesinato de Johan Adaree Sánchez, joven colombiano de 17 años, conmocionó a la comunidad de Illinois, Estados Unidos - crédito Justin Lane/EFE

El asesinato de Johan Adaree Sánchez, un joven colombiano de 17 años, dejó a una comunidad escolar en Illinois, Estados Unidos, sumida en el dolor y la incertidumbre.

El adolescente cayó abatido a pocos metros de su casa tras recibir varios disparos tras salir de la Morton East High School el jueves 8 de enero cerca de las 3:20 p. m., según testigos, estuvo precedido por acoso escolar.

Su novia, Donna Medina, compartió detalles de los minutos previos al ataque. Durante su relato contó que ambos salieron juntos del colegio para tomar el bus, como era habitual.

Medina recordó en entrevista con CBS News: “Había un grupo de niños esperándolo”, lo que les hizo presagiar que algo no iba bien.

El ataque contra Johan Sánchez
El ataque contra Johan Sánchez se produjo a plena luz del día, a solo metros de su vivienda en Illinois, después de salir del colegio - crédito Home.com

El momento se tornó tenso cuando uno de los agresores mostró un arma y golpeó al primo de Johan, quien intentó intervenir sin éxito. Medina relató que el peligro fue inminente: “El primer disparo fue directo al pecho”, describió al medio estadounidense.

Tras el primer disparo, Johan corrió en busca de refugio mientras su novia lo seguía. Medina añadió: “Cuando me acerqué a él, fue cuando le volvieron a disparar en el tobillo”.

La desesperación llevó a Donna a intentar reanimar a Johan en el lugar. “Hice todo lo posible por salvarlo. Cuando lo intenté, ya vi que estaba pálido y que no respiraba”, expresó, mostrando el peso emocional del momento.

El impacto del crimen marcó profundamente a la joven, quien confesó a CBS News: “Ahora mismo me siento con el corazón roto y estoy pasando por algo que pensé que nunca tendría que vivir”.

Uno de los agresores portaba
Uno de los agresores portaba un arma y disparó directamente al pecho de Johan Adaree Sánchez durante el ataque - crédito Redes sociales

Detalles del crimen

La muerte de Johan Adaree Sánchez ha dejado a su familia sumida en el dolor y la búsqueda de respuestas en Estados Unidos. El joven colombiano de 17 años perdió la vida tras recibir dos disparos a solo dos cuadras de su casa, después de salir de su colegio.

La familia relató a Univisión Chicago que tanto Johan como su primo sufrían acoso escolar y en repetidas ocasiones alertaron al colegio. “Fue muchas veces a la escuela diciendo que estaban sufriendo acoso (él y su primo), que los estaban persiguiendo. Él les dijo que los esperaban afuera de la escuela, pero nunca hicieron nada”, aseguró la familia del joven, visiblemente afectada.

La investigación del homicidio se apoya en dos videos fundamentales. Uno de ellos muestra a un hombre de negro corriendo a gran velocidad por el área donde ocurrió el tiroteo. El otro, grabado por un vecino, capta a un grupo de jóvenes discutiendo minutos antes del ataque.

Estos registros audiovisuales están bajo análisis de las autoridades, que intentan reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si las personas captadas están directamente vinculadas con el crimen.

La tía de Johan insistió ante CBS News: “Era un niño al que le apagaron su luz desde los 17 años. Pedimos justicia y que se investigue su muerte. Era un niño maravilloso”.

Mientras la familia exige respuestas y la investigación sigue su curso, las autoridades rastrean todas las pistas y analizan los testimonios para esclarecer el crimen que truncó la vida de un adolescente.

¿Qué dijo el colegio donde estudiaba?

Uno de los agresores portaba
Uno de los agresores portaba un arma y disparó directamente al pecho de Johan Adaree Sánchez durante el ataque - crédito Morton East High School/facebook

Desde la cuenta institucional en Facebook, el instituto Morton East pidió cautela ante la circulación de rumores y versiones contradictorias en redes sociales. “Hay muchos informes circulando en las redes sociales que son inexactos”, remarcó la entidad en su comunicado.

El mensaje destacó la gravedad del caso al señalar: “Con profunda tristeza informamos del fallecimiento de un estudiante de Morton East tras un tiroteo que ocurrió”. Además, la institución instó a la prudencia: “Solicitamos a todos que, por favor, se abstengan de compartir información no verificada en este momento y que se basen únicamente en comunicados oficiales”.

En paralelo, la organización The Uvalde Foundation For Kids ofreció una recompensa de USD 5.000 para incentivar la colaboración ciudadana. El objetivo es obtener pistas que permitan esclarecer la identidad de los responsables del homicidio.

