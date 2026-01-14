Jorge Lemus renunció a la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia

Jorge Lemus presentó su renuncia irrevocable al DNI - crédito DNI

Este miércoles 14 de enero de 2026, se conoció la salida de Jorge Lemus de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara su renuncia.

La salida de Lemus se suma a la renuncia de Angie Rodríguez a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), confirmada el martes 13 de enero de 2026.

En la carta de renuncia, compartida por varios medios de comunicación, Jorge Lemus presentó su renuncia irrevocable al cargo de director del DNI.

Lemus, exintegrante del M-19, ejercía como director de la entidad desde marzo de 2025, cuando fue nombrado a través del Decreto Número 0252, y posesionado con el No. 1262.

“Con el acostumbrado respeto, y con profunda gratitud, acudo ante su Despacho para presentar Renuncia irrevocable a partir de la fecha, al Cargo de DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA, nombrado mediante Decreto Número 0252 de fecha 3 de marzo del 2025, y posesionado mediante acta No.1262 de la misma fecha”, se lee en la misiva.

Carta de renuncia de Jorge Lemus a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) - crédito @javieroliver_ct/X

Jorge Lemus agradeció al presidente Gustavo Petro por la “confianza” de ejercer el cargo de director en el DNI. Además, expresó su admiración y respeto al presidente Gustavo Petro.

“Agradezco inmensamente, la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad, y que me ha permitido aportar desde mi conocimiento y experiencia en la construcción de un proyecto de cambio en nuestra patria; además me permito reiterar mi admiración y profundo respeto por Usted y su gestión al frente del Gobierno”, se lee en la carta de Lemus.

De acuerdo con Caracol Radio, Jorge Lemus podría liderar las investigaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) con temas relaciones sobre corrupción.

Jorge Lemus podría liderar las investigaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) - crédito Uiaf

Semana informó que el reemplazo de Lemus en la Dirección Nacional de Inteligencia sería René Guarín, exmilitante del M-19 y hoy cercano al anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Según Semana, Guarín dirige la oficina de tecnologías y sistemas de información, dependiente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y subordinada directamente a la Presidencia de la República.

Recientemente, Jorge Lemus enfrentó la polémica con alias Calarcá, Noticias Caracol reveló presuntos vínculos de un funcionario de la entidad con el líder guerrillero.

El informe del citado medio de comunicación mostró registros digitales, incluyendo comunicaciones y documentos, en los que Wilmer Mejía, identificado como “el Chulo”, habría tenido supuestos contactos con jefes disidentes, entre ellos alias Calarcá. Los materiales, según el mismo canal, fueron incautados durante un operativo en Antioquia.

Durante su intervención en Caracol Radio, Jorge Lemus dijo que “Si es cierto, me preocupa. Estamos investigando, estamos viendo con la inspectora con contra la inteligencia, para saber qué fue lo que pasó, esto nos preocupa totalmente”.

El funcionario señaló que solo después del informe televisivo emprendió la verificación interna en la DNI.

Consultado sobre las actividades de Wilmer Mejía, Lemus respondió en Caracol Radio: “Yo no fui informado, eso parece que fue hace más de un año, porque es cuando cogieron a esta gente allá en Antioquia, entonces la verdad que no sé qué pasaría, porque no hay trazabilidad, no hay información hacia mí, no tengo conocimiento, pero ya empecé a investigar”.

Jorge Lemus, ahora exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia y Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá - crédito DNI/Colprensa

En diálogo con W Radio, el director del DNI agregó: “Hasta anoche me entero. La verdad empecé a buscar trazabilidad de la misión, si es que existió, pero no encuentro trazabilidad en la misma. No tengo conocimiento de qué era lo que se estaba haciendo, no sé si pasó, pero vamos a investigar la cuestión”.

Sobre este caso, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía se encuentran investigando para esclarecer la situación.