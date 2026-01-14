Colombia

Gustavo Petro habló del “éxito económico” de su Gobierno, luego de un incremento en créditos al agro: “Crecimos”

El mandatario insistió en que “la desestimación de hidrocarburos” permitieron “buenas noticias” económicas en el país, luego de que Finagro cerrara el 2025 con un mayor índice de entrega de créditos al campesinado

Gustavo Petro aseguró que su
Gustavo Petro aseguró que su gobierno es "exitoso económicamente" porque aumentaron los créditos de Finagro- crédito Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro celebró el cierre histórico de Finagro en 2025 al anunciar que el sector agropecuario, o, en sus términos, “el campo”, recibió 48,1 billones de pesos en créditos, un logro que tradujo en “el éxito económico” de su administración.

“Entregar 48 billones de pesos al campo, explica el éxito económico del gobierno”, afirmó textualmente el mandatario en un mensaje publicado en la red social X.

Para el presidente, este resultado se debe a un mecanismo legal que canaliza recursos hacia pequeños y medianos productores, tanto agrarios como urbanos, especialmente cuando están organizados en asociaciones.

De acuerdo con lo que escribió, el primer dignatario sostuvo que este modelo debe ampliarse y defendió su política orientada a favorecer la producción sobre la explotación de hidrocarburos.

“Es por esto que crecimos económicamente, gracias a que el mundo, y esta Presidencia, desestimularon los hidrocarburos. Es decir, saqué al país de la ‘enfermedad holandesa’”.

Gustavo Petro alabó su
Gustavo Petro alabó su gestión por aumento de créditos agrarios otorgados por Finagro - crédito @petrogustavo/X

Petro culpó a Álvaro Uribe de la informalidad en el campesinado

El jefe de Estado también vinculó el crecimiento del empleo rural con las políticas crediticias, aunque culpó de las problemáticas de formalización laboral agraria al expresidente Álvaro Uribe, ya que reconoció que, según sus palabras, “el 85% [del empleo] es informal, por la simple razón que el régimen de la ley 100, de fondos privados de pensiones, no puede incluir el campesinado de Colombia”.

Señaló que la formalización laboral en el campo podría avanzar con la aprobación definitiva de la reforma pensional, aunque advirtió sobre los obstáculos judiciales que enfrenta la iniciativa.

“Está impidiendo la formalización del trabajo por cuenta propia del campesinado y el urbano”, dijo en referencia al actual trámite en la Corte Constitucional.

Petro subrayó que su gobierno ya implementó un bono pensional para los adultos mayores más pobres del campo.

Así cerró Gustavo Petro su
Así cerró Gustavo Petro su mensaje sobre el "éxito económico" tras gestión en el agro - crédito @petrogustavo/X

Además, lamentó que el Congreso no haya aprobado la jurisdicción agraria, un compromiso del acuerdo de paz, y pidió mayor eficacia a la Agencia Nacional de Tierras para completar la entrega de 700 mil hectáreas adicionales antes de finalizar su mandato.

Respecto al sistema financiero, el presidente explicó que Finagro y el Banco Agrario dependen de la llamada “inversión forzosa”, una obligación legal que dirige parte del ahorro privado hacia la banca pública. Criticó que la banca privada haya debilitado este mecanismo y recomendó ampliarlo a la industria exportadora y pequeña y mediana empresa urbana.

Petro también pidió transparencia sobre el destino social y sectorial de los créditos y cuestionó que, en el pasado, Finagro haya otorgado financiación subsidiada a empresas petroleras, contrariando el propósito legal del fondo.

Cerró su mensaje solicitando al superintendente financiero, César Ferrari, un informe público con el detalle de la inversión forzosa y la distribución de los créditos por volumen, clasificación social y priorización sectorial, para que “eso debe conocerse por el pueblo”.

Crecieron exportaciones agropecuarias en Colombia

Las exportaciones agropecuarias de Colombia ascendieron un 39,8% en noviembre de 2025 respecto al mismo mes de 2024, que significaría la consolidación de la recuperación del sector, según datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Este crecimiento se tradujo en un incremento acumulado del 36,4% entre enero y noviembre de 2025, impulsado sobre todo por café sin tostar y bananos, productos que juntos explican más de la mitad del avance en el periodo.

El café sigue siendo el
El café sigue siendo el primer producto de la exportación colombiana - crédito @GermanBahamon/X

El café registró una expansión del 78,6% en valor FOB, mientras los bananos aumentaron un 24,5%.

El volumen físico de exportaciones agroalimentarias creció 17,2%, al pasar de 497.400 toneladas a 583.000 toneladas, lo que ratifica un alza real en la colocación de bienes en el mercado internacional.

Otras categorías como legumbres y frutas, piensos para animales, productos comestibles diversos, así como aceites y grasas de origen vegetal también contribuyeron a la expansión, reflejando una mayor diversificación de la canasta exportadora.

El desempeño positivo del sector responde al fortalecimiento de cadenas agroindustriales, innovación territorial y políticas públicas que han posicionado al agro como motor estratégico del desarrollo económico y de la proyección internacional de Colombia.

EN VIVO | Siga el

Junior vs. Santa Fe: hora

Isabel Zuleta se fue contra

Defensoría del Pueblo prende las

Abogado de Juan Carlos Suárez,
Menor que fue secuestrada en

EN VIVO | Siga el

EN VIVO - Mercado de

