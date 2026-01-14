Galán respondió a polémica por precio de TransMilenio y apuntó a Petro: “Gobernar es tomar decisiones y asumir las consecuencias”

Carlos Fernando Galán explicó cómo el incremento del salario mínimo impacta directamente los costos operativos del sistema de transporte, que emplea a 35,000 personas en Bogotá, e hizo un llamado al Gobierno nacional a dialogar y no evadir su responsabilidad - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, defendió el incremento el martes 13 de enero de 2026 el incremento de 350 pesos en la tarifa de TransMilenio, que regirá desde el miércoles 14 de enero, luego de las críticas del presidente de la República, Gustavo Petro: que se quejó en sus redes sociales de la decisión adoptada por el distrito, al considerar que era un abuso pese a que su despacho aumentó en un 23,7% el salario mínimo mensual, motivo principal de la decisión.

El mandatario distrital utilizó sus redes sociales para justificar el alza en la tarifa de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), que pasará de $3.200 a $3.550. Galán, como se preveía, argumentó que la decisión responde al incremento del salario mínimo y al aumento en los costos operativos del sistema, en especial los relacionados con la nómina y los combustibles, debido a las disposiciones tomadas por el Ejecutivo para el presente año.

"Respetamos la decisión del Gobierno de aumentar el salario mínimo en un 23%. Nos parece una decisión positiva para esos más de 2.400.000 trabajadores que ganan el salario mínimo en Colombia. Sin embargo, eso tiene unas implicaciones que el Gobierno nacional tiene que ser consciente de esas implicaciones y de esas consecuencias y no puede evadir esa responsabilidad”, afirmó el gobernante local, frente a un asunto que sigue causando polémica.

La tarifa en Transmilenio para 2026 quedó en $3.550 - crédito Alcaldía de Bogotá

El mandatario de los capitalinos reiteró que el sistema de transporte de Bogotá cuenta con alrededor de 35.000 trabajadores y que cerca del 87% de ellos tiene su salario vinculado directamente al mínimo. “Hay que asumir las consecuencias de las decisiones que se toman. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, a buscar fórmulas para la problemática de fondo del sistema de transporte de Bogotá, que además no se limita a Bogotá”, agregó.

Los argumentos técnicos de Carlos Fernando Galán detrás del incremento

Frente a este asunto, que inicialmente estaba calculado en $250, pero que pasó a $350 tras el aumento confirmado por Petro, la Administración distrital hizo estudios técnicos previos para proyectar la tarifa de 2026. Estos análisis incluyeron el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el costo del gas y del diésel, y las proyecciones de crecimiento del salario mínimo para el año en curso, que con el incremento fijado se salieron de las cuentas del distrito.

Para 2026, el salario mínimo en Colombia aumentó en un 23,7% - crédito Canva

Al responder a las propuestas del presidente, que ha sido uno de los críticos más feroces frente a este tema, el mandatario distrital indicó que los recursos de la Nación no estarían disponibles de inmediato y que el ajuste respondería a necesidades urgentes de financiamiento para el sistema. Explicó que la obligación de revisar la tarifa se basa en estudios técnicos y en la proyección de variables macroeconómicas como el IPC y el precio de los combustibles.

“Un aumento del IPC de alrededor de 5,3%, que se contemplaba inicialmente. Un aumento del costo del gas de un 10% en el último año. Una parte importante de la flota de TransMilenio se mueve con buses a gas. Un aumento del diésel cercano al 15% en el último año. Una parte importante de los buses de TransMilenio se mueven con diésel. Y eso llevó a una proyección de un aumento de 7,8% por ciento en la tarifa. Eso es lo que teníamos previsto”, dijo.

Sin embargo, agregó que, el mencionado aumento, desajustó todo. “Vamos a hacer trabajos de eficiencias y de consecución de recursos no tarifarios para no subir tanto la tarifa. Pero es inevitable, ante el aumento del salario mínimo en 23%, teniendo en cuenta que el sistema tiene 35.000 trabajadores, hizo que haya un aumento de $350”, reiteró el alcalde, que expresó que se buscará evitar un golpe mayor al bolsillo de los usuarios, ya perjudicados.

Entre los motivos para el aumento del precio del transporte público en Bogotá, Galán esbozó el incremento en el predio del diésel - crédito ProBogotá

El alcalde reiteró su disposición a dialogar con el Ejecutivo, pero advirtió sobre la importancia de no eludir responsabilidades. “Yo sí le pido al Gobierno nacional que abramos el diálogo, que discutamos, pero que no evadan su responsabilidad ni evadan las consecuencias de sus decisiones, porque eso no es responsable con la ciudadanía”, puntualizó Galán en su mensaje, que se replicó en sus redes sociales y con el que sentó postura frente al incremento.

¿Cómo serán las tarifas del 2026 en Bogotá?

Desde el 14 de enero, el pasaje unificado de Transmilenio, Sitp y TransMiCable será de 3.550 pesos, con un aumento del 10% respecto al valor vigente en 2025. Por su parte, el costo de la tarjeta mensual Transmipass, que ofrece 65 pasajes, con un uso máximo de seis por día, se mantendrá en $160.000 pesos; lo que representará un alivio para los usuarios que día a día se movilizan a través del sistema masivo, el más grande a nivel nacional.

Con respecto al asunto en cuestión, el jefe de Estado, en la red social X, calificó el incremento como innecesario y contraproducente, al argumentar que desincentiva el uso del transporte público y puede profundizar el déficit financiero del sistema. Petro sostuvo que el alza del salario mínimo no justifica el incremento de la tarifa y llegó a señalar que la medida representa una “estafa” para los ciudadanos. En ese sentido, dijo que tenía $1,5 billones para la modernización de la flota con buses eléctricos, y así contribuir a reducir los costos operativos y mantener la tarifa en $3.200.