Colombia

Galán alerta que el alza del salario mínimo desajusta las finanzas de Bogotá y encarece la operación del sistema de salud: “Nos toca priorizar”

El alcalde advirtió sobre un impacto no previsto de $100.000 millones en las subredes hospitalarias y un aumento inevitable en la tarifa de Transmilenio por mayores costos laborales

Guardar
El aumento del salario mínimo
El aumento del salario mínimo generó un incremento no proyectado en los costos operativos de las subredes de salud de Bogotá, que el Distrito estima en cerca de $100.000 millones - crédito Alcaldía de Bogotá/Presidencia

El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional para 2026 comenzó a generar efectos concretos en las finanzas del Distrito Capital, especialmente en sectores estratégicos como la salud pública.

Así lo advirtió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien alertó sobre un desajuste presupuestal no previsto que impacta de manera directa la operación de la red hospitalaria de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó el mandatario, el ajuste salarial produjo un incremento cercano a los 100.000 millones de pesos en los costos operativos de las subredes de salud, una cifra que no estaba contemplada en la planeación financiera inicial del Distrito.

“En los costos operativos de las subredes de Bogotá hay un aumento de cien mil millones de pesos, producto del aumento adicional del salario mínimo que se definió por parte del Gobierno nacional”, afirmó Galán en declaraciones a Blu Radio.

El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que el alza del salario mínimo obliga al Distrito a revisar inversiones y priorizar recursos ante un mayor impacto presupuestal en sectores clave - crédito Alcaldía de Bogotá

El alcalde detalló que la administración distrital había estructurado su presupuesto con base en una proyección de incremento del salario mínimo del 11%, en línea con escenarios inflacionarios moderados.

Sin embargo, el aumento finalmente decretado fue del 23%, lo que duplicó las estimaciones originales y obligó a recalcular de manera urgente los gastos del sector salud. “La proyección que teníamos era de 11%, pasó 12 puntos por encima de eso”, puntualizó.

Galán precisó que el impacto sobre la red hospitalaria no se limita al pago directo de salarios. El aumento del mínimo también repercute en otros compromisos laborales y operativos que están indexados a ese indicador, incluidos los ajustes derivados de convenciones colectivas en varias entidades del Distrito.

Esta situación, explicó, incrementa la presión financiera sobre las subredes de salud y reduce el margen de maniobra para nuevas inversiones.

Ante este panorama, la Alcaldía solicitó una evaluación detallada del efecto real del incremento salarial sobre la prestación de los servicios.

“Les pedí que hicieran una valoración que me van a presentar la semana entrante; calculan los costos adicionales en la operatividad de las subredes del Distrito de Salud en cien mil millones de pesos por cuenta del aumento no proyectado del salario mínimo”, señaló el alcalde.

El ajuste del salario mínimo
El ajuste del salario mínimo para 2026 superó las proyecciones iniciales de las entidades territoriales y generó presiones fiscales adicionales en la administración pública - crédito iStock

El mandatario reconoció que el impacto es inevitable y que, ante la ausencia de nuevos recursos, la ciudad se verá obligada a revisar inversiones previamente planeadas dentro del sector salud.

“No vamos a tener más recaudo ni más recursos de los proyectados, por lo que nos toca priorizar y ajustar”, advirtió, al tiempo que reiteró que la prestación del servicio deberá sostenerse en medio de un escenario financiero más restrictivo.

En ese contexto, Galán sostuvo que las consecuencias de una decisión de alcance nacional no pueden recaer exclusivamente sobre los entes territoriales y pidió corresponsabilidad al Gobierno central.

A su juicio, el Ejecutivo debe reconocer los efectos fiscales que genera el aumento del salario mínimo en sistemas sensibles como la salud pública, que dependen en gran medida de recursos ya comprometidos.

A este escenario se suma el impacto sobre el sistema de transporte masivo Transmilenio, donde el alza del salario mínimo también ha tenido efectos directos tanto en los costos de operación como en la tarifa al usuario.

Según explicó el alcalde, 100 pesos del incremento en el pasaje obedecen exclusivamente al ajuste salarial, una medida que calificó como inevitable dada la estructura laboral del sistema.

Galán detalló que Transmilenio cuenta con cerca de 12.000 trabajadores que devengan el salario mínimo y otros 18.000 con ingresos muy cercanos, lo que provoca un aumento inmediato en los costos operativos tras la decisión del Gobierno nacional.

En ese sentido, aseguró que el reajuste tarifario no responde a una decisión discrecional del Distrito, sino a una consecuencia directa del alza salarial decretada a nivel nacional.

El mandatario recordó que, antes de conocerse el aumento del salario mínimo, la ciudad había proyectado un incremento tarifario basado en variables técnicas.

Cien pesos del incremento en
Cien pesos del incremento en la tarifa de TransMilenio responden exclusivamente al impacto del aumento del salario mínimo en los costos de operación del sistema de transporte masivo - crédito Transmilenio

Entre ellas, mencionó un aumento del IPC cercano al 5,3%, un incremento del 10% en el costo del gas —combustible de una parte significativa de la flota— y un alza cercana al 15% en el precio del diésel. “Eso llevó a una proyección de un aumento de 7,8% en la tarifa. Eso es lo que teníamos previsto”, explicó.

Sin embargo, el aumento del salario mínimo al 23 % modificó por completo ese escenario. Galán señaló que, teniendo en cuenta que el sistema cuenta con cerca de 35.000 trabajadores, el impacto total llevó a un incremento adicional de 350 pesos en la tarifa.

“Vamos a hacer trabajos de eficiencia y de consecución de recursos no tarifarios para no subir tanto la tarifa, pero es inevitable”, concluyó.

Temas Relacionados

Salario mínimo 2026Carlos Fernando GalánAlcaldía de BogotáSistema de salud BogotáSubredes de saludCrisis presupuestaltarifa TransmilenioColombia-Noticias

Más Noticias

Así es la lujosa casa del exdirector de inteligencia de Colombia Carlos Ramón González en Nicaragua: permanece prófugo y bajo asilo político

El misterio sobre los responsables de la suntuosa vivienda y el aumento de la vigilancia realzan el debate sobre privilegios y conexiones diplomáticas en el caso

Así es la lujosa casa

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

El cuadro motilón regresará en 2026 a la primera división del fútbol colombiano, por lo que aceptó la invitación para dos partidos amistosos de pretemporada de alto cartel en territorio uruguayo

EN VIVO - San Lorenzo

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

En dos días se iniciará el primer semestre de la Liga BetPlay 2026, mientras que Junior y Santa Fe serán los dos primeros clubes en tener competencia oficial, con la Superliga de Colombia 2026

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

El equipo colombiano culminará su pretemporada al sur del continente visitando La Bombonera en un partido en homenaje al fallecido entrenador que les dio el título de Liga en 2017 y la Superliga de 2018

EN VIVO - Boca Juniors

Feminicidio de Laura Valentina Páez: condenaron a 45 años de cárcel a Daniel Josué Zambrano Cáceres por el crimen de la niña de 9 años en Boyacá

Varios hallazgos durante el curso de las pesquisas por parte de agentes del CTI de la Fiscalía y de la Sijín de la Policía Nacional fueron claves para lograr que se hiciera justicia en un caso de violencia contra las mujeres y los menores que conmocionó a toda Colombia

Feminicidio de Laura Valentina Páez:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Maluma inicia el año con

Maluma inicia el año con un drástico cambio de imagen y genera revuelo entre sus seguidores: así se ve ahora

EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez: empiezan a ingresar al recinto los seguidores del artista para despedirlo en el escenario

Tebi Bernal, participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3′, expulsó al primer participante de la competencia

Laura Jaramillo defendió a Sofía Jaramillo por declaraciones que dio en ‘La casa de los famosos Colombia’ sobre Michael Ortega y envió contundente mensaje

Yaya Muñoz confirmó el fin de su relación con Jose Rodríguez: “No es por algo bueno”

Deportes

EN VIVO - San Lorenzo

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

Óscar Cortés vuelve al fútbol sudamericano: el tiempo que estará y el valor que pagará su nuevo equipo

Altas y bajas Liga BetPlay: estos fueron los movimientos del mercado de fichajes para el 13 de enero