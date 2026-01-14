Colombia

Expresidente Samper afirmó que le hicieron esta advertencia a Petro sobre su visita a la Casa Blanca con Donald Trump: “Tenga cuidado”

Durante un encuentro con expresidentes y congresistas, el presidente colombiano recibió recomendaciones sobre precauciones en su viaje a Estados Unidos, manejo de la agenda bilateral y la coordinación en temas de seguridad

Guardar
Expresidentes y congresistas instaron al
Expresidentes y congresistas instaron al presidente Petro a actuar con cautela en su próxima reunión con Donald Trump - crédito Presidencia y Reuters

En la reciente Comisión de Asesoría expresidentes colombianos y miembros de las comisiones de seguridad y relaciones exteriores del Congreso recomendaron al presidente Gustavo Petro actuar con extrema cautela en su próxima visita a Estados Unidos, especialmente ante un eventual encuentro con el presidnete Donald Trump.

Durante la reunión, celebrada como parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, se analizaron los desafíos de la política internacional de Colombia y la importancia de mantener relaciones estables con Washington y la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al encuentro asistieron los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper, junto con integrantes de las comisiones de seguridad y relaciones exteriores de la Cámara de Representantes y del Senado de la República.

Según relató Ernesto Samper, uno de los mensajes más relevantes dirigidos a Petro fue la necesidad de extremar precauciones en su viaje a territorio estadounidense.

Expertos y expresidentes advirtieron a
Expertos y expresidentes advirtieron a Petro extremar precauciones antes de su encuentro con Trump en Estados Unidos - crédito redes sociales/X

“Hubo algunos otros que le recomendaron que tuviera cuidado con la ida (a Estados Unidos)”, explicó Samper al medio Caracol Radio, refiriéndose a la importancia de garantizar seguridad, planificación y prudencia en un contexto diplomático sensible.

Los asistentes coincidieron en que cualquier encuentro con Trump debe ser cuidadosamente coordinado para proteger la imagen de Colombia y evitar mensajes ambiguos que puedan afectar la cooperación bilateral: “El presidente muestra conciencia sobre los principales ejes de la agenda internacional, pero es importante que actúe con prudencia frente a interlocutores como Trump, donde la seguridad y la claridad institucional son clave”, afirmó.

Durante la reunión, se reiteró la importancia de mantener los consensos históricos en materia de lucha contra el narcotráfico, tema en el que todos los gobiernos desde la Constitución de 1991 han trabajado de manera sostenida.

Samper subrayó que la política antidrogas es una política de Estado y no puede depender de cambios de gobierno o de ideologías: “Tenemos una política de Estado de lucha contra las drogas. No es lo que hizo Pastrana o mi gobierno, ni lo que pudo hacer Gaviria o Uribe. Desde 1991 este país trabaja en esto de manera continua”, señaló.

Otro de los puntos analizados fue la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, considerada por los asistentes como una violación a la soberanía regional.

El presidente Gustavo Petro convocó
El presidente Gustavo Petro convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en medio de la tensión con Venezuela y llegaron a importantes acuerdos - crédito Ovidio González/Presidencia

Samper alertó que estas acciones podrían repetirse en otros países si no se fortalece la diplomacia: “Hoy puede ser Venezuela, mañana Panamá… estamos hablando de un presidente que actúa como militar, no como un mandatario constitucional”, afirmó. Los congresistas presentes coincidieron en que la región requiere respuestas diplomáticas y estrategias de negociación más qué confrontación militar.

¿En qué va la presunta reunión entre Trump y Petro?

John McNamara, encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, reveló que Trump valoró “la llamada y el tono” del reciente diálogo con Petro y consideró que la relación bilateral “es duradera y sólida”, garantizando un compromiso continuo para fortalecer la colaboración en temas como seguridad regional y lucha contra el crimen organizado y transnacional.

McNamara señaló en la entrevista con Caracol Radio que la reunión entre ambos mandatarios “puede ser una gran oportunidad para que nuestros presidentes hablen de manera privada sobre lo que no está bien en las relaciones y en lo que debemos enfocarnos”.

El funcionario estadounidense también destacó la proliferación de drogas en el Caribe como una amenaza real y reiteró que la lucha compartida contra el narcotráfico será un tema central en la agenda, aunque aún se define la inclusión de la fumigación de cultivos ilícitos.

Gustavo Petro se prepara para
Gustavo Petro se prepara para su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, en un encuentro clave de la agenda bilateral - crédito red social X

Sobre la estrategia de Paz Total en Colombia, McNamara aseguró que corresponde a la sociedad colombiana evaluarla, pero advirtió que “eso no debe ser una razón para rendirse” en la lucha antidrogas.

Al mismo tiempo, la posibilidad de que la reunión entre Petro y Trump sea un espejismo ha generado debate en redes sociales, donde usuarios han señalado que la cordialidad no siempre se traduce en resultados tangibles.

Parte de esa discusión se alimenta de los recientes acontecimientos en Venezuela, donde, el 3 de enero de 2026, las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Este hecho también podría haber sido un elemento clave para que varios expresidentes y congresistas advirtieran a Petro sobre la necesidad de actuar con cautela en su acercamiento con Trump

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpErnesto SamperComisión de asesoríaJuan Manuel SantosReunión expresidentesColombia-Noticias

Más Noticias

Marcelo Cezán reveló que uno de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le coqueteó

El presentador aseguró que gracias a los retoques que se ha realizado está logrando llamar la atención de nuevas personas en su vida, sin dejar de lado el humor que lo caracteriza

Marcelo Cezán reveló que uno

Jessica Cediel reaparece en redes sociales para defenderse de nuevo ante las críticas por el duelo de su papá: “Es muy personal”

En medio de mensajes de apoyo y una fuerte polémica por la publicación de fotos junto al ataúd de su padre, la presentadora pidió respeto y comprensión, afirmando que el duelo es un proceso íntimo y personal

Jessica Cediel reaparece en redes

Petro priorizaría asuntos personales sobre temas nacionales en su encuentro con Trump, según Marta Lucía Ramírez: “Ese no es el escenario”

La exvicepresidenta colombiana advirtió que existe la posibilidad de que la agenda del presidente colombiano en EE. UU. se centre en el restablecimiento de su visa estadounidense y en su exclusión de la lista Clinton

Petro priorizaría asuntos personales sobre

Revelan el papel clave y discreto de Jorge Lemus, jefe de inteligencia, en la estrategia de paz total de Petro

Como director supervisa traslados de cabecillas criminales, gestiona alianzas entre bandas y refuerza la seguridad presidencial, mientras la inteligencia estatal amplía su participación en procesos clave vinculados a la paz y la protección del Estado

Revelan el papel clave y

Estadounidense Timothy Alan Livingston, señalado por presunta explotación sexual de menores en Medellín, cambió su identidad: esto dijo el alcalde

El extranjero es señalado de abuso sexual tras ser hallado en un hotel en El Poblado, con dos niñas en marzo de 2024. Federico Gutiérrez advierte que continuarán persiguiendo a quienes atenten contra la niñez, incluso fuera de Colombia

Estadounidense Timothy Alan Livingston, señalado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Cezán reveló que uno

Marcelo Cezán reveló que uno de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le coqueteó

Jessica Cediel reaparece en redes sociales para defenderse de nuevo ante las críticas por el duelo de su papá: “Es muy personal”

EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez: empiezan a ingresar al recinto los seguidores del artista para despedirlo en el escenario

Yeferson Cossio contó los detalles de cómo va su salud y se refirió a los procedimientos médicos a los que debe someterse

Valentino Lázaro aclaró por qué pensó que Sara Uribe y Manuela Gómez eran arrogantes: “Lo somos”

Deportes

Palmeiras avanza en la contratación

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

Jhon Jader Durán será investigado en Turquía por conducta antideportiva durante la celebración del título de Superliga con Fenerbahce