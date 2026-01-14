Colombia

Enrique Gómez responsabilizó a Gustavo Petro por trascendental decisión de EE. UU. en materia de visas

El director del partido de Salvación Nacional, que es candidato al Senado de la República y que apoya la candidatura de Abelardo de la Espriella a la presidencia, arremetió contra el primer mandatario, luego del importante anuncio hecho por Washington frente a este documento de ingreso

Enrique Gómez enfiló baterías, una
Enrique Gómez enfiló baterías, una vez más, al presidente Gustavo Petro por decisiones tomadas por EE. UU. en materia de visado - crédito Colprensa

La decisión de Estados Unidos de suspender el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de Colombia y otras 74 nacionalidades provocó una reacción inmediata de Enrique Gómez: director del partido Salvación Nacional y una de las voces más críticas del actual Gobierno. El abogado, aliado de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, no solo atribuyó la medida al deterioro de la relación bilateral bajo la actual administración, sino que incluso fue más allá.

El sobrino del asesinado excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, y que tomó las banderas de la colectividad del veterano político, no dudó en lanzar duros señalamientos contra el presidente Gustavo Petro. “Otro logro de @petrogustavo: Estados Unidos suspende visados a solicitantes de Colombia. Se suma a la política de Trump de detener el ingreso de más inmigrantes a Estados Unidos”, señaló en la primera parte de su mensaje el capitalino.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el político Enrique Gómez Martínez enfatizó en sus pullas a Gustavo Petro, en esta ocasión aprovechando la más reciente decisión de EE. UU. en materia migratoria - crédito @Enrique_GomezM/X

El dirigente político destacó que nunca antes, en la historia reciente, se había experimentado un distanciamiento tan profundo con el gobierno estadounidense. Y, del mismo modo, afirmó que las consecuencias de esta medida trascienden el plano diplomático y afectan directamente a miles de familias y profesionales colombianos, que son los que tenían como anhelo emigrar para poder encontrar trabajo, estudiar y reencontrarse con sus seres queridos.

“En la historia reciente de Colombia no habíamos tenido dirigentes tan torpes y comprometidos con destruir una relación fructífera con un país como los actuales”, afirmó el líder de Salvación Nacional en un mensaje que rápidamente circuló en redes sociales. En ese sentido, Gómez señaló que las acciones del gobierno no solo han comprometido la imagen de la presidencia, sino que han perjudicado a personas “dedicadas y trabajadoras”.

Los colombianos ya no podrían
Los colombianos ya no podrían pedir su visa migratoria a partir de febrero - crédito Colprensa

“No solo arrastraron la dignidad de la oficina de La Presidencia. Arrastraron el nombre y los buenos oficios de colombianos dedicados y trabajadores que se relacionan con USA”, sostuvo el dirigente frente a la suspensión, anunciada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que afecta a los que buscan establecerse de manera permanente en territorio estadounidense, entre ellos, los ciudadanos colombianos con ese propósito.

¿Qué repercusiones podría traer la medida entre Colombia y Estados Unidos?

El Departamento de Estado puntualizó que la medida responde a la intención de evitar que inmigrantes se conviertan en beneficiarios de la asistencia social norteamericana. “El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables”, señaló la entidad, en una restricción que no afecta, por ahora, a trámites de visas de turismo o negocios.

La solicitud de visas americanas
La solicitud de visas americanas por parte de los colombianos se ha incrementado por la participación de la selección en la Copa del Mundo 2026 - crédito Infobae

El impacto de la decisión se amplifica por la proximidad de la Copa del Mundo de la FIFA, evento que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Una buena cantidad de aficionados colombianos han solicitado acceder a boletas del evento orbital, lo que a juicio de Gómez esta decisión podría torpedear los trámites. “Les pedimos paciencia, en agosto de este año todo esto cambia. No va más la política de enemistad con nuestros aliados naturales”, declaró.

El memorando emitido por el Departamento de Estado instruyó a las oficinas consulares a intensificar la revisión de antecedentes y endurecer los filtros para la aprobación de nuevos visados. Esto con el fin de negar la entrada a quienes sean considerados posibles beneficiarios de ayudas sociales tras evaluaciones médicas, financieras y de dominio del inglés, como lo indicó el portavoz de la entidad, Tommy Piggott, que destacó el factor discrecional de EE. UU.

Estas afirmaciones de Enrique Gómez Martínez encendieron la polémica en vísperas de lo que se espera sea una reunión clave para el país: el encuentro entre el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, y Gustavo Petro, que según se ha sabido se llevaría a cabo entre el 4 y 6 de febrero, en el que se prevé que se limen asperezas entre ambas administraciones, y se reconduzca la relación bilateral bicentenaria entre los dos países.

