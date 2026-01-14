Emergencia en Antioquia restringe la movilidad en varios corredores: autoridades recomiendan precaución y planificación

No se reportaron personas ni vehículos atrapados por el deslizamiento, aunque la falta de rutas alternas dificultó la movilidad regional - crédito @Devimar_SAS/X

El tráfico en las vías que comunican a Medellín con el occidente y el Urabá antioqueño enfrenta restricciones importantes tras los recientes deslizamientos y daños ocasionados por las lluvias, según detalló la concesión vial Mar 1.

Un deslizamiento de tierra en el sector Ciriguán, específicamente en el punto de referencia 75+000, provocó el cierre total de la carretera entre los municipios de Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.

Las autoridades confirmaron que el incidente no dejó atrapados ni vehículos ni personas.

La falta de rutas alternas ha complicado la movilidad, obligando a los equipos de emergencia a concentrar sus esfuerzos en habilitar al menos un carril. Los trabajos permitieron restablecer el paso parcial cerca del mediodía de este miércoles, informó la concesión.

La vía entre Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia reabrió parcialmente un carril al mediodía tras el trabajo de obreros y maquinaria - crédito @Devimar_SAS/X

Cerca de las 11:20 a. m., la concesionaria informó a través de sus canales oficiales: “Estamos trabajando para habilitar el paso en la vía entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas, sector Ciriguán (PR 75+000). Nuestro equipo continúa realizando las labores de remoción. Gracias por tu comprensión”.

Minutos más tarde, a las 12:00 p. m. Devimar confirmó el paso habilitado a un carril en la vía entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas, “sector Ciriguán (PR 75+000). Nuestro equipo continúa realizando las labores en el sector. Por favor transitar con mucha precaución”.

Las autoridades instan a quienes deban transitar por estos corredores a planificar los desplazamientos con precaución, respetar la señalización y seguir las orientaciones de los responsables viales para reducir riesgos mientras continúan los trabajos de recuperación.

Las autoridades recomiendan transitar con precaución por los corredores viales afectados tras los recientes deslizamientos y socavaciones - crédito @Devimar_SAS/X

Mientras tanto, en la vía hacia el Urabá, persisten las labores de remoción y mantenimiento. En la Variante de Fuemia se mantiene la circulación en un solo carril a raíz de las afectaciones registradas el fin de semana anterior.

El tránsito está restringido durante la noche, con cierre preventivo desde las 7:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., aunque existen ventanas temporales para el paso entre las 9:00 p. m. y las 10:00 p. m., y de 2:00 a. m. a 3:00 a. m.

En la zona urbana de Dabeiba, la socavación de la vía principal obliga a un control estricto del tráfico, respaldado por controladores viales. Las autoridades recomiendan a los conductores obedecer sus indicaciones.

El sector Godó también presenta paso restringido a un carril, con apoyo tanto de controladores como de la Policía de Carreteras.

Lluvias en Antioquia

La primera víctima mortal provocada por las lluvias de enero en Medellín obligó a las autoridades de Antioquia a reforzar las alertas y la prevención ante el fenómeno climático. La noticia se confirmó tras el fallecimiento de José Miranda, de 19 años, quien fue arrastrado por la corriente de la quebrada La Castro, en la zona alta de Caicedo.

Las fuertes precipitaciones provocaron la primera muerte del año en Medellín - crédito @DagranAntioquia / X

Según informó el director del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), Carlos Quintero, la creciente súbita afectó varias viviendas y cortó el paso en la vía principal del sector.

El funcionario lamentó el desenlace y detalló que el joven se encontraba cerca del cauce cuando ocurrió el accidente: “Lamentar la pérdida de vida de una persona la cual se encontraba en una quebrada, quebrada La Castro, la parte alta de Caicedo, de una creciente súbita que afecta eh algunas viviendas y también la vía eh se lleva a esta persona ocasionándole eh la muerte”, declaró Quintero.

Los organismos de socorro han declarado el estado de alerta debido a situaciones como inundaciones en Urabá y otras emergencias relacionadas con la persistencia de las precipitaciones. Las autoridades departamentales advirtieron que las lluvias continuarán de manera intensa una semana más.