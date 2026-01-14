Colombia

Emergencia en Antioquia restringe la movilidad en varios corredores: autoridades recomiendan precaución y planificación

Un derrumbe generó una interrupción total en la conexión de dos municipios de Antioquia en el sector Ciriguán, lo que dejó sin opciones de desvío a los conductores por un par de horas

Guardar
No se reportaron personas ni
No se reportaron personas ni vehículos atrapados por el deslizamiento, aunque la falta de rutas alternas dificultó la movilidad regional - crédito @Devimar_SAS/X

El tráfico en las vías que comunican a Medellín con el occidente y el Urabá antioqueño enfrenta restricciones importantes tras los recientes deslizamientos y daños ocasionados por las lluvias, según detalló la concesión vial Mar 1.

Un deslizamiento de tierra en el sector Ciriguán, específicamente en el punto de referencia 75+000, provocó el cierre total de la carretera entre los municipios de Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las autoridades confirmaron que el incidente no dejó atrapados ni vehículos ni personas.

La falta de rutas alternas ha complicado la movilidad, obligando a los equipos de emergencia a concentrar sus esfuerzos en habilitar al menos un carril. Los trabajos permitieron restablecer el paso parcial cerca del mediodía de este miércoles, informó la concesión.

La vía entre Cañasgordas y
La vía entre Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia reabrió parcialmente un carril al mediodía tras el trabajo de obreros y maquinaria - crédito @Devimar_SAS/X

Cerca de las 11:20 a. m., la concesionaria informó a través de sus canales oficiales: “Estamos trabajando para habilitar el paso en la vía entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas, sector Ciriguán (PR 75+000). Nuestro equipo continúa realizando las labores de remoción. Gracias por tu comprensión”.

Minutos más tarde, a las 12:00 p. m. Devimar confirmó el paso habilitado a un carril en la vía entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas, “sector Ciriguán (PR 75+000). Nuestro equipo continúa realizando las labores en el sector. Por favor transitar con mucha precaución”.

Las autoridades instan a quienes deban transitar por estos corredores a planificar los desplazamientos con precaución, respetar la señalización y seguir las orientaciones de los responsables viales para reducir riesgos mientras continúan los trabajos de recuperación.

Las autoridades recomiendan transitar con
Las autoridades recomiendan transitar con precaución por los corredores viales afectados tras los recientes deslizamientos y socavaciones - crédito @Devimar_SAS/X

Mientras tanto, en la vía hacia el Urabá, persisten las labores de remoción y mantenimiento. En la Variante de Fuemia se mantiene la circulación en un solo carril a raíz de las afectaciones registradas el fin de semana anterior.

El tránsito está restringido durante la noche, con cierre preventivo desde las 7:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., aunque existen ventanas temporales para el paso entre las 9:00 p. m. y las 10:00 p. m., y de 2:00 a. m. a 3:00 a. m.

En la zona urbana de Dabeiba, la socavación de la vía principal obliga a un control estricto del tráfico, respaldado por controladores viales. Las autoridades recomiendan a los conductores obedecer sus indicaciones.

El sector Godó también presenta paso restringido a un carril, con apoyo tanto de controladores como de la Policía de Carreteras.

Lluvias en Antioquia

La primera víctima mortal provocada por las lluvias de enero en Medellín obligó a las autoridades de Antioquia a reforzar las alertas y la prevención ante el fenómeno climático. La noticia se confirmó tras el fallecimiento de José Miranda, de 19 años, quien fue arrastrado por la corriente de la quebrada La Castro, en la zona alta de Caicedo.

Las fuertes precipitaciones provocaron
Las fuertes precipitaciones provocaron la primera muerte del año en Medellín - crédito @DagranAntioquia / X

Según informó el director del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), Carlos Quintero, la creciente súbita afectó varias viviendas y cortó el paso en la vía principal del sector.

El funcionario lamentó el desenlace y detalló que el joven se encontraba cerca del cauce cuando ocurrió el accidente: “Lamentar la pérdida de vida de una persona la cual se encontraba en una quebrada, quebrada La Castro, la parte alta de Caicedo, de una creciente súbita que afecta eh algunas viviendas y también la vía eh se lleva a esta persona ocasionándole eh la muerte”, declaró Quintero.

Los organismos de socorro han declarado el estado de alerta debido a situaciones como inundaciones en Urabá y otras emergencias relacionadas con la persistencia de las precipitaciones. Las autoridades departamentales advirtieron que las lluvias continuarán de manera intensa una semana más.

Temas Relacionados

Emergencia AntioquiaDeslizamiento AntioquiaVías que comunica Medellín y UrabáConcesionaria DevimarSector CiriguánCierre temporalMovilidad AntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

El encuentro se lleva a cabo hoy, 14 de enero de 2026, en el Movistar Arena de la capital del país, donde miles de fanáticos buscan reunirse para hacer un homenaje en torno a lo que fue su carrera artística

EN VIVO | Siga el

Junior vs. Santa Fe: hora y dónde ver la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

Los campeones del 2025 en la Liga BetPlay inician la temporada oficial del fútbol colombiano con la disputa del título de supercampeón

Junior vs. Santa Fe: hora

Isabel Zuleta se fue contra Alex Char por críticas a Petro tras fallido intento de traslado de cabecillas a Barranquilla: “Parece la copia de Fico”

La congresista aseguró que sus reclamos sobre la inseguridad del país están relacionados un ‘sectarismo’ de su parte y no con una realidad que viva el país

Isabel Zuleta se fue contra

Defensoría del Pueblo prende las alarmas por la salud mental: cerca de 2,5 millones de personas viven con depresión en Colombia

Los trastornos mentales se agravaron en el país después de la pandemia por el coronavirus, dejando a la vista retos para el sistema colombiano en pro de la salud mental de sus habitantes

Defensoría del Pueblo prende las

Abogado de Juan Carlos Suárez, señalado homicida de Jaime Esteban Moreno, se refirió al caso de la violenta muerte del joven: esto dijo

Ignacio Romero, abogado de Suárez, reconstruyó ante ‘Conducta Delictiva’ los hechos, su estrategia, y el difícil entorno que enfrenta cualquier acusado en un proceso marcado por la presión de la opinión pública

Abogado de Juan Carlos Suárez,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Siga el

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

Marcela Reyes volvió a hablar sobre la millonaria apuesta que hizo con Epa Colombia y contó los detalles

Alexa Torres rompió en llanto como líder en ‘La casa de los famosos’: “No me gusta estar detrás de las personas”

Yina Calderón regresará a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la labor que realizará en su participación

Yuri Buenaventura compartió la historia de cómo compuso ‘El Guerrero’, la canción preferida de Miguel Uribe Turbay

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Fuad Char reconoce las dificultades que tendrá Junior FC en la Copa Libertadores: “Somos los equipos más pobres de Suramérica”

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo