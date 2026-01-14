Cali retoma horarios habituales para bares y discotecas tras el fin del esquema especial de diciembre y enero

Canva.

La Alcaldía de Cali anunció que desde el 13 de enero de 2026 volvió a regir el horario habitual de funcionamiento para bares, discotecas y licoreras, luego de finalizar el esquema excepcional autorizado durante la temporada decembrina y de fin de año.

La decisión marca el cierre del periodo especial que estuvo vigente entre el 19 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, lapso en el que se permitió una dinámica nocturna diferente en la ciudad.

Según informó la administración distrital, el regreso al esquema ordinario se hace conforme a lo establecido en el Decreto 0122 de 2025, norma que define los horarios regulares para los establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

La medida fue comunicada a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, entidad encargada de coordinar su implementación y supervisión.

Durante las semanas en que estuvo vigente el horario especial, Cali registró un incremento en la actividad nocturna asociado a celebraciones familiares, eventos culturales, actividades comerciales y una mayor afluencia de turistas, en el marco de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Este contexto motivó a la administración a autorizar temporalmente una ampliación en los horarios, especialmente en zonas de alta concentración de establecimientos nocturnos.

Con la finalización de ese periodo, las autoridades reiteraron que el retorno al horario habitual no implica una reducción de los controles. Por el contrario, se mantendrán y reforzarán los operativos de inspección, vigilancia y control en distintos sectores de rumba de la ciudad. Estas acciones buscan verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con niveles de ruido, manejo de residuos sólidos y uso adecuado del espacio público.

Uno de los sectores que estuvo bajo especial atención durante la vigencia del horario extendido fue La Luna, una zona reconocida por la concentración de bares y discotecas. Allí, algunos establecimientos se habían visto afectados por cierres anticipados frente a otros locales con actividades económicas similares, situación que fue objeto de seguimiento por parte de la administración distrital.

La Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital indicó que los establecimientos que incumplan las disposiciones vigentes se exponen a las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Estas medidas pueden incluir multas económicas y cierres temporales, dependiendo de la gravedad de la infracción detectada durante los operativos.

Desde la administración local se explicó que el retorno al horario regular es el resultado de un proceso de diálogo continuo con los comerciantes del sector nocturno. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, antes de finalizar el año se llevó a cabo una reunión para evaluar la aplicación del horario especial autorizado en diciembre y enero, y se acordó retomar el esquema tradicional una vez concluidas las festividades.

El funcionario señaló que se tiene previsto adelantar nuevos encuentros con los representantes del sector para analizar el balance del regreso al horario habitual y revisar posibles ajustes operativos. Estas mesas de trabajo, según explicó, buscan compatibilizar el desarrollo de las actividades económicas nocturnas con los compromisos de convivencia ciudadana y seguridad en la ciudad.

Dentro de ese diálogo, uno de los temas que ha sido objeto de revisión es la correcta aplicación del código CIIU, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, que permite identificar de manera precisa la actividad económica de cada establecimiento. La administración distrital ha insistido en la importancia de que los locales operen conforme al código que tienen registrado, ya que este define las condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir.

La Policía Metropolitana de Cali, en coordinación con los equipos distritales encargados de las labores de inspección, será la responsable de garantizar el cumplimiento del Decreto 0122 de 2025. Para ello, se realizarán verificaciones permanentes en los principales corredores y zonas de rumba, con el fin de asegurar que los establecimientos operen dentro de los horarios autorizados y respeten las normas de convivencia.

Las autoridades recordaron que estos controles hacen parte de una estrategia integral que combina presencia institucional, acciones preventivas y aplicación de sanciones, según corresponda. El objetivo, indicaron, es mantener el orden en los espacios de entretenimiento nocturno sin afectar el normal desarrollo de las actividades económicas que allí se concentran.