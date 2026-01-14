Colombia

Brigadier General Yor William Cotua asume mando de la Fuerza de Tarea Omega en Meta, Caquetá y Guaviare

Durante la ceremonia se destacó el impacto de las operaciones militares recientes, el fortalecimiento de la seguridad regional y los avances en acciones sociales y ambientales en los tres departamentos

Guardar
La Fuerza de Tarea Omega
La Fuerza de Tarea Omega realizó la transmisión de mando en el Fuerte Militar de Larandia, Caquetá, con la presencia de altos mandos y autoridades civiles. - crédito @ftc_omega/X

El brigadier general Yor William Cotua Muñoz asumió el mando de la Fuerza de Tarea Omega, unidad militar con despliegue en Meta, Caquetá y Guaviare, durante una ceremonia formal en el Fuerte Militar de Larandia el 13 de enero de 2026.

El relevo se concretó en el área general del municipio de La Montañita, Caquetá, con la presencia de altos mandos del Ejército Nacional y autoridades civiles. La entrega de mando la realizó el brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, quien lideró la unidad entre 2024 y 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La transmisión del mando se efectuó en el Campo de Paradas Capitán Mario Salazar Martínez. Según información del Ejército Nacional, la ceremonia fue presidida por el mayor general Royer Gómez Herrera, comandante de la institución, junto a representantes de la fuerza pública y funcionarios civiles. Durante el acto oficial, los asistentes resaltaron la importancia de la Fuerza de Tarea Omega en la protección de la población civil, así como su rol en la estabilidad de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

El brigadier general Yor William Cotua Muñoz, antes de este nombramiento, se desempeñaba como comandante de la Vigésima Séptima Brigada de Selva del Ejército Nacional en el departamento de Putumayo. Cotua cuenta con una trayectoria operacional enfocada en la conducción de unidades militares en zonas de alta complejidad.

El evento protocolario resaltó los
El evento protocolario resaltó los logros alcanzados en materia de seguridad y apoyo comunitario en el suroriente colombiano. - crédito @ftc_omega/X

Balance de resultados durante la gestión anterior

De acuerdo con el Ejército Nacional, durante la gestión de Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe al frente de la Fuerza de Tarea Omega, se ejecutaron operaciones en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, orientadas a impactar a los grupos armados organizados residuales presentes en la región. Dentro de los resultados presentados se destacan el desmantelamiento de 132 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y seis laboratorios de clorhidrato de cocaína en los departamentos bajo jurisdicción de la unidad militar.

El balance oficial también incluyó la captura de más de 40 integrantes de estructuras armadas ilegales, el sometimiento a la justicia de 27 personas y la recuperación de siete menores de edad. El Ejército Nacional reportó la ubicación de 37 depósitos ilegales, así como la incautación de 110 armas de fuego, 70.000 cartuchos y 475 artefactos explosivos improvisados. Estos resultados corresponden al periodo comprendido entre 2024 y 2025.

El balance presentado incluyó la
El balance presentado incluyó la destrucción de laboratorios ilegales y la recuperación de menores vinculados a grupos armados. - crédito @ftc_omega/X

Operaciones militares y componente social

Durante la ceremonia, el comandante del Ejército Nacional subrayó que la Fuerza de Tarea Omega mantiene operaciones en corredores estratégicos del suroriente colombiano, donde existen dinámicas asociadas a la presencia de grupos armados organizados y economías ilícitas. En este contexto, la continuidad del mando busca asegurar la proyección de las operaciones militares enfocadas en el control territorial y el fortalecimiento de la seguridad en Meta, Caquetá y Guaviare.

El componente social y ambiental formó parte del balance presentado. Según el Ejército Nacional, durante la administración de Marmolejo Cumbe, se sembraron 56.000 plántulas en actividades de recuperación ambiental y se llevaron a cabo Jornadas de Apoyo al Desarrollo que beneficiaron a más de 68.000 personas en los departamentos bajo responsabilidad de la Fuerza de Tarea Omega. Estas acciones, precisó la institución, contribuyeron a fortalecer la seguridad y el tejido social en zonas afectadas por la presencia de actores armados ilegales.

Perspectivas y retos para la gestión de Cotua

La llegada del brigadier general Yor William Cotua Muñoz al mando de la Fuerza de Tarea Omega ocurre en un escenario de continuidad en las operaciones militares orientadas al control territorial y la protección de la población civil en el suroriente del país. El Ejército Nacional remarcó durante la ceremonia la necesidad de mantener el nivel de eficacia en la lucha contra las estructuras criminales y en la consolidación institucional en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Con base en los resultados presentados y la experiencia del nuevo comandante, la Fuerza de Tarea Omega se proyecta como una unidad clave en las estrategias de seguridad y legalidad que desarrolla el Ejército Nacional en esta región del país.

Yor William Cotua Muñoz cuenta
Yor William Cotua Muñoz cuenta con una amplia trayectoria en operaciones militares en zonas de alta complejidad. - crédito @ftc_omega/X

Datos operacionales destacados 2024-2025

  • 132 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca desmantelados
  • 6 laboratorios de clorhidrato de cocaína destruidos
  • Más de 40 capturas de integrantes de estructuras armadas ilegales
  • 27 personas sometidas a la justicia
  • 7 menores de edad recuperados
  • 37 depósitos ilegales localizados
  • 110 armas de fuego incautadas
  • 70.000 cartuchos decomisados
  • 475 artefactos explosivos improvisados incautados
  • 56.000 plántulas sembradas
  • Más de 68.000 personas beneficiadas en jornadas sociales

El Ejército Nacional detalló estos resultados como parte de los logros alcanzados durante el periodo de liderazgo que finalizó el 13 de enero de 2026, fecha en la que se oficializó el cambio de mando en el Fuerte Militar de Larandia.

Temas Relacionados

Fuerza de Tarea OmegaYor William CotuaMetaCaquetáGuaviareoperaciones militaresColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Lotería de Cundinamarca martes 13 de enero de 2026: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Esta popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Resultados Lotería de Cundinamarca martes

Cuota alimentaria 2026: este es el valor máximo fijado para quienes devengan un salario mínimo en Colombia

El valor de la cuota alimentaria en 2026 se ajustó conforme al salario mínimo y al IPC. La obligación depende de las necesidades del menor y la capacidad económica del responsable, según lo establecido por la ley colombiana

Cuota alimentaria 2026: este es

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 13 de enero

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultados de La Caribeña Noche:

Mauricio Toro denuncia ante Procuraduría a Seguridad y Policía de Bogotá por “crecimiento de la criminalidad”

Toro presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra autoridades de Bogotá, citando denuncias ciudadanas por hurtos y homicidios y el caso de Jean Claude Bossard, ocurrió en 2025

Mauricio Toro denuncia ante Procuraduría

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja martes 13 de enero de 2026: quién ganó el premio mayor de $7.000 millones

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales

Resultados de la Lotería de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército sometió y desarticuló comisión

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó otra victoria y a Neos le tocó pagar arriendo

Fredy Guarín denunció asalto violento a su finca de Rionegro mientras estaba de vacaciones: “Se siente uno impotente”

Ayda Valencia reveló cómo habrían sido los últimos segundos con vida de Yeison Jiménez: “Se encomendó a Dios

En ‘La casa de los famosos Colombia’ tuvieron prueba de presupuesto y conocieron el nombre del primer expulsado

Shakira unió fuerzas con un viejo conocido y generó furor en redes sociales: “¡De vuelta!"

Deportes

Óscar Cortés vuelve al fútbol

Óscar Cortés vuelve al fútbol sudamericano: el tiempo que estará y el valor que pagará su nuevo equipo

Altas y bajas Liga BetPlay: estos fueron los movimientos del mercado de fichajes para el 13 de enero

El fútbol se llevó el rating: estos fueron los partidos más vistos por los colombianos en 2025

América de Cali y Once Caldas no se hicieron daño en el Pascual: empataron 1-1 en medio de la lluvia

América de Cali prendió las alarmas previo al inicio de la Liga BetPlay: tres lesionados ante Once Caldas