Brigadier General Yor William Cotua asume mando de la Fuerza de Tarea Omega en Meta, Caquetá y Guaviare

La Fuerza de Tarea Omega realizó la transmisión de mando en el Fuerte Militar de Larandia, Caquetá, con la presencia de altos mandos y autoridades civiles. - crédito @ftc_omega/X

El brigadier general Yor William Cotua Muñoz asumió el mando de la Fuerza de Tarea Omega, unidad militar con despliegue en Meta, Caquetá y Guaviare, durante una ceremonia formal en el Fuerte Militar de Larandia el 13 de enero de 2026.

El relevo se concretó en el área general del municipio de La Montañita, Caquetá, con la presencia de altos mandos del Ejército Nacional y autoridades civiles. La entrega de mando la realizó el brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, quien lideró la unidad entre 2024 y 2025.

La transmisión del mando se efectuó en el Campo de Paradas Capitán Mario Salazar Martínez. Según información del Ejército Nacional, la ceremonia fue presidida por el mayor general Royer Gómez Herrera, comandante de la institución, junto a representantes de la fuerza pública y funcionarios civiles. Durante el acto oficial, los asistentes resaltaron la importancia de la Fuerza de Tarea Omega en la protección de la población civil, así como su rol en la estabilidad de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

El brigadier general Yor William Cotua Muñoz, antes de este nombramiento, se desempeñaba como comandante de la Vigésima Séptima Brigada de Selva del Ejército Nacional en el departamento de Putumayo. Cotua cuenta con una trayectoria operacional enfocada en la conducción de unidades militares en zonas de alta complejidad.

El evento protocolario resaltó los logros alcanzados en materia de seguridad y apoyo comunitario en el suroriente colombiano. - crédito @ftc_omega/X

Balance de resultados durante la gestión anterior

De acuerdo con el Ejército Nacional, durante la gestión de Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe al frente de la Fuerza de Tarea Omega, se ejecutaron operaciones en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, orientadas a impactar a los grupos armados organizados residuales presentes en la región. Dentro de los resultados presentados se destacan el desmantelamiento de 132 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y seis laboratorios de clorhidrato de cocaína en los departamentos bajo jurisdicción de la unidad militar.

El balance oficial también incluyó la captura de más de 40 integrantes de estructuras armadas ilegales, el sometimiento a la justicia de 27 personas y la recuperación de siete menores de edad. El Ejército Nacional reportó la ubicación de 37 depósitos ilegales, así como la incautación de 110 armas de fuego, 70.000 cartuchos y 475 artefactos explosivos improvisados. Estos resultados corresponden al periodo comprendido entre 2024 y 2025.

El balance presentado incluyó la destrucción de laboratorios ilegales y la recuperación de menores vinculados a grupos armados. - crédito @ftc_omega/X

Operaciones militares y componente social

Durante la ceremonia, el comandante del Ejército Nacional subrayó que la Fuerza de Tarea Omega mantiene operaciones en corredores estratégicos del suroriente colombiano, donde existen dinámicas asociadas a la presencia de grupos armados organizados y economías ilícitas. En este contexto, la continuidad del mando busca asegurar la proyección de las operaciones militares enfocadas en el control territorial y el fortalecimiento de la seguridad en Meta, Caquetá y Guaviare.

El componente social y ambiental formó parte del balance presentado. Según el Ejército Nacional, durante la administración de Marmolejo Cumbe, se sembraron 56.000 plántulas en actividades de recuperación ambiental y se llevaron a cabo Jornadas de Apoyo al Desarrollo que beneficiaron a más de 68.000 personas en los departamentos bajo responsabilidad de la Fuerza de Tarea Omega. Estas acciones, precisó la institución, contribuyeron a fortalecer la seguridad y el tejido social en zonas afectadas por la presencia de actores armados ilegales.

Perspectivas y retos para la gestión de Cotua

La llegada del brigadier general Yor William Cotua Muñoz al mando de la Fuerza de Tarea Omega ocurre en un escenario de continuidad en las operaciones militares orientadas al control territorial y la protección de la población civil en el suroriente del país. El Ejército Nacional remarcó durante la ceremonia la necesidad de mantener el nivel de eficacia en la lucha contra las estructuras criminales y en la consolidación institucional en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Con base en los resultados presentados y la experiencia del nuevo comandante, la Fuerza de Tarea Omega se proyecta como una unidad clave en las estrategias de seguridad y legalidad que desarrolla el Ejército Nacional en esta región del país.

Yor William Cotua Muñoz cuenta con una amplia trayectoria en operaciones militares en zonas de alta complejidad. - crédito @ftc_omega/X

Datos operacionales destacados 2024-2025

132 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca desmantelados

6 laboratorios de clorhidrato de cocaína destruidos

Más de 40 capturas de integrantes de estructuras armadas ilegales

27 personas sometidas a la justicia

7 menores de edad recuperados

37 depósitos ilegales localizados

110 armas de fuego incautadas

70.000 cartuchos decomisados

475 artefactos explosivos improvisados incautados

56.000 plántulas sembradas

Más de 68.000 personas beneficiadas en jornadas sociales

El Ejército Nacional detalló estos resultados como parte de los logros alcanzados durante el periodo de liderazgo que finalizó el 13 de enero de 2026, fecha en la que se oficializó el cambio de mando en el Fuerte Militar de Larandia.