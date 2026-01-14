Así sonó ‘Destino final’, la canción de Yeison Jiménez y Luis Alfonso que cobró un nuevo sentido tras la muerte del artista

Así sinó 'Destino final' en el homenaje a Yeison Jiménez - crédito Daniel Ospina/Inforbae Colombia

Fanáticos de Yeison Jiménez siguen en duelo por la inesperada muerte del artista nacido en Manzanares (Caldas) en un accidente aéreo en Paipa (Boyacá), en la tarde del sábado 10 de enero.

Miles de personas se han acercado al Movistar Arena, donde el miércoles 14 de enero se llevó a cabo un sentido homenaje para recordar la vida y trayectoria musical del artista.

Además, sus canciones recuperaron protagonismo en hogares, reuniones, cantinas y redes sociales, pero una en especial adquirió un nuevo significado: Destino final, lanzada en 2024 e interpretada junto a Luis Alfonso, dejó de ser un tema festivo para convertirse en un espejo incómodo para muchos de sus seguidores.

La letra, que aborda la muerte sin dramatismos y como una certeza inevitable, fue resignificada tras el fallecimiento del artista, cargándose de una emotividad inesperada.

¿Qué quiere transmitir la canción ‘Destino final’?

En Destino final, Jiménez presenta la muerte como una estación más en el trayecto de la vida, rechazando la solemnidad y el temor.

El mensaje central invita a vivir sin miedo, disfrutar lo ganado y no aferrarse a los bienes materiales porque nada se lleva al final. La canción sugiere una despedida serena, rodeada de música, amigos y cerveza.

No hay espacio para súplicas ni reproches, sino un insistente llamado a compartir con los seres queridos y aceptar que el final llega sin previo aviso. Esta perspectiva sobre la muerte resultó perturbadora para los que recibieron la noticia del accidente y volvieron a escuchar la letra.

Los fans del artista han acompañado los diferentes actos en honor al artista - crédito Carlos Ortega/EFE

La composición también revela una faceta íntima de Jiménez. El último beso pedido en la canción es el de su madre y la protección invocada es la de la Virgen, mostrando una conexión profunda con la familia y la fe, distante del personaje fuerte y fiestero que proyectaba en el escenario.

Y es que, tras el accidente, comenzaron a circular fragmentos de entrevistas en las que el cantante hablaba de sueños recurrentes con aviones y experiencias aéreas que le provocaban ansiedad.

En presentaciones recientes, Jiménez había expresado su deseo de reducir el ritmo de trabajo y tomarse un descanso en 2026. Estos antecedentes llevaron a numerosos seguidores a preguntarse si Destino final era una especie de anuncio inconsciente.

Incluso, algunos afirman que Jiménez tenía el don del discernimiento, que implica la capacidad de comprender o saber algo mediante la influencia del espíritu, e incluye la habilidad de percibir el verdadero carácter de las personas, así como el origen y el significado de las manifestaciones espirituales, de acuerdo con la definición de la Guía para el Estudio de las Escrituras.

Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, momento que dejó en luto a todo Colombia - crédito @yeison_jimenez/Instagram

“Este Chico tenía un llamado con Dios 🕊️" ; “todo el q canta canción de muerte se va q pesar” ; “No lo conocí pero me duele el alma 😥tengo una tristeza y cada vez q entro aqui, miro esto me pongo mal que triste la partida de el😥😥” ; “hace llorar él era muy querido por su humildad vuela alto vuela alto” ; “en la última canción dijo que no quería honores..pero bueno..” ; “Nunca entenderé porque se hacen más famosa cuando mueren!!! No le conocía hasta hoy escucho su voz 😭 (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.

Más allá de la discusión sobre lo premonitorio, la canción se transformó en un ritual colectivo. En redes sociales, miles de personas la comparten como homenaje, celebrando la vida del artista y el legado dejado en la música popular, la amistad, la fiesta y la cultura popular. El accidente aéreo, que dejó seis víctimas y abrió una investigación sobre sus causas, ancló el recuerdo de Jiménez a su música y a una forma honesta de vivir y despedirse.

Letra de Destino final, de Yeison Jiménez y Luis Alfonso

Y cántele lindo señorazo

Yo sé que algún día

El día en que muera

Tendrá que llegar

Yo no quiero honores ni llanto ni flores

Quiero descansar.

Por eso es que en vida

No le tengo miedo

Cuando hay que gastar

Para que la guardo

Si cuando me vaya

Aquí se va a quedar.

Por eso es que vivo

Feliz y contento

Yo no me desgasto esperando el momento

Por eso prefiero estar con mis parceros

¡Esa es la que hay!

La cancvión fue interpretada junto a Luis Alfonso - crédito Luis Alfonso/Instagram

Y vamos a sacarle el jugo a esta vida

Pero un poquito contentosos

Díselo Luis Alfonso.

Que prendan la fiesta

Y que truene la banda

Que traigan cerveza y se arme la parranda

Que lluevan mujeres

Que suenen guitarras

Para disfrutar.

Que el último beso sea el de mi madre

Que la virgencita me los acompañe

Que sean mis caballos

Los que a mí me lleven

Al destino final.

Yeison Jimenez

Lindo lindo Luis Alfonso

Este es el señorazo y Yeison Jimenez Georgy Parra Salvaje Con el Corazón Ayyy

