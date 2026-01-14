Así fue la reacción de Marcela Reyes tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’

El sorpresivo anuncio de Manuela Gómez dejó sin palabras a Marcela Reyes, quien procesó en directo la pérdida de uno de sus amigos más queridos, generando debate y emoción entre los seguidores del programa - crédito TikTok

Marcela Reyes experimentó un momento de impacto al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez durante su estadía en La casa de los famosos Colombia.

La DJ y empresaria, conocida en la escena musical nacional como la “Reina del beat”, recibió la noticia dentro del reality, sin acceso a ningún tipo de comunicación externa debido al aislamiento que impone el formato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reacción de Reyes quedó registrada en cámaras durante el estreno de la tercera temporada, lo que generó conmoción entre los televidentes y seguidores de ambos artistas.

La noticia fue comunicada de manera inesperada por Manuela Gómez, que comparte habitación con Reyes. La ex protagonista de Novela, también participante del reality, había asumido que todos los concursantes ya conocían el hecho, pues el fallecimiento del artista había sido ampliamente difundido en el país.

La reacción de Marcela Reyes ante la noticia de Yeison Jiménez genera conmoción entre televidentes y seguidores del reality - crédito X

“Yo pensé que ya sabías, estoy segura que mucha gente aquí ni siquiera sabe, pero yo no voy a decir nada, ¿pa’ qué?, yo pensé que todos sabían”, expresó Gómez, según lo mostrado en la transmisión de RCN.

Un lazo de 16 años y un duelo en televisión

La reacción de Marcela Reyes fue inmediata. Permaneció inmóvil, en estado de shock, mientras procesaba la noticia sobre la muerte del cantante de música popular, con el que, según ella, mantenía una amistad de más de 15 años.

“Ay no sabía lo de Yeison, estaba sin teléfono, sin televisión, sin nada... 16 años de amistad. Yo no sabía. ¡Dios mío!”, exclamó la DJ.

El vínculo personal entre ambos artistas se remonta a los inicios de sus carreras y se mantuvo a lo largo del tiempo, lo que explica la fuerte reacción emocional de Reyes ante la noticia dentro de un entorno de confinamiento y exposición mediática.

La muerte de Yeison Jiménez ocurrió el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo cerca de Paipa - crédito Colprensa

La escena en la que Marcela Reyes se entera del fallecimiento circuló rápidamente en redes sociales. Distintos usuarios comentaron la autenticidad del momento, mientras que otros pusieron en duda si la DJ ya tenía conocimiento previo del suceso, debido a publicaciones en redes sociales antes de su ingreso al reality.

Polémica e incomunicación: la dinámica del reality

El aislamiento que impone La casa de los famosos Colombia fue determinante para que varios participantes desconocieran lo ocurrido con Yeison Jiménez. Los concursantes ingresaron al formato sin acceso a internet, televisión ni teléfonos móviles, lo que impidió que recibieran información sobre acontecimientos externos.

Marcela Reyes fue la última en ingresar al programa, en medio de una atmósfera cargada de tensiones previas y polémicas con otros concursantes como Valentino Lázaro y Nicolás Arrieta.

La escena en la que Manuela revela la noticia a Marcela evidenció el desconocimiento generalizado entre los habitantes de la casa y la desconexión temporal con la realidad exterior.

Algunos televidentes y usuarios en redes sociales manifestaron dudas respecto a la veracidad de la reacción de Reyes, señalando la posibilidad de que hubiera sido informada antes del ingreso, dado que presuntamente realizó publicaciones sobre la muerte de Jiménez en sus historias de Instagram.

La falta de acceso a teléfonos y redes en el reality La casa de los famosos Colombia explica la desconexión de Marcela Reyes con los hechos externos - crédito redes sociales - cortesía Cana RCN

Comentarios como “pero si Marcela publicó en sus redes lo de Yeison, o como así” o “Como no va a saber? Ella lo publicó en historias” circularon ampliamente en plataformas digitales.

El accidente que conmocionó a la música popular colombiana

La muerte de Yeison Jiménez ocurrió el sábado 10 de enero de 2026. El cantante viajaba en una aeronave junto al piloto Hernando Torres y parte de su quipo de trabajo: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

De acuerdo con información oficial del Ministerio de Transporte de Colombia, la aeronave perdió control y cayó en una zona rural cercana a Paipa. Minutos después del impacto, se registraron dos explosiones atribuidas a residuos de combustible presentes en el aparato, según detalló el Ministerio.