Colombia

Así fue el primer encuentro entre Jhonny Rivera y Yeison Jiménez: una amistad que nació cantando en la cárcel de Manizales

La muerte de Yeison Jiménez ha tocado profundamente a Jhonny Rivera, que compartió mensajes cargados de cariño y admiración, y confirmó su asistencia al homenaje especial en el Movistar Arena en Bogotá

Guardar
Jhonny Rivera reveló que conoció
Jhonny Rivera reveló que conoció a Yeison Jiménez durante una presentación en la cárcel de Manizales, marcando el inicio de una profunda amistad en la música popular colombiana - crédito jhonnyrivera / Instagram

La noticia sobre la muerte de Yeison Jiménez continúa generando una ola de reacciones en Colombia y el mundo de la música regional.

Entre los relatos que han surgido tras el fallecimiento del artista, uno de los más comentados ha sido el testimonio de Jhonny Rivera, que reveló cómo conoció al cantante en un contexto poco habitual: una presentación en la cárcel de Manizales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relató Rivera a Blu Radio, ese primer contacto marcó el inicio de una amistad que luego se consolidó fuera de los escenarios.

Durante la entrevista con el medio citado, Jhonny Rivera compartió un recuerdo que, hasta ahora, permanecía reservado. El artista empezó narrando la versión del cantante nacido en Manzanares, Caldas:

El primer encuentro entre Rivera
El primer encuentro entre Rivera y Jiménez destacó la actitud curiosa y determinada de Yeison, quien buscaba consejos sobre la industria musical - crédito jhonnyrivera / Instagram

“Es la historia que él cuenta y yo vagamente la recuerdo, pero es una historia triste para Yeison. Él cuenta que cuando estaba cantando, los músicos míos empezaron a sonar las guitarras atrás de fondo, a cuadrar sonido, porque ya seguía yo. Eso le incomodaba el sonido. Eso lo contó en algunas entrevistas”.

Posteriormente, Jhonny Rivera reveló su primer encuentro con el joven cantautor: “Realmente yo me conocí con Yeison en la cárcel de Manizales. Yo siempre voy a las cárceles a cantar. Y allá llegó un muchacho muy inquieto, muy preguntón, presentándose, porque él se abría espacio. La timidez no era lo de él”.

El intérprete de Mejor solito subrayó la actitud curiosa y determinada de Jiménez: “Maestro, yo quiero saber unas cosas, ¿si me puede contar cómo hizo usted con el tema de esto? ¿Cómo llegó a la radio? ¿Cómo llegó...? Muy preguntón. Y se hacía notar, él se hacía notar”.

La relación profesional y personal
La relación profesional y personal entre Rivera y Jiménez se caracterizó por el respeto, la admiración y el fortalecimiento de la música popular colombiana - crédito jhonnyrivera / Instagram

De acuerdo con lo narrado por el pereirano, ese primer intercambio en la cárcel fue el punto de partida de una relación que más tarde se afianzó en Pereira y en encuentros personales, como la invitación a almorzar en casa de Jiménez, donde la conversación giró en torno a la experiencia y los secretos de la industria musical.

La colaboración que impulsó sus carreras

El vínculo entre Jhonny Rivera y Yeison Jiménez se tradujo también en el ámbito profesional. Ambos grabaron la canción Siga bebiendo, una colaboración que se convirtió en uno de los temas más representativos de la música popular colombiana.

El video, lanzado en 2017, muestra a los dos artistas en la piel de vaqueros enfrentados en un bar, consolidando la química artística surgida desde aquel primer encuentro en la cárcel de Manizales.

La colaboración musical 'Siga bebiendo',
La colaboración musical 'Siga bebiendo', grabada por Jhonny Rivera y Yeison Jiménez en 2017, fue clave en la proyección nacional de ambos artistas - crédito jhonnyrivera / Instagram

La colaboración fue clave para la proyección de Jiménez en la escena nacional y para fortalecer el vínculo entre ambos intérpretes. Rivera ha reiterado en sus redes sociales que la relación laboral siempre estuvo acompañada de respeto y admiración mutua.

El impacto emocional en Jhonny Rivera y la polémica sobre los sueños premonitorios

Tras el accidente, Jhonny Rivera manifestó su profundo dolor a través de mensajes en redes sociales. El cantante admitió que no pudo hablar el mismo día del suceso por la magnitud de la pérdida. Rivera también abordó la controversia sobre los comentarios de Jiménez acerca de la muerte y sus sueños recurrentes con accidentes aéreos.

Jhonny Rivera expresó su profundo
Jhonny Rivera expresó su profundo dolor por la pérdida de Yeison Jiménez y señaló que el cantante solía hablar frecuentemente sobre la muerte y sueños premonitorios - crédito jhonnyrivera / Instagram

Según explicó Rivera, “Yo digo que uno puede atraer lo bueno y lo malo, entonces uno no puede hablar tanto sobre la muerte porque inconscientemente uno empieza a atraerlo. Yeison hablaba mucho de la muerte… no quiero decir que esa haya sido la causa, pero mi pensamiento es que uno en lo posible no debe hablar de las cosas negativas. La mente es capaz de cosas muy poderosas”.

De otro lado, Rivera confirmó su presencia en el homenaje organizado para el miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, y compartió que fue uno de los referentes más importantes para Yeison Jiménez, tanto en lo profesional como en lo personal.

Temas Relacionados

Murió Yeison JiménezYeison JiménezJhonny RiveraMúsica popularAccidente aéreoCárcel de ManizalesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Los Diablos Rojos jugarán su primer amistoso, mientras que el conjunto albo terminará su preparación en territorio vallecaucano de cara al inicio de la Liga BetPlay I-2026

EN VIVO América de Cali

Yeison Jiménez y el día que se presentó en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo recordaron en redes sociales

Días después del fallecimiento del cantante, las redes sociales recordaron cuando el caldense interpretó algunas de sus canciones en el ‘reality show’

Yeison Jiménez y el día

Gobernador de Antioquia reveló ‘jugadita’ de Petro que costará 1,5 billones de pesos a los colombianos: “Quiere cuadrar caja”

Andrés Julián Rendón sostuvo que el primer mandatario puso a la Fábrica de Licores de Antioquia, la más grande del país, a trabajar para su empleo militante

Gobernador de Antioquia reveló ‘jugadita’

Abuelo del piloto de Yeison Jiménez reveló detalles sobre su nieto, una víctima más del accidente

Los afectados por la lamentable situación han salido a entregar declaraciones sobre la vida de sus seres queridos

Abuelo del piloto de Yeison

Hugo Rodallega reaccionó a la llegada de ‘Shirra’ Mosquera a Santa Fe: “Son cosas que me causan gracia”

El capitán del equipo Cardenal recordó los casos de exjugadores de Millonarios que triunfaron en el León

Hugo Rodallega reaccionó a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército sometió y desarticuló comisión

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez y el día

Yeison Jiménez y el día que se presentó en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo recordaron en redes sociales

Greeicy eligió la persona que aceptaría para un trío con Mike Bahía: la escogida respondió en sus redes sociales

Pipe Bueno fue uno de los primeros en enterarse de la muerte de Yeison Jiménez: así vivió el momento más difícil

El fenómeno de ‘La casa de los famosos Colombia’: celebridades, redes y un deseo de observar vidas ajenas

Premios Lo Nuestro 2026: Karol G, Béele, Shakira y J Balvin encabezan la cuota colombiana en las nominaciones

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Hugo Rodallega reaccionó a la llegada de ‘Shirra’ Mosquera a Santa Fe: “Son cosas que me causan gracia”

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

Falcao tiene competencia en Millonarios para 2026: este es el séptimo fichaje de los azules

Falcao vuelve y Jhon Córdoba responde: la competencia en la selección Colombia rumbo al Mundial 2026