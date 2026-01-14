Así fue el primer encuentro entre Jhonny Rivera y Yeison Jiménez: una amistad que nació cantando en la cárcel de Manizales

Jhonny Rivera reveló que conoció a Yeison Jiménez durante una presentación en la cárcel de Manizales, marcando el inicio de una profunda amistad en la música popular colombiana - crédito jhonnyrivera / Instagram

La noticia sobre la muerte de Yeison Jiménez continúa generando una ola de reacciones en Colombia y el mundo de la música regional.

Entre los relatos que han surgido tras el fallecimiento del artista, uno de los más comentados ha sido el testimonio de Jhonny Rivera, que reveló cómo conoció al cantante en un contexto poco habitual: una presentación en la cárcel de Manizales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relató Rivera a Blu Radio, ese primer contacto marcó el inicio de una amistad que luego se consolidó fuera de los escenarios.

Durante la entrevista con el medio citado, Jhonny Rivera compartió un recuerdo que, hasta ahora, permanecía reservado. El artista empezó narrando la versión del cantante nacido en Manzanares, Caldas:

El primer encuentro entre Rivera y Jiménez destacó la actitud curiosa y determinada de Yeison, quien buscaba consejos sobre la industria musical - crédito jhonnyrivera / Instagram

“Es la historia que él cuenta y yo vagamente la recuerdo, pero es una historia triste para Yeison. Él cuenta que cuando estaba cantando, los músicos míos empezaron a sonar las guitarras atrás de fondo, a cuadrar sonido, porque ya seguía yo. Eso le incomodaba el sonido. Eso lo contó en algunas entrevistas”.

Posteriormente, Jhonny Rivera reveló su primer encuentro con el joven cantautor: “Realmente yo me conocí con Yeison en la cárcel de Manizales. Yo siempre voy a las cárceles a cantar. Y allá llegó un muchacho muy inquieto, muy preguntón, presentándose, porque él se abría espacio. La timidez no era lo de él”.

El intérprete de Mejor solito subrayó la actitud curiosa y determinada de Jiménez: “Maestro, yo quiero saber unas cosas, ¿si me puede contar cómo hizo usted con el tema de esto? ¿Cómo llegó a la radio? ¿Cómo llegó...? Muy preguntón. Y se hacía notar, él se hacía notar”.

La relación profesional y personal entre Rivera y Jiménez se caracterizó por el respeto, la admiración y el fortalecimiento de la música popular colombiana - crédito jhonnyrivera / Instagram

De acuerdo con lo narrado por el pereirano, ese primer intercambio en la cárcel fue el punto de partida de una relación que más tarde se afianzó en Pereira y en encuentros personales, como la invitación a almorzar en casa de Jiménez, donde la conversación giró en torno a la experiencia y los secretos de la industria musical.

La colaboración que impulsó sus carreras

El vínculo entre Jhonny Rivera y Yeison Jiménez se tradujo también en el ámbito profesional. Ambos grabaron la canción Siga bebiendo, una colaboración que se convirtió en uno de los temas más representativos de la música popular colombiana.

El video, lanzado en 2017, muestra a los dos artistas en la piel de vaqueros enfrentados en un bar, consolidando la química artística surgida desde aquel primer encuentro en la cárcel de Manizales.

La colaboración musical 'Siga bebiendo', grabada por Jhonny Rivera y Yeison Jiménez en 2017, fue clave en la proyección nacional de ambos artistas - crédito jhonnyrivera / Instagram

La colaboración fue clave para la proyección de Jiménez en la escena nacional y para fortalecer el vínculo entre ambos intérpretes. Rivera ha reiterado en sus redes sociales que la relación laboral siempre estuvo acompañada de respeto y admiración mutua.

El impacto emocional en Jhonny Rivera y la polémica sobre los sueños premonitorios

Tras el accidente, Jhonny Rivera manifestó su profundo dolor a través de mensajes en redes sociales. El cantante admitió que no pudo hablar el mismo día del suceso por la magnitud de la pérdida. Rivera también abordó la controversia sobre los comentarios de Jiménez acerca de la muerte y sus sueños recurrentes con accidentes aéreos.

Jhonny Rivera expresó su profundo dolor por la pérdida de Yeison Jiménez y señaló que el cantante solía hablar frecuentemente sobre la muerte y sueños premonitorios - crédito jhonnyrivera / Instagram

Según explicó Rivera, “Yo digo que uno puede atraer lo bueno y lo malo, entonces uno no puede hablar tanto sobre la muerte porque inconscientemente uno empieza a atraerlo. Yeison hablaba mucho de la muerte… no quiero decir que esa haya sido la causa, pero mi pensamiento es que uno en lo posible no debe hablar de las cosas negativas. La mente es capaz de cosas muy poderosas”.

De otro lado, Rivera confirmó su presencia en el homenaje organizado para el miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, y compartió que fue uno de los referentes más importantes para Yeison Jiménez, tanto en lo profesional como en lo personal.