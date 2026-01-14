Álvaro Uribe se refirió a una eventual segunda vuelta presidencial y mencionó posible apoyo a Abelardo de la Espriella: “Estaremos con él”

El exmandatario llamó a la ciudadanía a participar en las elecciones y ejercer el voto - crédito @delaespriella_style/Instagram

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al panorama político y electoral del país y a los respaldos que estaría dispuesto a otorgar de cara a una eventual segunda vuelta presidencial. En sus declaraciones, reiteró su apoyo a la senadora Paloma Valencia y señaló que acompañará al candidato que logre avanzar a la fase definitiva de la contienda, en un escenario marcado por la multiplicidad de aspirantes y la expectativa frente a las encuestas más recientes.

En ese contexto, Uribe mencionó de manera directa al abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, a quien aludió como una de las figuras que podría llegar a disputar la Presidencia en segunda vuelta.

“Si Abelardo es el que pasa a la segunda vuelta, estaremos con él”, afirmó el exmandatario, al tiempo que recordó que De la Espriella ha manifestado públicamente que, si Paloma Valencia avanza a esa instancia, “le carga las maletas”, en referencia a su respaldo a la senadora.

Estas declaraciones fueron entregadas por Uribe durante una entrevista concedida a La FM, en la que abordó distintos aspectos del proceso electoral y expresó su preocupación por las condiciones de seguridad en varias regiones del país. El exmandatario aseguró que hay presencia de grupos armados ilegales en cerca de “800 municipios”, situación que, según dijo, representa un riesgo para el desarrollo normal de las elecciones.

En ese contexto, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en los comicios. “Voten calladitos, calladitos, pero voten”, expresó, y añadió que actualmente existe “más temor al control criminal de las elecciones” que al eventual aplazamiento del proceso.

De la Espriella afirmó que ha igualado el apoyo de Iván Cepeda en zonas como Bogotá y el Caribe colombiano - crédito redes sociales

Las afirmaciones de Uribe se dieron en un contexto político en el que Abelardo de la Espriella reaccionó a los resultados de un estudio electoral realizado por AtlasIntel para Semana. El aspirante presidencial se pronunció este martes 13 de enero de 2026 sobre la encuesta que lo ubicó en el primer lugar de la contienda con un 28% de respaldo, por encima del representante del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien alcanzó un 26,5%.

De la Espriella expresó satisfacción por el resultado y señaló que su campaña ha mostrado un crecimiento en distintas regiones del país, pese a las limitaciones que, según indicó, ha enfrentado. Durante una entrevista en El Debate de Semana, el candidato subrayó la relevancia de haber igualado el respaldo de Cepeda en zonas tradicionalmente asociadas al petrismo, como Bogotá y el Caribe colombiano.

“En territorios petristas, como Bogotá y el Caribe colombiano, Cepeda y yo estamos empatados. Eso es muy importante y estamos ganando terreno en todo el país, con una campaña que ha estado limitada por los movimientos. Yo tengo serias amenazas contra mi vida; sin embargo, haré todo lo que esté a mi alcance para ir a todas las provincias”, afirmó.

El candidato señaló que su campaña ha crecido pese a limitaciones y amenazas contra su vida - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El aspirante presidencial celebró el respaldo recibido y aseguró que asume los resultados con cautela. “Yo tengo el corazón lleno de alegría, lleno de orgullo porque mis compatriotas están creyendo en mí. Y, por supuesto, esto hay que manejarlo como debe hacerse, con más trabajo, como si no apareciera en las encuestas y con toda la humildad del mundo para seguir conectando con la gente”, señaló.

De la Espriella también elogió el trabajo de la encuestadora AtlasIntel, a la que calificó como una de las más prestigiosas a nivel internacional, pese a que existen cuestionamientos sobre una presunta violación a la Ley de Encuestas Electorales por parte del estudio divulgado: “Esta encuestadora es muy prestigiosa. Atlasintel es muy reputada a nivel internacional. Se puede decir que es la que más ha acertado y tiene todos los pergaminos”.

Abelardo de la Espriella reaccionó al estudio de AtlasIntel que lo ubicó en primer lugar con 28% de respaldo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Finalmente, uno de los temas destacados por el candidato fue la proyección de una eventual segunda vuelta presidencial. Según los datos de AtlasIntel, De la Espriella superaría a Cepeda en ese escenario. “Lo que evidencia esta encuesta (…) es que estoy por encima de Cepeda y, además, acaba con la narrativa perversa según la cual él me derrotaba en segunda vuelta. Le puedo ganar a Cepeda, incluso en primera vuelta, si hacemos las cosas bien y si Dios nos acompaña en esta batalla por la democracia, que no solo es electoral, sino espiritual”, declaró al medio citado.