Alcalde de Medellín facilitará información al FBI sobre presunta alianza criminal de Nicolás Maduro Guerra en la ciudad

Se afirma que ‘Nicolasito’ tuvo un encuentro con grupos ilegales en la capital antioqueña

Se especula con que "Nicolasito"
Se especula con que "Nicolasito" sostuvo un encuentro con criminales en Medellín durante 2020 - crédito Reuters

Después de la captura de Nicolás Maduro, que permanece en recluido en Estados Unidos mientras avanza el proceso judicial en su contra, en Latinoamérica se habla de los vínculos de la dictadura venezolana con grupos armados y delincuenciales en Colombia.

Precisamente, el FBI vincula a Nicolás Maduro, su esposa e hijo, además de otras figuras destacadas del régimen venezolano, con el tráfico de cocaína a Estados Unidos y Europa; siendo “Nicolasito”, su primogénito, una pieza clave en el caso.

En la investigación, que fue filtrada por medios norteamericanos, se menciona una mansión en Medellín que habría funcionado como centro de reuniones entre Nicolás Maduro Guerra y miembros de estructuras criminales colombianas.

La propiedad estaría ubicada en un exclusivo sector de la ciudad y habría servido de escenario para encuentros entre el hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro y representantes de las disidencias de las Farc.

El hijo de Maduro habría
El hijo de Maduro habría tenido una reunión con grupos delincuenciales en 2020 - crédito Reuters

Se afirma que las autoridades estadounidenses intentan establecer si la mansión está vinculada a la Oficina de Envigado, organización señalada de proteger a narcotraficantes extranjeros y por coordinar actividades ilícitas en la región; además, que la reunión habría sido con el hijo de un conocido capo colombiano, lo que refuerza las sospechas de colaboración entre redes criminales locales e internacionales.

Al respecto, un funcionario estadounidense indicó que existen “fuertes indicios de que esa residencia se está usando para coordinar otros movimientos entre bandas”, especialmente en áreas cercanas a la avenida Las Palmas, y que las investigaciones apuntan a que en el inmueble se desarrollaron acuerdos relacionados con tráfico de drogas y armas con destino a Estados Unidos.

En los informes del FBI se menciona a Nicolás Maduro Guerra como figura central en la articulación de rutas de narcotráfico a través de alianzas con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cartel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua.

Gutiérrez recordó que tiene una
Gutiérrez recordó que tiene una relación positiva con las autoridades de Estados Unidos - crédito Alcaldía Medellín

Al respecto, el 14 de enero el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, entregó nuevos detalles de la presunta reunión, que se habría registrado durante la administración anterior en la capital antioqueña.

“Esa reunión se habría dado en el 2020, justamente cuando estaba otro gobierno en la ciudad de Medellín; son ellos quienes tienen que dar explicaciones. Nos parece muy grave que se den ese tipo de reuniones en la ciudad, donde se habría reunido el hijo del dictador Maduro para temas relacionados con tráfico de drogas con personas de las Farc. Lo que hay que indagar es si también se reunieron con jefes de estructuras que tienen presencia dentro de Medellín y el área metropolitana”.

El hijo de Nicolás Maduro
El hijo de Nicolás Maduro es mencionado como una de las figuras claves del paso de cocaína por Venezuela - crédito Reuters

Gutiérrez ofreció su ayuda para esclarecer todos sobre lo que habría sido la visita de “Nicolasito” a Colombia, mientras que en Venezuela el hijo de Nicolás Maduro sigue pidiendo que su padre sea liberado de los que califica como un secuestro por parte de Estados Unidos.

“Todo lo que necesita para aclararlo y todo lo que necesite el FBI y, por supuesto, el Gobierno americano y la justicia colombiana. Estamos listos para que se consigan todas las informaciones, si es que en algo depende de lo que pueda brindar la alcaldía a través de cámaras, de lo que se necesita en su momento”.

Por último, recordó que su administración tiene una relación positiva con las autoridades de Estados Unidos, con las que trabaja para mitigar los crímenes sexuales en su ciudad.

“Con el FBI tenemos una buena relación, con el Gobierno americano tenemos una buena relación, y vamos seguramente a seguir trabajando no solo en este tema, sino en muchos otros”, puntualizó.

