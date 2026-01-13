Rating Colombia: ‘La casa de los famosos’ y ‘El Desafío’ se enfrentan por la audiencia en el horario ‘prime’

Así le fue a 'La casa de los famosos' y al 'Desafío' en su regreso a la relevisión - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 @desafiocaracol/Instagram

En la noche del lunes 12 de enero, el Canal RCN y Caracol Televisión se volvieron a enfrentar en la lucha por la mayor audiencia con el regreso de dos de sus producciones más vistas en el horario desde las 8:00 p.m.

Por su parte, el Canal RCN estrenó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, formato que ha logrado generar reacciones y millones de vistas no solo en televisión, sino que también en redes sociales.

Caracol Televisión, en cambio, celebró el regreso del reality de competencia El Desafío: Siglo XXI, que hizo una pausa desde la mitad de diciembre para darla paso a las vacaciones de fin de año, regresando también en la noche del 12 de enero.

Aunque ambas producciones lograron posicionarse en redes sociales como tendencias, según los datos de Kantar Ibope Media, el triunfo por esta disputa de rating se la llevó El Desafío, marcando 8,60 puntos de audiencia, mientras La casa de los famosos ocupó la quinta posición con 4,22 puntos de audiencia.

'EL Desafío' la ganó el rating a 'La casa de los famosos' - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Por otro lado, El After de La casa de los famosos Colombia, conducido nuevamente por Karen Sevillano y Vicky Berrio ocupó la posición 9 con 3,51 puntos de rating.

Rating Colombia: lunes 12 de enero

Noticias Caracol 7:00 p.m. (Caracol Televisión) - 8,75 puntos de audiencia

Desafío: Siglo XXI (Caracol Televisión) - 8,60 puntos de audiencia

Noticias Caracol 12:30 p.m. (Caracol Televisión) - 7,48 puntos de audiencia

La vuelta al mundo en 80 risas (Caracol Televisión) - 4,89 puntos de audiencia

La casa de los famosos Colombia (Canal RCN) - 4,22 puntos de audiencia

‘El Desafío Siglo XXI’ regresa con victorias, polémica y nuevas rivalidades entre Gamma y Neos

El regreso del Desafío estuvo marcado por la fuerte competencia y las tensiones entre los equipos Gamma y Neos. Desde el inicio, la jornada presentó una serie de pruebas físicas exigentes, en las que ambos equipos se disputaron la victoria.

Durante la prueba principal, el equipo Gamma se impuso sobre Neos, logrando quedarse con un premio de $16.700.000, que fue repartido entre sus integrantes. La competencia se caracterizó por la intensidad y los roces físicos, especialmente en el Box de contacto, donde se generaron discusiones por supuestas jugadas bruscas. Un momento destacado fue el enfrentamiento entre Kevyn y Rata, que provocó debate sobre el juego limpio después de una acción que dejó a Kevyn con molestias en el pie.

Andrea Serna destacó la importancia de darlo todo en la pista - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Además de la victoria, Gamma eligió a Rata y Valentina para portar el chaleco de sentencia y enfrentar la próxima prueba en la pista de la Muerte. Las tensiones continuaron tanto en la casa Gamma como en Neos, reflejando el impacto de las pruebas y la convivencia entre los participantes.

El capítulo evidenció rivalidades, estrategias y alianzas, mientras el equipo ganador aseguró dinero y alimentación para sus miembros. El regreso del “Desafío Siglo XXI” ratificó su lugar como uno de los realities más seguidos y competitivos de la televisión colombiana.

El inicio de “La casa de los famosos Colombia”: nuevas reglas, estrategias y el reparto de equipos en su primera gala

El estreno de la nueva temporada reunió a 24 participantes dispuestos a competir por un premio de 400 millones de pesos.

Uno de los momentos más relevantes fue la asignación de los cuartos Calma y Tormenta. Valentino Lázaro obtuvo, mediante una prueba de globos, la ventaja de decidir cómo se distribuirían los habitantes en cada equipo, lo que generó expectativas y primeras reacciones entre los concursantes. Esta decisión comenzó a perfilar posibles alianzas y tensiones, ya que la estrategia de grupo jugará un papel clave durante la competencia.

Llegaron los personajes más polémicos a 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN

Otra de las novedades fue la elección del primer líder de la semana. Alexa Torrex fue seleccionada gracias a una dinámica de azar, lo que le otorgó inmunidad y poderes adicionales, como la posibilidad de salvar o nominar a otros participantes e influir en el desarrollo del juego. La obtención de estos poderes generó comentarios tanto dentro de la casa como en redes sociales, donde se debatió el posible impacto en las primeras nominaciones.

Durante la jornada inaugural, los famosos se enfrentaron a las primeras pruebas y, a medida que avanzó la convivencia, quedaron en evidencia las diferencias de personalidad, las primeras afinidades y algunos roces iniciales. El programa también presentó una extensión digital en la que exconcursantes y figuras invitadas analizaron el comportamiento y las estrategias de los nuevos habitantes.