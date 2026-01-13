Policía pensionado resultó herido en medio de un robo en Bucaramanga: esto se sabe

Un pensionado de la Policía Nacional resultó gravemente herido tras un ataque armado que ocurrió en el barrio Alfonso López - crédito Colprensa

La comunidad quedó alerta en el barrio Alfonso López de Bucaramanga (Santander), tras un violento asalto en el que un pensionado de la Policía resultó gravemente herido.

El incidente, que tuvo lugar cerca de las 2:00 a. m. del lunes festivo 12 de enero, movilizó a las autoridades y generó preocupación entre los residentes de la zona.

Yimmy Leonardo Vargas Briceño, de 43 años, es el nombre del hombre afectado. Tras más de 20 años de servicio en la Policía Nacional, Vargas Briceño había comenzado a disfrutar de su pensión apenas en marzo de 2024.

Esa madrugada, acababa de llegar a su vivienda cuando fue sorprendido por dos individuos armados que se desplazaban en una motocicleta oscura.

Los agresores, que ya lo venían siguiendo, lo esperaron para interceptarlo en el momento en que ingresaba al inmueble - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La esposa de la víctima relató que los asaltantes intimidaron a Vargas Briceño con un arma de fuego y le exigieron la entrega de sus pertenencias. Los delincuentes lograron arrebatarle aproximadamente 300 mil pesos en efectivo. No conformes con el botín, intentaron despojarlo de más objetos personales.

En ese momento, el pensionado opuso resistencia. Fue entonces cuando uno de los atacantes disparó dos veces, impactando a Vargas Briceño en el tórax. El hombre cayó al suelo mientras los agresores huían rápidamente sin dejar rastro.

La rápida reacción de la esposa permitió que Vargas Briceño recibiera auxilio inmediato. Primero fue trasladado a la Clínica de la Policía Nacional, donde recibió atención de urgencia. Dada la gravedad de las heridas, los médicos determinaron su remisión al Hospital Universitario de Santander para una valoración más especializada.

Según el parte oficial, el paciente se encuentra estable tras haber pasado por procedimientos médicos intensivos.

Las autoridades están revisando cámaras de seguridad del sector y recopilando testimonios que permitan esclarecer el caso y proceder a la captura de los agresores- crédito Fiscalía

En el sitio del ataque, personal del CTI realizó la inspección judicial correspondiente y la Sijin inició labores de campo. También se revisaron las cámaras de seguridad del sector con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer el recorrido de la motocicleta utilizada en el asalto armado.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga ha comenzado las investigaciones para dar con los responsables. Las autoridades están revisando cámaras de seguridad del sector y recopilando testimonios que permitan esclarecer el caso y proceder a la captura de los agresores.

Este episodio ha intensificado la inquietud entre los habitantes del barrio Alfonso López, quienes desde hace meses demandan mayor presencia de las fuerzas de seguridad frente al incremento de hechos violentos en la zona. La comunidad insiste en que la vigilancia debe reforzarse para evitar que situaciones similares se repitan.