Magistrado Carlos Camargo liderará la revisión de la emergencia económica declarada por el Gobierno Petro

El alto tribunal evaluará las medidas extraordinarias del Ejecutivo, clave para definir si su alcance es constitucional

El magistrado Carlos Camargo Assis
El magistrado Carlos Camargo Assis quedó encargado de liderar la revisión del Decreto 1390, que declara la emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro - crédito Corte Constitucional

La Corte Constitucional definió este martes 13 de enero la distribución de uno de los procesos judiciales más relevantes del año: la revisión de la emergencia económica y social declarada por el gobierno de Gustavo Petro al cierre de 2025.

Tras el receso por vacancia judicial, el alto tribunal asignó la ponencia principal al magistrado Carlos Camargo Assis, quien deberá decidir en el corto plazo si procede la suspensión provisional de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

La decisión es clave, ya que diversos sectores han advertido sobre un posible uso excesivo de las facultades presidenciales para reemplazar al Congreso en materia tributaria.

Durante la sesión extraordinaria de Sala Plena, mediante sorteo, Camargo quedó encargado del análisis del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mientras que el magistrado Juan Carlos Cortés González asumió la ponencia del Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, enfocado en medidas tributarias necesarias para financiar la emergencia.

La solicitud de suspensión provisional de la emergencia fue presentada por el Consejo Gremial, que advirtió que esta medida era necesaria para evitar “el abuso presidencial del estado de emergencia económica para suplantar al Legislador en su competencia de crear impuestos”.

El trámite de estos decretos está sujeto a control automático de la Corte Constitucional, lo que obliga a una revisión prioritaria y expedita.

Sin embargo, el análisis quedó congelado desde finales de diciembre debido al inicio de la vacancia judicial, impidiendo cualquier estudio de fondo hasta este mes de enero del 2026.

Noticia en desarrollo...

