‘La Casa de los Famosos Colombia’: Sofía Jaramillo reveló que reconocido futbolista sigue “desentendido” de sus hijos

Sofía Jaramillo relató que su hermana pasa dificultades para sostener a sus hijos debido a la presunta ausencia de apoyo de Michael Ortega - crédito @SeguirClipsvirales/Tiktok

La participación de Sofía Jaramillo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia provocó atención no solo por su presencia en el reality, también por las conversaciones que tuvo con su compañera Marcela Reyes sobre la situación familiar que enfrenta su hermana, Laura Jaramillo.

La modelo y creadora de contenido abordó abiertamente las dificultades que atraviesa su familia, señalando en una conversación dentro del programa la falta de apoyo del futbolista y actual jugador del en el Real Cartagena Michael Ortega, expareja de su hermana y padre de sus sobrinos.

Entre los temas destacados por Sofía figuran la carga económica y emocional que asume su hermana para sostener a sus hijos, especialmente ante la ausencia de contribuciones regulares por parte del deportista.

La modelo caleña expuso las dificultades de su hermana ante la presunta falta de apoyo económico de su expareja - crédito @sofia_jaramillov/Instagram

La modelo afirmó que su familiar debe gestionar sola los gastos de colegio, transporte, alimentación y vivienda, y lamentó la falta de contacto y apoyo económico de Ortega, a quien acusó de priorizar una vida social activa sobre sus responsabilidades parentales.

“Laura era esposa de un futbolista, de Michael Ortega. Él la dejó por una vieja de Barranquilla y él se desentendió de los niños. Y esa es la hora en que mi hermanita... Yo no sé mi hermanita cómo hace con dos niños, dos colegio, transporte, comida, lonchera, empleada, casa, o sea, todo en un diciembre. No los llama”, afirmó en la charla.

La modelo mostró su preocupación por la carga económica y emocional que asume su hermana en solitario, mientras resaltó la falta de apoyo y comunicación por parte del deportista.

“Ahorita en diciembre. No dijo, ¿qué necesitan? Qué quieren? Qué quieren de niño Dios o la ropita del estrén? Cero. Y mi hermanita le dice que ‘por lo menos ayúdame con el colegio. No te pido nada más págame el colegio y ya’”, recordó Sofía.

No es la primera vez que las hermanas Jaramillo hablan públicamente de la supuesta "irresponsabilidad" del futbolista - crédito Fotomontaje Infobae (@laujaramillov @michaelortegad/Instagram)

Asimismo, cuestionó la actitud de Ortega, a quien acusó de llevar una vida social activa y de no asumir sus responsabilidades parentales. “Se la pasa de rumba. Se la pasa super loco. Y en yate. Entonces suben que en yate y no sé qué. Y a buscar cómo pagar el colegio (...)” agregó Jaramillo en su testimonio.

Cabe señalar que en junio de 2025, Laura Jaramillo anunció el inicio de un nuevo proceso legal contra Ortega, con la expectativa de obtener una resolución favorable con relación a la manutención de sus hijos. Según declaraciones de la afectada en ese momento, el deportista habría incumplido reiteradamente con los pagos de alimentos y colegiatura de los menores, situación que la llevó a exponer el caso públicamente tras intentar sin éxito la vía judicial en varias ocasiones.

Ella relató que, pese a haber contratado a distintos abogados para tramitar demandas ejecutivas de alimentos, los procesos no avanzaron, por lo que optó por la presión mediática como alternativa para lograr avances.

Michael Ortega fue pareja de Andrea Valdiri y terminó en polémica

Michael Ortega sostuvo una relación sentimental con la creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri, generando amplio interés, luego de su participación en una entrevista para Sobelomor podcast donde contó detalles de dicho vínculo.

El jugador, conocido por su trayectoria en clubes como Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Bayern Leverkusen, The Strongest de Bolivia y actualmente en Real Cartagena, relató cómo se inició su vínculo con la reconocida creadora de contenido.

Según explicó en el programa, Ortega descubrió a Valdiri en Instagram y, tras buscar su contacto, comenzaron a conversar, dando así inicio a una relación que ambos mantuvieron discreta hasta la publicación de pruebas por parte de su entonces pareja Laura Jaramillo.

Ortega recordó que la relación se mantuvo fuera del ojo público hasta que Laura Jaramillo difundió una fotografía en la que se identificaba un tatuaje suyo, lo que hizo evidente el vínculo con Valdiri.

El futbolista reconoció que tiene una buena relación con la creadora de contenido - crédito @andreavaldirisos y @michaelortegad/Instagram

El futbolista aseguró que, tras la publicación, su relación con Jaramillo se enfrió, y relató que recibió una llamada de su entonces pareja preguntando directamente por la situación: “Oye, tú estás con otra mujer, ¿por qué no me habías dicho?”, indicó Ortega en la entrevista. Además, Ortega sostuvo que Valdiri se benefició de la exposición mediática derivada del escándalo: “Andrea se aprovechó de eso y creció en seguidores”, afirmó en el podcast.

Sobre la dinámica interna de la pareja, Ortega señaló que nunca tuvieron conflictos graves y que, ante las críticas del entorno, se apoyaban mutuamente: “Siempre teníamos buena comunicación. Esa porque éramos nosotros dos con todo el mundo que nos estaba tirando. Entonces, si nosotros dos no nos protegíamos”.

En cuanto a la duración de la relación, Ortega explicó que no estaba planeado que se extendiera más de dos años, pero las circunstancias los llevaron a permanecer juntos durante aproximadamente dos años y medio. “Le metimos corazón, pero todo comenzó como una joda. Estamos dos días y a la mierda, ya se nos culiamos y chao. Y ahí el culeo quedó dos años y medio. Tres años”, dijo en el pódcast, describiendo el carácter espontáneo del inicio de la relación.

El futbolista también confirmó que actualmente no mantiene contacto con Valdiri, salvo por una comunicación en 2024 motivada por un intento de extorsión relacionado con fotografías privadas del pasado: “Nosotros hablamos por algo que pasó por ahí, una persona quiere publicar unas memorias entre ella y yo y tuvimos que meter abogados, porque sabemos quién es”, relató Ortega.

Finalmente, el jugador expresó respeto por su expareja y destacó la visión profesional de Valdiri en redes sociales: “Andrea es una persona que yo admiro mucho porque desde el comienzo ella me contaba su manera del Instagram y todo el tema de la tecnología y eso es lo que hay ahora. Ella iba adelantada un poco más que el resto”.