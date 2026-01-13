Hermano de Yeison Jiménez compartió un emotivo mensaje de despedida: “No sé de dónde estoy sacando fuerzas”

Hermano de Yeison Jiménez conmovido por la muerte del cantante - crédito @alejojimenez1718/IG

El accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez marcó un vacío inmediato, tanto en sus seguidores como en los seres más cercanos del artista del género popular.

En palabras de Alejandro Jiménez, hermano del reconocido intérprete de Aventurero y Guaro, el impacto ha dejado una huella profunda: “TE EXTRAÑO MÁS DE LO QUE LAS PALABRAS PUEDAN DECIR, PERO TE AMO MÁS DE LO QUE EL TIEMPO PODRÁ BORRAR (sic)”.

Hermano de Yeison Jiménez lamentó la muerte del cantante en el accidente aéreo - crédito @alejojimenez1718/IG

De acuerdo con información revelada por el equipo del cantante, el 10 de enero de 2026, Yeison Jiménez viajaba desde Paipa rumbo a Medellín en compañía de Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el capitán Hernando Torres.

La noticia del accidente circuló con rapidez, sorprendiendo a un círculo que no lograba asimilar la pérdida y dejándolos incluso sin fuerzas para poder afrontar la noticia.

“No sé de dónde estoy sacando fuerzas para publicar un poco de los recuerdos que tengo con el ser más maravilloso que la vida me dio; aún espero tu mensaje y volver a verte”, reconoció Alejandro Jiménez al compartir una imagen junto a su hermano.

El artista con cinco acompañantes fallecieron - crédito Yeison Jiménez

El dolor, tanto como la memoria, se entrelaza en los relatos de quienes lo extrañan. Alejandro Jiménez describió la ausencia diaria:

“Desde que te fuiste, el silencio pesa más; los días se sienten incompletos y el corazón aprende a latir con ausencia. El dolor de no tenerte aquí es inmenso, pero más grande aún es el amor que sembraste en mi vida”.

Los momentos vividos adquieren otro significado tras la tragedia. “Maldita sea… nos faltaron solo cuatro días para dejar listo todo lo que hablamos el 8 de enero, comiéndonos un coco desde las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m., y hacer todo lo que querías verme haciendo; ayudarte como siempre me lo decías. Voy a extrañar tus consejos y tus regaños”, expresó.

Así quedó la avioneta en la que se transportaba con destino a Medellín -crédito Suministrada a Infobae Colombia

Sin cerrar la herida, la despedida está llena de amor: “No fue un adiós, hermano... fue un hasta luego lleno de lágrimas y amor. Hasta que el tiempo nos vuelva a unir y pueda abrazarte una vez más”.

Finalmente, Alejandro Jiménez subrayó el vínculo inquebrantable: “TE AMO POR SIEMPRE @yeison_jimenez SERÁS ETERNO”.

Este fue el mensaje de la hija de Yeison Jiménez

La hija de Yeison Jiménez también compartió una foto del sombrero de su papá, con las iniciales ‘YJ’ - crédito @xcmj777/Vsco

Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, compartió fotos emotivas en redes sociales tras la muerte del cantante. El artista, que viajaba a Medellín para un concierto, dejó una profunda huella en su familia, especialmente en Camila, quien mostró su dolor a través de publicaciones en Instagram y Vsco.

Aunque no es hija biológica de Yeison, él la adoptó a los dos años, tras casarse con Sonia Restrepo. Desde entonces, la relación fue de padre e hija, como él mismo expresó en una entrevista previa, dejando claro el vínculo fuerte y afectivo que compartían.

Camila publicó una fotografía abrazando a su padre, reflejando el afecto y la protección que sentía a su lado. Este gesto silencioso mostró el vacío y la tristeza que enfrenta tras su partida.

Camila Jiménez compartió una foto de su infancia junto a Yeison, acompañada de un mensaje triste - crédito @xcmj777/Vsco

Otra imagen compartida por Camila corresponde a su infancia, acompañada de un mensaje que expresa su deseo de que la tragedia solo fuera un sueño. Además, publicó la foto de un sombrero con las iniciales “YJ”, perteneciente a Yeison, junto a un mensaje breve que evidencia su dolor.

Estas publicaciones transmitieron a sus seguidores la magnitud de la pérdida y el vínculo irremplazable entre ambos. La familia, conformada por Sonia Restrepo y los otros hijos Santiago y Thaliana, permanece unida ante el duelo, mientras Camila mantiene vivo el recuerdo de su padre a través de imágenes y palabras en redes sociales.