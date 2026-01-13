Colombia

Gremios advierten que déficit del sector salud colombiano superará los $10 billones en 2026

Una revisión del incremento para la Unidad de Pago por Capitación evidencia percepciones de insuficiencia, especialmente en el régimen contributivo, lo que incrementa la dificultad para equilibrar las obligaciones de pago

La Asociación de Pacientes de Alto Costo denuncia vulneración del derecho a la salud en EPS intervenidas por el Estado colombiano - crédito Colprensa

Las proyecciones para 2026 indican que el déficit del sector salud podría volver a superar los $10 billones por segundo año consecutivo, una cifra que mantiene en alerta a los distintos actores del sistema.

Detrás de este escenario se combinan las recientes decisiones del Gobierno sobre el ajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), las presiones inflacionarias y el fuerte incremento del salario mínimo, factores que, según los gremios, amenazan con profundizar la crisis en lugar de aliviarla.

De acuerdo con advertencias del sector, el aumento aprobado para la UPC no logra compensar el encarecimiento de los costos operativos ni el impacto del alza salarial.

Jesús Albrey González, presidente del Colegio Médico de Abogados, explicó que si bien la decisión del Ministerio de Salud de equiparar la UPC del régimen subsidiado con la del contributivo representa un avance, el ajuste sigue siendo insuficiente para este último. “Es necesario que la UPC crezca a la par del costo de las atenciones”, afirmó González en declaraciones recogidas por La República.

El dirigente gremial advirtió que los efectos de este desbalance ya se están sintiendo en la red de prestación de servicios. Según González, los servicios de mayor riesgo serían los primeros en resentirse, lo que terminaría afectando a todo el sistema.

La cartera está creciendo en paralelo a todas las atenciones médicas”, señaló, al tiempo que alertó sobre el deterioro financiero de clínicas y hospitales que dependen de los giros oportunos de las EPS.

En desarrollo...

