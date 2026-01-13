El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, afirmó que “un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia”

El caso se denunció por el mismo Idárraga a través de redes sociales - crédito Mariano Vimos/Colprensa | Pexels

A través de una publicación que hizo desde su misma cuenta en X la mañana del martes 13 de enero de 2026, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, hizo una delicada revelación, en la que inició señalando una conclusión certera.

“Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia”, inicia el mensaje que acompañó el jefe de la cartera con un video brindando su testimonio.

“Me permito informar de la opinión pública que de nuevo Pegasus ha sido utilizado de manera ilegal, en este caso, para atacar al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, hoy ministro de Justicia encargado”, inicia Idárraga en el video donde señala los detalles.

Idárraga brindará rueda de prensa sobre su denuncia - crédito @Aidarragaf/X

“Esto sustentado en un informe forense, según lo cual más de 8.742 veces, entre el mes de agosto y entre el mes de noviembre, infiltraron mi celular. De ellas, 124 veces, al menos, me activaron la cámara y el micrófono de manera ilegal”, menciona el ministro de Justicia en la grabación.

El caso habría sido hecho por funcionarios desde agosto de 2025, según lo que contó el mismo funcionario en diálogo con W Radio.

“Descargaron al menos 2.3 gigabytes de información privada e incluso información de las denuncias anticorrupción que hemos venido promoviendo”, explicó el mismo Idárraga.

Esto se habría realizado cuando ya el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, estaba en cabeza.

“No solamente bastó haber infiltrado a Pegasus en mi celular, sino que, adicionalmente, según este informe de contrainteligencia, se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados, es decir, recursos públicos, para perseguirme a mí y a mi familia, buscando supuestamente las fuentes que estaban dándome los elementos necesarios para destapar grandes escándalos de corrupción al interior del sector defensa”, sigue en su denuncia el funcionario del Gobierno Petro.

En consecuencia, “por eso he radicado denuncia penal contra persona indeterminada por esos hechos, por la violación de mi privacidad, por el ataque a mi familia, no solamente en la Fiscalía, sino también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, sentenció el ministro.

“Espero que en esta oportunidad la Fiscalía General de la Nación vaya a fondo y esclarezca todos los elementos que llevaron a esta situación de contrainteligencia soportada de manera ilegal en mi contra, en contra de mi privacidad, en contra de los denunciantes de corrupción de este país”, señaló con vehemencia Idárraga.

Además de la documentación, el ministro dejó un video con el testimonio de su denuncia - crédito @Aidarragaf/X

También le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenir, y “se suma a las denuncias que he venido haciendo por esa persecución en esta lucha anticorrupción”.

El caso también se remitió a “la Contraloría General de la República que de manera pronta considere la posibilidad de ir a verificar qué está pasando con los gastos reservados del sector defensa y de la contrainteligencia nacional”.

Al final, Idárraga esgrimió que esto se estaría haciendo “con el fin de atacar a quienes están luchando contra la corrupción” ¿De atacar a sus propios funcionarios? Eso se tiene que esclarecer".

“La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, afirmó Idárraga.

De momento no se ha obtenido respuesta por parte del ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, que se encuentra de gira por territorio estadounidense como parte de una viaje que busca mostrar resultados ante las autoridades norteamericanas en la lucha antidrogas.

Durante la primera semana de febrero se realizará la visita oficial por parte del gobierno colombiano a la Casa Blanca (Washington) en pro de bajarle el clima político a las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que se vieron fracturadas luego de la operación militar en Venezuela por parte de la Fuerza Delta del Ejército de los EE. UU. (por orden del propio Trump) y que dio con la caída en Caracas (Venezuela) del dictador Nicolás Maduro la madrugada del sábado 3 de enero de 2026.