Colombia

Daniel Briceño le recordó a ‘Matador’ las investigaciones que tiene por maltrato: “Ataca de forma rastrera a Paloma Valencia”

El exconcejal de Bogotá señaló que el caricaturista obtiene pagos del Ejecutivo de Petro y aseguró que mantiene investigaciones por presunto maltrato a sus parejas

Guardar
Daniel Briceño salió en defensa
Daniel Briceño salió en defensa de Paloma Valencia y se despachó contra el caricaturista Matador - crédito Montaje Infobae

Una reciente publicación de Matador, candidato al Senado por el Pacto Histórico, generó controversia tras compartir en sus redes sociales una fotografía de Paloma Valencia, senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático.

El mensaje incluía una cita del humorista Jaime Garzón: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Diversos sectores políticos e institucionales señalaron el contenido como una manifestación de violencia política contra las mujeres.

La imagen, donde Valencia aparece comiendo, fue percibida como una descalificación basada en estereotipos sobre el cuerpo femenino y su papel en la vida pública.

Este fue el mensaje del
Este fue el mensaje del caricaturista que causó controversia - crédito @Matador000/X

La controversia entre Matador y la candidata presidencial Paloma Valencia ha escalado en las últimas horas tras las declaraciones del exconcejal de Bogotá Daniel Briceño, quien a través de su cuenta en X lanzó graves acusaciones sobre el vínculo entre el caricaturista y el gobierno de Gustavo Petro.

Según Briceño, el presidente Petro estaría destinando fondos públicos para pagar 18 millones de pesos mensuales a Matador por sus caricaturas, en un contexto de creciente polarización política.

El debate cobró mayor notoriedad luego de que Briceño calificara las ilustraciones de Matador como “prepago” y lo señalara de realizar ataques sistemáticos contra la oposición.

Briceño afirmó: “Petro con recursos públicos le paga 18.000.000 por hacer caricaturas mientras Matador hace politiquería y ataca de forma rastrera a Paloma Valencia”.

La acusación incluyó referencias a supuestas investigaciones por maltrato contra el caricaturista, así como cuestionamientos sobre su independencia profesional.

Daniel Briceño denunció que Matador
Daniel Briceño denunció que Matador recibe 18 millones de pesos mensuales del gobierno de Gustavo Petro por sus caricaturas - crédito @Danielbricen

Las diferencias entre Matador y Paloma Valencia han tenido varios episodios en redes sociales, donde la senadora ha sido blanco de caricaturas críticas.

Briceño calificó al caricaturista como “maltratador”, agregando que “ese que maltrata mujeres, pero que también se la pasa difamando a personas como Paloma Valencia en redes sociales, que no hace más sino atacar a la oposición, pero que tiene encima una cantidad de investigaciones por maltrato a sus parejas”.

En otra publicación en X, Daniel Briceño solicitó al Centro Democrático denunciar a Matador, “el maltratador más conocido”, por “ataques ruines” hacia Paloma Valencia.

Reclamó aplicar la Ley 2453 de 2025, que sanciona la violencia política contra mujeres, y llevar el caso ante autoridades competentes para que investiguen los hechos.

Daniel Briceño pidió al Centro
Daniel Briceño pidió al Centro Democrático denunciar a Matador por violencia política contra Paloma Valencia - crédito @Danielbricen

Centro Democrático radicará denuncia contra ‘Matador’ por comentarios que hizo sobre Paloma Valencia

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció que presentarán una denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra Matador y el Pacto Histórico.

El partido Centro Democrático radicará hoy ante el CNE una denuncia formal en contra de Julio César González alias ‘Matador’ y su partido el Pacto Histórico por cometer actos de violencia política en contra de Paloma Valencia y violar la ley 2453 de 2025”, afirmó Vallejo.

El dirigente tildó al caricaturista de “ser humano despreciable, lleno de odio, envidia y resentimiento” y manifestó que espera no verlo en el Congreso.

En declaraciones posteriores, Vallejo sostuvo que el Pacto Histórico debería sancionar a Matador por sus publicaciones.

“El Pacto Histórico debe sancionar severamente al misógino de ‘Matador’. De no hacerlo, ese partido se convertirá en cómplice de violencia política contra la mujer. El comunismo se fundamenta en el odio, la envidia y el resentimiento; es una enfermedad del alma”, expresó Vallejo.

Centro Democrático radicará denuncia contra
Centro Democrático radicará denuncia contra 'Matador' por presunta violencia política contra Paloma Valencia - crédito Colprensa

La colectividad, que avaló la candidatura presidencial de Paloma Valencia, cuestionó la actitud del caricaturista y lanzó duros señalamientos sobre su historial.

En su cuenta oficial de X, el Centro Democrático sostuvo: “Es una contradicción inaceptable. Julio César González, conocido como ‘Matador’, cuya salida de los medios estuvo marcada por agresiones contra su esposa, es hoy candidato al Senado por el Pacto Histórico. Es difícil conciliar la bandera de la ‘defensa de las mujeres’ con la inclusión de alguien con tales antecedentes“.

El partido político agregó que la publicación constituye “una muestra de la bajeza y el maltrato sistemático” que atribuyen a Matador.

Rechazamos su reciente ataque contra Paloma Valencia que no es más que una muestra de la bajeza y el maltrato sistemático que lo caracteriza. Quien pretende dar lecciones de moralidad mientras ejerce la misoginia, solo demuestra que su única profesión es y ha sido la violencia verbal”, concluyó.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoMatadorCaricaturista MatadorMaltratoViolencia contra la mujerPaloma ValenciaCandidata del Centro DemocráticoGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

En sus redes sociales, el cabecilla de esta organización armada denunció que estarían usando su imagen para causar no solo intimidaciones contra el mandatario nacional sino contra la población civil

Polémica por supuestas amenazas de

Chontico Día: los números ganadores este martes 13 de enero de 2026

Conoce los resultados de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día: los números ganadores

Así era como Japón veía a Colombia, según un mapa pictórico japonés de Sudamérica de 1932

La ilustración de Shishido Sagyō revela cómo la mirada nipona de la época transformó la identidad colombiana en iconos visuales, reflejando juegos de poder globales y disputas por recursos

Así era como Japón veía

Cómo sobrellevar el malestar emocional al volver al trabajo después de las vacaciones: recomendaciones clave

Uno de los consejos principales es considerar enero como una etapa de transición, en la que es fundamental reorganizar hábitos y las expectativas

Cómo sobrellevar el malestar emocional

Rating Colombia: ‘La casa de los famosos’ y ‘El Desafío’ se enfrentan por la audiencia en el horario ‘prime’

Los ‘realities’ de convivencia se enfrentaron en la noche del 12 de enero y compitieron en el ranking de las producciones más vistas

Rating Colombia: ‘La casa de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Caída de ‘Santiago’, uno de

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

ENTRETENIMIENTO

Diego El Cigala regresa a

Diego El Cigala regresa a Colombia con una gira especial que celebra aniversario de ‘Lágrimas Negras’, el álbum que transformó la música en español

Rating Colombia: ‘La casa de los famosos’ y ‘El Desafío’ se enfrentan por la audiencia en el horario ‘prime’

Creador de contenido español realizó video sobre ‘Stranger Things’ y usó curioso artículo colombiano con el que causó todo tipo de comentarios

Jhonny Rivera habló sobre los homenajes que rindieron sus colegas tras la muerte de Yeison Jiménez

BTS desata la ilusión de sus fans en Colombia: crecen los rumores de un posible concierto en Bogotá

Deportes

Adidas relanza la mítica camiseta

Adidas relanza la mítica camiseta de la selección Colombia usada en el Mundial de Fútbol de Italia 90: esto vale la indumentaria

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

“Falcao lo que quiere es la selección”: el motivo del regreso del delantero a Millonarios, según Carlos Antonio Vélez

Dirigente de San Lorenzo lanzó fuerte comentario en contra de Jhohan Romaña, que presiona para salir a River Plate: “Es un mal tipo”