Daniel Briceño le recordó a ‘Matador’ las investigaciones que tiene por maltrato: “Ataca de forma rastrera a Paloma Valencia”

Una reciente publicación de Matador, candidato al Senado por el Pacto Histórico, generó controversia tras compartir en sus redes sociales una fotografía de Paloma Valencia, senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático.

El mensaje incluía una cita del humorista Jaime Garzón: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”.

Diversos sectores políticos e institucionales señalaron el contenido como una manifestación de violencia política contra las mujeres.

La imagen, donde Valencia aparece comiendo, fue percibida como una descalificación basada en estereotipos sobre el cuerpo femenino y su papel en la vida pública.

La controversia entre Matador y la candidata presidencial Paloma Valencia ha escalado en las últimas horas tras las declaraciones del exconcejal de Bogotá Daniel Briceño, quien a través de su cuenta en X lanzó graves acusaciones sobre el vínculo entre el caricaturista y el gobierno de Gustavo Petro.

Según Briceño, el presidente Petro estaría destinando fondos públicos para pagar 18 millones de pesos mensuales a Matador por sus caricaturas, en un contexto de creciente polarización política.

El debate cobró mayor notoriedad luego de que Briceño calificara las ilustraciones de Matador como “prepago” y lo señalara de realizar ataques sistemáticos contra la oposición.

Briceño afirmó: “Petro con recursos públicos le paga 18.000.000 por hacer caricaturas mientras Matador hace politiquería y ataca de forma rastrera a Paloma Valencia”.

La acusación incluyó referencias a supuestas investigaciones por maltrato contra el caricaturista, así como cuestionamientos sobre su independencia profesional.

Las diferencias entre Matador y Paloma Valencia han tenido varios episodios en redes sociales, donde la senadora ha sido blanco de caricaturas críticas.

Briceño calificó al caricaturista como “maltratador”, agregando que “ese que maltrata mujeres, pero que también se la pasa difamando a personas como Paloma Valencia en redes sociales, que no hace más sino atacar a la oposición, pero que tiene encima una cantidad de investigaciones por maltrato a sus parejas”.

En otra publicación en X, Daniel Briceño solicitó al Centro Democrático denunciar a Matador, “el maltratador más conocido”, por “ataques ruines” hacia Paloma Valencia.

Reclamó aplicar la Ley 2453 de 2025, que sanciona la violencia política contra mujeres, y llevar el caso ante autoridades competentes para que investiguen los hechos.

Centro Democrático radicará denuncia contra ‘Matador’ por comentarios que hizo sobre Paloma Valencia

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció que presentarán una denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra Matador y el Pacto Histórico.

“El partido Centro Democrático radicará hoy ante el CNE una denuncia formal en contra de Julio César González alias ‘Matador’ y su partido el Pacto Histórico por cometer actos de violencia política en contra de Paloma Valencia y violar la ley 2453 de 2025”, afirmó Vallejo.

El dirigente tildó al caricaturista de “ser humano despreciable, lleno de odio, envidia y resentimiento” y manifestó que espera no verlo en el Congreso.

En declaraciones posteriores, Vallejo sostuvo que el Pacto Histórico debería sancionar a Matador por sus publicaciones.

“El Pacto Histórico debe sancionar severamente al misógino de ‘Matador’. De no hacerlo, ese partido se convertirá en cómplice de violencia política contra la mujer. El comunismo se fundamenta en el odio, la envidia y el resentimiento; es una enfermedad del alma”, expresó Vallejo.

La colectividad, que avaló la candidatura presidencial de Paloma Valencia, cuestionó la actitud del caricaturista y lanzó duros señalamientos sobre su historial.

En su cuenta oficial de X, el Centro Democrático sostuvo: “Es una contradicción inaceptable. Julio César González, conocido como ‘Matador’, cuya salida de los medios estuvo marcada por agresiones contra su esposa, es hoy candidato al Senado por el Pacto Histórico. Es difícil conciliar la bandera de la ‘defensa de las mujeres’ con la inclusión de alguien con tales antecedentes“.

El partido político agregó que la publicación constituye “una muestra de la bajeza y el maltrato sistemático” que atribuyen a Matador.

“Rechazamos su reciente ataque contra Paloma Valencia que no es más que una muestra de la bajeza y el maltrato sistemático que lo caracteriza. Quien pretende dar lecciones de moralidad mientras ejerce la misoginia, solo demuestra que su única profesión es y ha sido la violencia verbal”, concluyó.