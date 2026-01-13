Colombia

Confirman la muerte de ‘El Diablo’ tras violento ataque con arma de fuego en el norte de Neiva

Jorge Paredes Ramírez falleció la clínica después de haber sido herido de gravedad en la cabeza durante un ataque perpetrado en el barrio Falla Bernal. Las autoridades investigan el caso como un presunto sicariato y buscan a los responsables del hecho

Investigadores de la SIJIN recolectaron
Investigadores de la SIJIN recolectaron pruebas en el sitio del ataque en el norte de Neiva. - crédito X

La Policía Metropolitana de Neiva confirmó el fallecimiento de Jorge Paredes Ramírez, conocido como ‘El Diablo’, luego de que sufriera un ataque con arma de fuego en el norte de la ciudad. El hecho ocurrió la noche del jueves 8 de enero en el barrio Falla Bernal, zona norte de Neiva. Paredes Ramírez tenía 38 años y murió tras recibir un disparo en la cabeza, a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

El ataque se registró cerca de las 8:40 p. m., en las inmediaciones de una estación de servicio del barrio Falla Bernal. De acuerdo con la información oficial, la víctima se encontraba en un local de expendio de carnes cuando un sujeto armado se acercó y le disparó a corta distancia. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar. Según informes preliminares, a una cuadra fue recogido por un segundo individuo que lo esperaba en una motocicleta.

Testigos que estaban en el establecimiento auxiliaron a Paredes Ramírez y lo trasladaron de urgencia a la Clínica Medilaser, sede Abner Lozano, donde ingresó en estado crítico. El paciente fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo pronóstico reservado debido a la severidad de la lesión en la región parietal de la cabeza.

El establecimiento donde ocurrió el
El establecimiento donde ocurrió el atentado fue inspeccionado por las autoridades en busca de pistas. - crédito archivo Colprensa

Evolución clínica y confirmación del fallecimiento

Durante las horas posteriores al ataque, el estado de salud de Jorge Paredes Ramírez se complicó progresivamente. El equipo médico informó que la gravedad de la herida dificultó su recuperación. Finalmente, el sábado 10 de enero se produjo su fallecimiento.

Investigación y despliegue policial

Las unidades de Policía Judicial intensificaron las labores investigativas para esclarecer tanto los móviles como la autoría del ataque. La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizó la inspección técnica al lugar de los hechos y procedió a la recolección de material probatorio. Entre los elementos analizados se encuentran las imágenes de cámaras de seguridad instaladas en el sector.

El coronel Alex Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, indicó que el caso fue priorizado por el grupo especializado de homicidios. “Invitamos a la ciudadanía a suministrar cualquier información que permita esclarecer este hecho y dar con los responsables”, señaló el oficial según Caracol Radio. La policía mantiene abiertas varias líneas de comunicación para recibir datos que permitan avanzar en la investigación.

Las cámaras de seguridad cercanas
Las cámaras de seguridad cercanas al lugar del ataque son clave en las indagaciones policiales. - crédito iStock

Contexto de seguridad en Neiva y medidas oficiales

Durante el año 2025, Neiva reportó 82 homicidios, con un nivel de esclarecimiento cercano al 35%. Según la Policía Metropolitana, esa cifra se ubicó por debajo del promedio nacional durante el periodo, lo que permitió fortalecer la percepción de seguridad en la ciudad. No obstante, el caso de ‘El Diablo’ alertó a las autoridades por el uso de la modalidad de sicariato.

Como respuesta a los delitos de alto impacto, la policía anunció el refuerzo de los operativos con apoyo de grupos especiales como GOES, Fénix, Unipol y unidades de reacción rápida. Además, se incorporaron herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial para identificar puntos críticos y anticipar hechos delictivos, con el objetivo de reducir los índices de violencia en la capital del Huila.

Vecinos y comerciantes se muestran
Vecinos y comerciantes se muestran alarmados ante el violento hecho ocurrido en la comuna Uno. - crédito Colprensa/ Archivo

Llamado a la ciudadanía y acciones preventivas

Las autoridades reiteraron el llamado a los comerciantes y habitantes de Neiva para que denuncien cualquier situación sospechosa a través de la línea 123, la Fiscalía General de la Nación o el GAULA Metropolitano. Remarcaron que la denuncia ciudadana es clave para la prevención de nuevos hechos violentos y la judicialización de los responsables.

según La Nación, la muerte de Jorge Paredes Ramírez mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades, que continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y capturar a los implicados en el atentado. Hasta el momento, la policía concentra sus esfuerzos en el análisis de pruebas y el seguimiento a posibles pistas aportadas por la ciudadanía.

