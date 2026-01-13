Colombia

Así funcionan los poderes de los participantes y del líder semanal en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

La figura del líder, junto con ventajas especiales como la expulsión y el intercambio, promete influir de forma decisiva en el rumbo del juego y en la convivencia dentro de la casa

'La casa de los famosos
'La casa de los famosos Colombia' inicia una tercera temporada con mucha expectativa de lo que será la convivencia de los 24 participantes - crédito @carlagiraldo/Instagram

El estreno de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ dejó claro desde su primer día que la estrategia, la convivencia y el uso de los poderes serán determinantes para el desarrollo del reality. La gala inaugural, emitida el lunes 12 de enero de 2026, concluyó con nominaciones directas, poderes activados y decisiones que ya empiezan a marcar alianzas y tensiones dentro de la casa más vigilada del país.

Desde el inicio, el formato introdujo una dinámica clave: los poderes especiales asignados a varios participantes y al líder semanal, herramientas que pueden cambiar el rumbo del juego en cuestión de minutos y que ya comenzaron a utilizarse desde la primera noche.

La primera gala concluyó con la activación de algunos de los poderes más decisivos del programa. Renzo Meneses, uno de los participantes con mayor influencia en este arranque, utilizó el poder de nominación asesina, enviando de manera directa a Nicolás Arrieta a la placa de nominados, sin posibilidad de ser salvado.

Sobre su decisión, Renzo explicó que no se trataba de un ataque personal, sino de una consecuencia de compromisos previos: “No es nada personal, pero tuvo una falla en los compromisos que teníamos antes de entrar”, afirmó ante las cámaras.

Por otro lado, Tebi Bernal, quien posee el poder de expulsión, anunció que lo utilizará en la próxima gala, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del programa, ya que podría darse la primera salida forzada de la competencia en los primeros días del reality.

Renzo Meneses utilizó el poder
Renzo Meneses utilizó el poder de nominación asesina - crédito @renzomenesess @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Estos son los poderes de los participantes y del líder de la semana

Durante la transmisión, el programa reveló oficialmente qué poder tiene cada famoso, dejando claro que esta temporada estará marcada por decisiones estratégicas constantes:

  1. Alexa Torrex: Es la líder de la casa. Cuenta con inmunidad, acceso exclusivo a la habitación del poder y los poderes de salvación y nominación.
  2. Valentino Lázaro: Posee el poder de la división territorial, con el que decide cómo se distribuyen los participantes entre las habitaciones.
  3. Johanna Fadul: Tiene el poder de nominación directa, que le permite enviar a un famoso a la placa. Podrá usarlo el miércoles 14 de enero.
  4. Maiker Smith: Cuenta con el poder de inmunidad durante la primera semana del reality.
  5. Eidevin López: Dispone del poder de veto de nominación, con el que puede bloquear la nominación de un concursante.
  6. Renzo Meneses: Tiene el poder de nominación asesina, que envía directamente a un participante a la placa sin opción de salvación.
  7. Tebi Bernal: Posee el poder de expulsión, que le permite sacar definitivamente a un concursante de la casa.

La líder semanal y la apertura de la ‘Caja de Pandora’

Como líder de la semana, Alexa Torrex fue la encargada de abrir la esperada Caja de Pandora, uno de los elementos más importantes del formato. Al hacerlo, encontró una nota con el mensaje: “La calma y la tormenta dependen de ti”.

Junto con este mensaje, Alexa recibió el poder del intercambio, que le permitirá cambiar a un participante que esté en la placa de nominados por otro que no lo esté. Este poder podrá ser utilizado el miércoles 14 de enero, y la líder deberá decidir si revela su ventaja o la mantiene en secreto, sumando un componente de misterio y juego psicológico dentro de la casa.

Habitaciones Calma y Tormenta: así quedaron distribuidos los famosos

Una de las primeras decisiones estratégicas fue la división de los participantes en dos habitaciones, cada una con una carga simbólica dentro de la narrativa del programa.

Habitación calma:

  • Valentino Lázaro
  • Nicolás Arrieta
  • Sofía Jaramillo
  • Beba
  • Jay Torres
  • Johanna Fadul
  • Campanita
  • Maiker Smith
  • Juanda Caribe
  • Juan Palau
  • Sara Uribe
  • MarilynPatiño

Habitación tormenta:

  • Mariana Zapata
  • Eidevin López
  • Manuela Gómez
  • Lorena Altamirano
  • Tebi Bernal
  • Yuli Ruiz
  • Renzo Meneses
  • Juanse Laverde
  • Alejandro Estrada
  • Alexa Torrex
  • Luisa Cortina
Se reveló la ubicación de
Se reveló la ubicación de La casa de los famosos Colombia y más detalles sobre el reality - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

Un inicio marcado por la estrategia y la convivencia

Además de los poderes, el reality introdujo elementos como la habitación del poder, la prisión, concebida como un espacio de aislamiento e introspección, y la prueba de presupuesto, que ya puede verse a través de la aplicación oficial del Canal RCN con contenido exclusivo para los seguidores.

La llegada sorpresa de Marcela Reyes, convertida en la habitante número 24, sumó tensión desde el primer momento y confirmó que la convivencia será intensa desde el inicio. El primer enfrentamiento, ocurrido durante la gala inaugural, dejó claro que las diferencias personales, las estrategias y los poderes especiales serán protagonistas en esta temporada.

Marcela Reyes ingresó a la casa completamente cubierta, generando expectativa, murmullos y miradas de sorpresa entre los concursantes. La atmósfera cambió de inmediato cuando se quitó la máscara y clavó su mirada en Valentino Lázaro, influenciador con quien ya existía una tensión previa fuera del programa.

El silencio inicial duró apenas segundos. Sin rodeos, Valentino fue el primero en confrontarla frente a todos los habitantes: “¿Tienes algo que decirme?”, preguntó de manera directa.

La respuesta de Marcela no se hizo esperar y encendió la discusión desde el primer cruce de palabras: “¿Quieres rating desde ya?, es mi momento. Porque eres perfecto para colgarte de todo el mundo”, lanzó la DJ e influenciadora, dejando claro que no evitaría el conflicto.

El ingreso inesperado de Marcela Reyes provocó un enfrentamiento inmediato, con reproches directos y un cruce de palabras que dejó en evidencia tensiones previas entre los participantes. - crédito canal RCN

Cruce de palabras subió de tono frente a todos

Lejos de calmarse, el intercambio verbal escaló rápidamente. Valentino respondió con dureza y llevó la discusión a un terreno aún más sensible, al mencionar temas personales y de creencias: “Vos te cuelgas de la religión para colgar tu imagen. Prefiero mil veces colgarme de polémicas que de la religión… colgados ambos”, expresó el influenciador, provocando reacciones inmediatas dentro y fuera de la casa.

Marcela Reyes no se quedó callada y cerró el cruce con una frase que se convirtió en uno de los momentos más comentados del estreno: “Tú te crees grande, pero mi Dios es más grande que tú”, afirmó con firmeza.

Así, La casa de los famosos Colombia vivió su primera pelea apenas en su episodio de estreno, confirmando que la convivencia será intensa y que Marcela Reyes y Valentino Lázaro prometen nuevos choques en los próximos días, algo que ya genera expectativa en la audiencia y en redes sociales.

Resultados de La Caribeña Noche:

FNA aprobó 44.000 créditos de

"#VictimasDeLaSaludDePetro": asociación de pacientes responde

Resultados Super Astro Luna: números

Confirman la muerte de 'El
Ya se estrenó 'La casa

Luis Díaz brilla en el

