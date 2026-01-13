Así fue la reacción de Lina Arroyave a la pelea entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro: “Te amo”

Lina Arroyave felicitó a Valentino Lázaro por su pelea con Marcela Reyes en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Infobae Colombia

La disputa entre Lina Arroyave y Marcela Reyes mantiene la atención de sus seguidores desde 2022, cuando el novio de la modelo y creadora de contenido, el rapero mexicano Chico Cruz, lanzó una amenaza a la DJ de guaracha. “Persona que quiebra los códigos amanece en bolsa negra”, dijo el músico, una declaración que reavivó la tensión entre ambas figuras.

En ese momento, las redes sociales continuaron reflejando el cruce de indirectas entre las famosas. Y es que, Reyes acusó a Arroyave de haberse metido en su relación, por lo que las indirectas estaban encendidas de lado y lado.

Foto: captura de pantalla Instagram

A través de una respuesta en Instagram ese mismo año, cuando le consultaron “¿Qué piensas de (Lina Arroyave)… Saliendo con alguien que es papá hace poco?”, Marcela Reyes optó por responder con una imagen suya embarazada y un gesto de sorpresa, sumando:

"No se sorprendan! Que yo también tenía mi bebé recién nacido cuando me hizo lo que me hizo. Aún tengo esos videos, fotos y todas conversaciones“.

Mientras tanto, Arroyave no tardó en lanzar una nueva indirecta desde su perfil: "Tú que estás tan pendiente de mi vida de casualidad no has visto mi otra chancla de aguacate que no la encuentro“.

Cómo reaccionó Arroyave con la pelea entre Valentino y Marcela Reyes

Así fue la reacción de Lina Arroyave a la pelea entre Valentino Lázaro y Marcela Reyes - crédito @rechismes/IG

El reciente estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia escaló nuevamente los ánimos, tras un altercado entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro.

En el primer capítulo, el integrante de Tamo en vivo de Dímelo King encaró a la DJ por, según él, dirigirle una indirecta con la mirada y no expresarle abiertamente sus comentarios ante las cámaras.

En ese contexto, la intervención de Arroyave volvió a captar la atención tras su reacción en redes: “Te amoooo Valentino jajajaja”, replicó la modelo paisa, sorprendiendo debido al historial de conflictos con Reyes.

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos comentarios de los seguidores el programa no tardaron en aparecer: “Estamos de acuerdo que todos estamos amando a Valentino”; “ese man le bajó los humos a esa señora que llegó como si fuera toda una diva”; “date con toda Valentino, dale su merecido a Griselda”, entre otros.

Así fue la pelea entre Valentino y Marcela Reyes

El ingreso inesperado de Marcela Reyes provocó un enfrentamiento inmediato, con reproches directos y un cruce de palabras que dejó en evidencia tensiones previas entre los participantes. - crédito canal RCN

El ingreso de Marcela al reality no pasó inadvertido para los demás concursantes. Su aparición, vestida de negro y con un velo que ocultaba su rostro, generó expectativas en la casa y provocó una reacción inmediata en el grupo.

Su primer mensaje fue directo y buscó despejar rumores. “Quise aceptar este reto porque quiero que ustedes me conozcan y que Colombia me conozca. No que personas y lenguas malintencionadas sigan diciendo cosas de mí que no son ciertas. Así que aquí estoy. Espero que nos convivamos”, afirmó Marcela, marcando su postura ante los participantes.

La tensión no tardó en instalarse. Valentino Lázaro, un creador de contenido y participante del programa, fue el primero en interpelarla con una pregunta frontal: “¿Por qué me mira? Si me mira, dímelo de una vez. ¿Tiene algo que decirme? ¿Por qué me mira? ¿O es morronguita de inicio?”.

La tensión se hizo evidente desde el primer día tras un enfrentamiento directo entre Marcela Reyes y Valentino. - crédito canal RCN

Ante la actitud de Valentino, Marcela optó por rebajar el tono y respondió: “Tenemos cuatro meses para vivir, amor”.

La discusión escaló rápidamente cuando Valentino insistió en su postura, a lo que Marcela respondió sin titubeos: “¿Quieres rating desde ya? (...) Eres así, perfecto para colgarte de todo el mundo”.

Finalmente, la concursante dejó claro su carácter frente al grupo: “Colgados ambos. Colgados ambos. Tú te crees grande, pero mi Dios es más grande que tú”.

El ambiente en la casa quedó marcado por ese primer cruce, dejando claro que la convivencia estará atravesada por la confrontación y las personalidades fuertes.