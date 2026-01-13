Colombia

Así fue la reacción de Lina Arroyave a la pelea entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro: “Te amo”

Los roces del pasado entre las creadoras de contenido no han terminado, de acuerdo con la más reciente publicación de la modelo paisa donde celebró la actitud del influenciador y bailarín

Guardar
Lina Arroyave felicitó a Valentino
Lina Arroyave felicitó a Valentino Lázaro por su pelea con Marcela Reyes en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Infobae Colombia

La disputa entre Lina Arroyave y Marcela Reyes mantiene la atención de sus seguidores desde 2022, cuando el novio de la modelo y creadora de contenido, el rapero mexicano Chico Cruz, lanzó una amenaza a la DJ de guaracha. “Persona que quiebra los códigos amanece en bolsa negra”, dijo el músico, una declaración que reavivó la tensión entre ambas figuras.

En ese momento, las redes sociales continuaron reflejando el cruce de indirectas entre las famosas. Y es que, Reyes acusó a Arroyave de haberse metido en su relación, por lo que las indirectas estaban encendidas de lado y lado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Foto: captura de pantalla Instagram
Foto: captura de pantalla Instagram

A través de una respuesta en Instagram ese mismo año, cuando le consultaron “¿Qué piensas de (Lina Arroyave)… Saliendo con alguien que es papá hace poco?”, Marcela Reyes optó por responder con una imagen suya embarazada y un gesto de sorpresa, sumando:

"No se sorprendan! Que yo también tenía mi bebé recién nacido cuando me hizo lo que me hizo. Aún tengo esos videos, fotos y todas conversaciones“.

Mientras tanto, Arroyave no tardó en lanzar una nueva indirecta desde su perfil: "Tú que estás tan pendiente de mi vida de casualidad no has visto mi otra chancla de aguacate que no la encuentro“.

Cómo reaccionó Arroyave con la pelea entre Valentino y Marcela Reyes

Así fue la reacción de
Así fue la reacción de Lina Arroyave a la pelea entre Valentino Lázaro y Marcela Reyes - crédito @rechismes/IG

El reciente estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia escaló nuevamente los ánimos, tras un altercado entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro.

En el primer capítulo, el integrante de Tamo en vivo de Dímelo King encaró a la DJ por, según él, dirigirle una indirecta con la mirada y no expresarle abiertamente sus comentarios ante las cámaras.

En ese contexto, la intervención de Arroyave volvió a captar la atención tras su reacción en redes: “Te amoooo Valentino jajajaja”, replicó la modelo paisa, sorprendiendo debido al historial de conflictos con Reyes.

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos comentarios de los seguidores el programa no tardaron en aparecer: “Estamos de acuerdo que todos estamos amando a Valentino”; “ese man le bajó los humos a esa señora que llegó como si fuera toda una diva”; “date con toda Valentino, dale su merecido a Griselda”, entre otros.

Así fue la pelea entre Valentino y Marcela Reyes

El ingreso inesperado de Marcela Reyes provocó un enfrentamiento inmediato, con reproches directos y un cruce de palabras que dejó en evidencia tensiones previas entre los participantes. - crédito canal RCN

El ingreso de Marcela al reality no pasó inadvertido para los demás concursantes. Su aparición, vestida de negro y con un velo que ocultaba su rostro, generó expectativas en la casa y provocó una reacción inmediata en el grupo.

Su primer mensaje fue directo y buscó despejar rumores. “Quise aceptar este reto porque quiero que ustedes me conozcan y que Colombia me conozca. No que personas y lenguas malintencionadas sigan diciendo cosas de mí que no son ciertas. Así que aquí estoy. Espero que nos convivamos”, afirmó Marcela, marcando su postura ante los participantes.

La tensión no tardó en instalarse. Valentino Lázaro, un creador de contenido y participante del programa, fue el primero en interpelarla con una pregunta frontal: “¿Por qué me mira? Si me mira, dímelo de una vez. ¿Tiene algo que decirme? ¿Por qué me mira? ¿O es morronguita de inicio?”.

La tensión se hizo evidente
La tensión se hizo evidente desde el primer día tras un enfrentamiento directo entre Marcela Reyes y Valentino. - crédito canal RCN

Ante la actitud de Valentino, Marcela optó por rebajar el tono y respondió: “Tenemos cuatro meses para vivir, amor”.

La discusión escaló rápidamente cuando Valentino insistió en su postura, a lo que Marcela respondió sin titubeos: “¿Quieres rating desde ya? (...) Eres así, perfecto para colgarte de todo el mundo”.

Finalmente, la concursante dejó claro su carácter frente al grupo: “Colgados ambos. Colgados ambos. Tú te crees grande, pero mi Dios es más grande que tú”.

El ambiente en la casa quedó marcado por ese primer cruce, dejando claro que la convivencia estará atravesada por la confrontación y las personalidades fuertes.

Temas Relacionados

Marcela ReyesLina ArroyaveLa casa de los famosos Colombia 2026La casa de los famosos Colombia 3Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Se conoció al primer nominado de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: fue enviado directamente a la sala de eliminación

En la gala inaugural del ‘reality’ una dinámica de juego marcó el destino de varios participantes y estableció el rumbo de la competencia durante la primera semana

Se conoció al primer nominado

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

América de Cali anunció al jugador con el que cerraría su periodo de traspasos, mientras que Junior sigue sin acordar los pormenores con Luis Muriel para reforzar su delantera

EN VIVO - Mercado de

Confirman homenaje público al cantante Yeison Jiménez: esta es la fecha y en lugar en donde se realizará

El equipo y la familia del artista anunciaron un evento abierto para que sus fanáticos le rindan homenaje, mientras avanzan las investigaciones sobre el siniestro que acabó con su vida y la de otras cinco personas más

Confirman homenaje público al cantante

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Los Diablos Rojos jugarán su primer partido amistoso de la pretemporada 2026, mientras que el conjunto albo terminará su preparación en territorio vallecaucano de cara al inicio de la Liga BetPlay I-2026

EN VIVO América de Cali

Yoreli Rincón fue confirmada como nueva jugadora del Santos de Brasil

La volante, campeona de la Copa Libertadores Femenina con Atlético Huila, deja el Palmeiras para fichar por las “Serenas de la Villa”

Yoreli Rincón fue confirmada como
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen millonaria recompensa por alias

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Juanse Laverde, de ‘La casa

Juanse Laverde, de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’, pidió no poner en duda su sexualidad: “No es tan importante”

Se conoció al primer nominado de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: fue enviado directamente a la sala de eliminación

Confirman homenaje público al cantante Yeison Jiménez: esta es la fecha y en lugar en donde se realizará

Revelan dónde será la velación y las exequias del cantante Yeison Jiménez: ya no serán en el Movistar Arena de Bogotá

La ‘coach’ Ceci Dover analizó la técnica vocal y expresión corporal de Yeison Jiménez: “No disimulaba los sentimientos”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Yoreli Rincón fue confirmada como nueva jugadora del Santos de Brasil

La selección Colombia conoció el tiempo de recuperación de dos de los jugadores lesionados que serían convocados contra Francia y Croacia

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich: Harry Kane lo elogia y la Bundesliga lo premia