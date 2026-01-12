Colombia

Rescatan a más de 400 animales vendidos ilegalmente en el centro de Bogotá: sancionaron a los responsables

El operativo interinstitucional permitió la aprehensión de animales comercializados ilegalmente y en estado de vulnerabilidad en el centro de la ciudad

Guardar
Las autoridades rescatan 404 animales
Las autoridades rescatan 404 animales comercializados ilegalmente en el Festival de Reyes Magos y Epifanía en Bogotá - crédito prensa Idpyba

La venta ilegal de animales en espacios públicos volvió a encender las alertas en Bogotá tras la intervención de las autoridades durante el Festival de Reyes Magos y Epifanía.

El 11 de enero de 2026, un operativo conjunto entre la Alcaldía Local de la Candelaria, la Policía Metropolitana de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) permitió el rescate de 404 animales que eran comercializados sin autorización en el centro de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La acción se originó a partir de denuncias de ciudadanos que alertaron sobre la presencia de vendedores en el espacio público, donde la venta de animales vivos está prohibida.

El operativo conjunto entre la
El operativo conjunto entre la Alcaldía Local de la Candelaria, la Policía de Bogotá y el Idpyba frustró la venta de pollos, hámsters, patos, conejos y codornices - crédito prensa Idpyba

Entre los ejemplares recuperados se encontraban 247 pollos, 61 hámsters, 43 patos, 31 conejos y 22 codornices, todos ellos trasladados a la clínica veterinaria del Idpyba por la Policía Metropolitana de Bogotá. De acuerdo con información difundida por la entidad, la situación de los animales evidenciaba una problemática de salud y bienestar que motivó la intervención inmediata.

Condiciones de los animales y hallazgos veterinarios

El diagnóstico realizado por el equipo veterinario del Idpyba determinó que los animales presentaban bajo peso corporal, pelaje hirsuto y una condición general de debilidad. Se identificó además el uso de alimentación inadecuada, ausencia de agua y deterioro de los utensilios para la alimentación.

Las autoridades detectaron la carencia de protocolos básicos de desparasitación interna y externa, así como la inexistencia de medidas preventivas de salud. Muchos ejemplares mostraban una reacción mínima ante el entorno, reflejo de un deterioro físico y conductual.

La venta ilegal de animales
La venta ilegal de animales vivos en espacios públicos está prohibida y representa una violación a la normativa de bienestar animal en Bogotá - crédito prensa Idpyba

Según detalló la Policía de Bogotá, las personas implicadas en la venta recibieron comparendos como parte del proceso sancionatorio y correctivo, conforme a la legislación local que prohíbe la comercialización de fauna en la vía pública.

Declaraciones oficiales y postura institucional

Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, explicó que la intervención respondió tanto a la ilegalidad de la venta como a la urgencia de proteger a los animales.

El funcionario describió que, al arribar al lugar, el equipo pudo constatar la existencia de la actividad prohibida. Hernández Llamas afirmó que la normativa de Bogotá no permite la venta de animales vivos en espacios públicos y que este tipo de prácticas representan una vulneración directa al bienestar animal.

Los 404 animales decomisados quedaron
Los 404 animales decomisados quedaron al cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para su rehabilitación - crédito prensa Idpyba

El directivo destacó que la valoración veterinaria reveló una situación alarmante: los animales rescatados sufrían problemas nutricionales, de salud y de confort, además de mostrar comportamientos alterados. Hernández Llamas puntualizó que la decisión de rescatar los animales buscó asegurar su recuperación integral y el cumplimiento de los estándares de bienestar establecidos en la política pública del distrito.

“En Bogotá no permitimos el maltrato animal y la venta en el espacio público, recordamos, es ilegal”, enfatizó el funcionario.

Los 404 animales quedaron bajo la custodia del Idpyba, entidad encargada de su rehabilitación y recuperación. Los equipos técnicos trabajarán en la estabilización de su salud y bienestar antes de definir una solución definitiva para cada ejemplar.

Los implicados en la venta
Los implicados en la venta ilegal de animales recibieron comparendos conforme a la legislación local vigente en Bogotá - crédito prensa Idpyba

Las autoridades informaron que, además de las sanciones impuestas, se reforzarán los controles en eventos masivos para prevenir la reincidencia de este tipo de actividades.

De acuerdo con el comunicado emitido por la colaboración entre la Alcaldía Local de la Candelaria, la Policía Metropolitana de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal forma parte de una estrategia más amplia para combatir la venta y el tráfico de animales en la capital.

Las instituciones reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier caso de maltrato o comercio ilegal, lo que facilita la actuación oportuna de los equipos especializados.

Temas Relacionados

Venta ilegal de animalesIdpybaMaltrato animalBogotáProtección animalColombia-Noticias

Más Noticias

Santander: estos son los cortes de la luz de este 12 de enero

Conoce con anticipación los cortes de luz que se llevarán a cabo en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Ecuador rescata a dos colombianos secuestrados y abate a presunto integrante de Comandos de la Frontera

El operativo conjunto en la frontera norte permitió desarticular parcialmente una estructura armada ilegal, tras un enfrentamiento en el que se incautó abundante material de guerra y se confirmó la huida de varios sospechosos hacia territorio fronterizo

Ecuador rescata a dos colombianos

En fotos: cientos de seguidores de Yeison Jiménez rindieron homenaje al artista en el Campín a la luz de las velas y sus canciones

El cantautor murió en un accidente el 10 de enero de 2026; a pesar del dolor, su legado perdura en las melodías que tocaban el alma de todos sus fanáticos y así lo dejaron ver en el tributo que se hizo en la capital colombiana

En fotos: cientos de seguidores

Gobierno ordenó el traslado de alias El negro Ober a Barranquilla: crece la preocupación por seguridad

La decisión de llevar al cabecilla de Los Costeños a la capital del Atlántico provoca inquietud en autoridades locales, que reclaman mayor coordinación con el Gobierno nacional

Gobierno ordenó el traslado de

Los ‘realities’ que se disputarán el ‘rating’ en Colombia: hora y dónde ver ‘La casa de los famosos’ y el ‘Desafío’

El regreso de los formatos icónicos promete que millones de hogares volverán a dividirse entre sus formatos favoritos

Los ‘realities’ que se disputarán
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque armado a una

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

ENTRETENIMIENTO

En fotos: cientos de seguidores

En fotos: cientos de seguidores de Yeison Jiménez rindieron homenaje al artista en el Campín a la luz de las velas y sus canciones

Los ‘realities’ que se disputarán el ‘rating’ en Colombia: hora y dónde ver ‘La casa de los famosos’ y el ‘Desafío’

Las conmovedoras palabras de Los Tigres del Norte para despedir a Yeison Jiménez

Conoce cuáles son las películas favoritas que se roban la atención del público en Prime Video Colombia

Jorge Barón recordó los inicios de Yeison Jiménez: “Le dimos la patadita de la buena suerte”

Deportes

Salida polémica y mensaje abierto:

Salida polémica y mensaje abierto: extécnico de Nacional no cierra la puerta a un regreso

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 11 de enero

Millonarios cayó ante River Plate en su debut del año: Falcao ausente en el primer partido de la temporada

Johan Mojica, jugador de la selección Colombia, tuvo tenso cruce con hinchas del Mallorca en España: “No me grites que no eres mi papá”

Junior se despide de bicampeón y deja las puertas abiertas: “No es un adiós, es un gracias eterno”