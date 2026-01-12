Colombia

Policía frustra intento de robo en Bogotá: detiene a tres personas con uniformes falsos y cajas robadas

Un grupo de individuos de origen extranjero, con antecedentes por actividades delictivas, fue sorprendido en el sector de Molinos cuando portaba elementos de telecomunicaciones de procedencia ilegal

Tres personas fueron detenidas en
Tres personas fueron detenidas en Bogotá por portar uniformes falsos de una empresa de telecomunicaciones y cajas de comunicaciones robadas

En medio de un intento de hurto en el sur de Bogotá terminó en la incautación de uniformes falsos y cajas de comunicaciones valuadas en más de 20 millones de pesos.

Tres personas, todas de nacionalidad extranjera, fueron detenidas tras ser sorprendidas en el barrio Molinos cuando intentaban cometer el delito, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

La alerta se originó en la mañana del lunes 12 de enero, cuando residentes de la zona advirtieron la presencia de un carro sospechoso y notificaron a las autoridades.

Los uniformados de la estación Rafael Uribe acudieron de inmediato y, tras interceptar el vehículo, hallaron los uniformes apócrifos de una empresa de telecomunicaciones junto con tres cajas de equipos de comunicación de alto valor.

Los detenidos en el barrio Molinos tienen antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes, según la Policía Metropolitana de Bogotá

Así como explicó el teniente coronel Luis Pardo, comandante de la estación de Policía Rafael Uribe: “Estos hechos se presentan en el sector del barrio Molinos, cuando a través de una denuncia oportuna de la ciudadanía, son interceptados tres personas que se movilizaban en un vehículo. Al realizar el registro, se le encuentran unos elementos avaluados por más de veinte millones de pesos y tres uniformes alusivos a una empresa de comunicaciones".

El oficial agregó que esta acción se realizó en durante la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, “uniformados de la estación de policía Rafael Uribe logran la captura en flagrancia de tres personas por el delito de hurto, así como la recuperación de una mercancía”.

Tras la verificación de identidad, la Policía Metropolitana confirmó que los detenidos ya registraban antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes.

Tanto los capturados como los objetos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará el proceso judicial en su contra.

Uniformes falsos y cajas de comunicaciones avaluadas en más de 20 millones de pesos fueron recuperados tras el operativo policial

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró la importancia de la colaboración ciudadana e instó a los habitantes a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

Invitamos a toda la comunidad a que siga denunciando todas las afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana a través de la línea 123″, concluyó el coronel Luis Pardo.

Policía capturó a ocho personas que se hacían pasar como trabajadores de empresa de telecomunicaciones: así fue el operativo

Los agentes de la Policía Nacional incautaron más de 60 metros de cable valorados en aproximadamente 14 millones de pesos en el barrio Siete de Agosto, tras una intervención que evitó un posible robo de material estratégico para la infraestructura local.

La acción policial se inició después de que varios habitantes de la zona, inquietos por la presencia de un automóvil con ocupantes que despertaban sospechas, comunicaron su preocupación a la línea de emergencia 123.

Esa alerta permitió a los uniformados de la estación Barrios Unidos ubicar el vehículo en la intersección de la carrera 19 con calle 63.

En el interior del carro particular, los policías hallaron a varias personas que portaban uniformes con la imagen de una empresa de telecomunicaciones. Junto a ellos, se localizaron cascos, seguetas, destornilladores y conos de señalización, herramientas que suelen emplearse en trabajos técnicos.

El operativo policial se activó
El operativo policial se activó tras una alerta ciudadana sobre un vehículo sospechoso en la zona de Barrios Unidos

El hallazgo del cable cortado y de estos implementos generó la sospecha de que los ocupantes podrían estar implicados en hurtos a infraestructura crítica de servicios públicos. Tras la inspección, las autoridades procedieron a la detención de los presentes y a la incautación tanto del material como de las herramientas especializadas.

Este operativo de la Policía, motivado por la respuesta rápida de la comunidad y la coordinación policial, permitió frustrar una posible afectación a la conectividad y seguridad de los habitantes del sector.

