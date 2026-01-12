Colombia

Petro respondió a las críticas de Alejandro Char por el traslado de cabecillas criminales a Barranquilla: “No sé le olvide señor”

El alcalde de Barranquilla responsabilizó al Gobierno sobre las posibles consecuencias que podría generar los traslados a la capital del Atlántico

El presidente Gustavo Petro respondió
El presidente Gustavo Petro respondió al alcalde de Barranquilla en un corto mensaje en su cuenta de X

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, rechazó la decisión del Gobierno nacional de trasladar a al menos, 40 cabecillas de bandas criminales a la ciudad y sectores cercanos.

El mandatario local responsabilizó al Gobierno, liderado por Gustavo Petro, sobre las posibles consecuencias que podría generar los traslados a la capital del Atlántico.

“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, indicó Alejandro Char en su red social X.

Ante las críticas de Char, el presidente Gustavo Petro le respondió a través de la misma red social. El jefe de Estado afirmó que su gestión como presidente ha permitido reducir la tasa de homicidios en la capital del Atlántico a la mitad.

“No sé le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, señaló el presidente Petro en su cuenta de X.

Gustavo Petro respondió a las
Gustavo Petro respondió a las críticas de Alejandro Char

Noticia en desarrollo...

