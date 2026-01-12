Paro agrícola y avícola en Cáqueza: productores bloquean la vía al Llano por crisis y bajos precios

El bloqueo en Cáqueza genera alarma por posibles desabastecimientos y pone en evidencia la necesidad de políticas efectivas para proteger al campo - crédito @EsperanzaVargaQ/X

El 12 de enero de 2026, en el municipio de Cáqueza, sobre la vía al Llano, productores agrícolas y avícolas mantienen bloqueos en protesta por la grave crisis que afrontan.

El paro responde a la falta de respaldo estatal y a la presión económica generada por los bajos precios pagados en finca, frente a los elevados costos de producción.

Según los manifestantes, el precio que reciben por cada cubeta de huevos fluctúa entre 5.000 y 6.000 pesos, mientras producirla implica un gasto de 10.000 a 11.000 pesos.

La situación se agrava por la intervención de intermediarios y grandes cadenas de distribución, que comercializan el producto final al consumidor por encima de 12.000 pesos.

Los agricultores y avicultores señalan que “el campo no aguanta más” y advierten sobre el riesgo de quiebra generalizada si no se adoptan medidas urgentes.

Por consiguiente, reclaman la intervención directa del Gobierno nacional para garantizar precios justos y condiciones que permitan la sostenibilidad de la actividad rural.

Esto dicen los afectados: “Nos estamos quebrando”

En el oriente de Colombia, pequeños y medianos productores hacen un llamado de emergencia ante la crisis que enfrenta el sector.

Según Germán Ayala, vocero de los medianos y pequeños agricultores, afirmó que los agricultores reciben cinco mil pesos por cada cubeta de huevos, pese a que el costo de producción asciende a 12 mil. Esta diferencia ha generado una situación insostenible para quienes integran el gremio.

Representantes de Dignidad Campesina acompañaron la protesta, reclamando atención por parte del Gobierno.

“Esto porque hay una superproducción, porque personas, campesinos que no han recibido la suficiente rentabilidad en los productos que cultivan, se han volcado a desarrollar esta actividad y el gobierno no ha atendido las necesidades y por ello presentamos una crisis”, señaló el vocero.

Los manifestantes aseguran que, mientras intentan proveer proteína de calidad para las familias, se sienten excluidos de las políticas públicas y enfrentan dificultades económicas crecientes.

“Nos estamos quebrando. Lo que hemos recibido es el olvido del Gobierno, quien se jacta de decir que por políticas del Gobierno tenemos el huevo barato en la canasta familiar”, expresó uno de los afectados durante la jornada.

La protesta, respaldada por diversas organizaciones agrícolas, busca visibilizar el impacto de los bajos precios en la sostenibilidad productiva y en el bienestar de las comunidades rurales.

“En este momento son cientos de familias que han entrado en quiebra, que han quedado desamparados y con unos créditos vigentes. Queremos que el gobierno nos dé soluciones de fondo, que el huevo se comercialice por peso y no por referencias, porque esto dignifica la labor del avicultor”, señaló.

Tras lo anterior, la congestión vehicular afecta la vía al Llano debido a la protesta de productores agrícolas y avícolas en Cáqueza, quienes se concentran en el kilómetro 25+700.

El bloqueo ha generado demoras y complicaciones en el tránsito, mientras la Policía de Tránsito y Transporte recomienda a los conductores seguir sus instrucciones y mantener la calma.

Por ahora, la Concesionaria Vial Andina informó que las restricciones al tráfico seguirán vigentes hasta que se restablezcan las condiciones habituales en la zona.

Esta situación afecta directamente los desplazamientos de quienes transitan por este corredor, especialmente durante el plan retorno del puente festivo, generando retrasos e incertidumbre entre los viajeros.

Mientras tanto, las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores acatar las indicaciones de la Policía y mantenerse informados sobre el estado de la carretera.

El bloqueo refleja el descontento de los manifestantes, quienes reclaman mayor apoyo estatal para el sector rural.

Usuarios en redes sociales afirmaron que: “En verdad el huevo parece una guerra del centavo estilo el transporte, así que es mejor organizarlo ya que requiere inversión esfuerzo y sacrificio a nivel nacional y con el precio tan caro de la carne”.

Hasta ahora, el gobierno encabezado por Gustavo Petro no ha emitido ninguna declaración sobre la protesta ni sobre las posibles soluciones para los afectados, lo que ha incrementado la tensión en la región.