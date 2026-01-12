Colombia

María Fernanda Cabal le ‘haló las orejas’ al presidente al cuestionar sus alianzas de izquierda: “Lea bien Petro”

La senadora le aclaró al mandatario que sus críticas apuntaban su relación con los enemigos de Estados Unidos, como lo refleja su inclusión en la temida lista Clinton

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal se enfrentó en redes sociales con el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y el presidente Gustavo Petro protagonizaron un nuevo enfrentamiento político a través de sus redes sociales, lo que rápidamente captó el interés de la opinión pública.

Esta disputa comenzó a raíz de una serie de críticas de la legisladora uribista hacia el presidente debido su supuesta alianza con la organización Internacional Progresista (IP); sin embargo, lo que realmente desató la tensión fue una declaración contundente de la senadora, que exigió una mayor precisión al mandatario al referirse a sus palabras.

En su cuenta de la red social X Cabal le lanzó un directo “lea bien, Petro”, en una defensa de sus críticas y una clara respuesta a la interrogante que el mismo presidente de Colombia hizo sobre sus comentarios.

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal respondió al presidente Gustavo Petro, que había malinterpretado sus declaraciones sobre la Internacional Progresista - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Así empezó la pelea entre la senadora de Centro Democrático y el mandatario

La controversia comenzó cuando el presidente Petro respondió a una publicación en la que Cabal había expresado sus preocupaciones sobre el propósito de una supuesta reunión de la Internacional Progresista programada para el próximo 24 de enero en Bogotá. Este evento sería promovido por el mismo presidente y tendría como objetivo reunir a líderes de izquierda y movimientos progresistas de todo el mundo.

Cabal, una figura clave dentro de la oposición colombiana, no dudó en cuestionar públicamente la convocatoria, al sugerir que el encuentro estaba dirigido a obstaculizar esfuerzos internacionales para enfrentar la crisis en Venezuela, específicamente el desmantelamiento del denominado Cartel de los Soles, una organización vinculada al narcotráfico y el terrorismo.

En sus publicaciones, la congresista también dejó entrever su visión crítica hacia la Internacional Progresista, al señalar que esta organización estaba compuesta por sectores contrarios a los intereses de Estados Unidos, y recordando que el presidente Petro había sido incluido en la lista Ofac, un registro de sanciones del gobierno estadounidense que lo vincula con la misma categoría de personajes como Nicolás Maduro.

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal ha puesto en el ojo del huracán al presidente Gustavo Petro, al acusarlo de tener vínculos con la Internacional Progresista - crédito @MariaFdaCabal/X

El intercambio verbal tuvo lugar después de que Petro, por medio de la misma red social, preguntara en un tono desafiante: “Señora Cabal, ¿usted está afirmando que el senador de los EEUU, Bernie Sanders, es un enemigo de los EEUU?”.

Este cuestionamiento de Petro buscaba desafiar la validez de las declaraciones de la senadora y poner en duda su comprensión de los lazos internacionales que existen dentro de la Internacional Progresista.

Por esta razón, el mandatario mencionó la figura del socialista democrático Bernie Sanders, el reconocido congresista estadounidense, quien forma parte de la organización, y destacó que por ese motivo no se le puede considerar necesariamente un enemigo de su propio país, una afirmación que rápidamente desató controversia.

El presidente Gustavo Petro cuestionó
El presidente Gustavo Petro cuestionó las palabras de María Fernanda Cabal sobre los intereses de quienes hacen parte de la organización Internacional Progresista - crédito @MariaFdaCabal/X

María Fernanda Cabal se enfrentó a los cuestionamientos de Petro

La respuesta de la senadora fue directa y no dejó lugar a dudas: “Lea bien, Petro, dije que la Internacional Progresista aglutina a los enemigos de EE.UU, entre ellos usted que hace parte de esa organización. ¿O acaso se le olvida que le quitaron la visa y que lo pusieron en la lista OFAC al nivel de Nicolás Maduro?”.

Con estas palabras, Cabal no solo respondió al presidente, sino que reiteró sus acusaciones y dejó en claro que la verdadera intención de su crítica era señalar lo que consideraba un vínculo entre Petro y aquellos a quienes percibe como enemigos de los intereses estadounidenses.

La senadora, al ver que Petro había malinterpretado sus palabras, se pronunció e hizo un llamado a la coherencia en el discurso político; su respuesta estaba destinada a compartir que su posición siempre había sido clara en cuanto a la Internacional Progresista, que según ella, representaba a una coalición de fuerzas que, en su opinión, contrarrestaban los intereses estratégicos de EE. UU. en la región.

La senadora lo acusó de
La senadora lo acusó de estar alineado con una organización que, según ella, agrupa a enemigos de los intereses de EE. UU. - crédito @MariaFdaCabal/X

