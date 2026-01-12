Hugo Rodallega se quiebra en The Suso’s Show tras recibir homenaje con el reloj de su padre: “Esto sí no me lo esperaba”

El exfutbolista compartió recuerdos sobre su infancia, el apoyo constante de su familia y la influencia que tuvo su padre en su camino hacia el fútbol profesional. - crédito Luis ACOSTA / AFP)

El futbolista colombiano Hugo Rodallega protagonizó un momento cargado de emotividad durante su participación en The Suso’s Show, cuando recibió un homenaje inesperado en la sección “Directo al Corazón”. El gesto, preparado por la producción del programa con ayuda de su hermana, consistió en mostrarle el reloj que perteneció a su padre, un objeto que evocó recuerdos personales y familiares profundamente significativos para el deportista.

La escena se desarrolló en un ambiente íntimo, en el que Rodallega habló abiertamente sobre la influencia determinante que tuvo su padre en su vida y en su carrera deportiva, dejando ver una faceta personal poco habitual en espacios televisivos de entretenimiento.

“Esto sí no me lo esperaba”: la reacción de Rodallega

El momento comenzó cuando Suso anunció que sacaría un objeto especial que “viajaba en el tiempo”. Hugo Rodallega, anticipando una carga emocional, comentó con naturalidad que era una persona sensible. Sin embargo, no sabía exactamente qué iba a ocurrir.

Al ver la pequeña caja y reconocer el reloj, el futbolista quedó en silencio durante algunos segundos. Posteriormente expresó: “Uf, esto sí no me lo esperaba, Suso, de verdad”.

El reloj, explicó el presentador, era una herencia que conservaba la hermana de Rodallega, quien decidió prestarlo a la producción para el segmento. El exjugador confesó que desconocía que el objeto aún se conservara, lo que hizo que el gesto tuviera un impacto mayor.

El papel de su padre en su formación personal y deportiva

Durante la conversación, Hugo Rodallega recordó a su padre como una figura central en su vida. Explicó que fue su primer hijo hombre y que, desde su nacimiento, su padre manifestó el deseo de que se dedicara al fútbol.

Según relató, en una época en la que no se conocía el sexo del bebé antes del nacimiento, su padre celebró con entusiasmo al enterarse de que tendría un hijo varón. “Él decía que ese hijo tenía que jugar fútbol y que iba a hacer hasta lo imposible para que fuera profesional”, contó Rodallega.

Sacrificios familiares para apoyar su sueño

El futbolista también hizo referencia a los sacrificios económicos que realizó su familia para acompañar su proceso deportivo. Recordó que, en muchas ocasiones, sus padres y hermanas dejaron de cubrir necesidades propias para poder costear sus entrenamientos y elementos deportivos.

“Dejaban de comer o de hacer cosas para ellos, todo por darme a mí para ir a entrenar, para comprarme guayos”, explicó, visiblemente conmovido.

Rodallega señaló que ese respaldo constante fue clave para mantener la disciplina y la motivación necesarias para avanzar en su carrera.

Su padre sí alcanzó a verlo debutar como profesional

Uno de los aspectos más importantes del relato fue la confirmación de que su padre alcanzó a verlo cumplir su sueño. Rodallega recordó el día en que fue convocado por el Deportes Quindío, momento que compartió con su padre a través de una llamada telefónica.

“Él dijo: ‘Yo sabía que algún día se tenía que dar’”, recordó. Para Rodallega, ese instante representó el orgullo máximo de su padre, quien siempre lo acompañó de cerca en su proceso como futbolista.

Reconocimiento a su familia actual

Aunque el homenaje estuvo centrado en la figura de su padre, Hugo Rodallega también destacó el papel de su madre, sus hermanas y su familia actual. Afirmó que su esposa y sus hijos son hoy un soporte fundamental, pero reconoció que su formación como persona está profundamente ligada a los valores inculcados por sus padres.

“Mis hijos y mi esposa saben que yo soy lo que soy gracias también a mis papás y a mis hermanas”, señaló.

Un espacio para la reflexión personal

Suso cerró el segmento recordando que el propósito del programa es mostrar el lado humano de los invitados, más allá de su faceta pública. Destacó que detrás de cada logro profesional hay historias familiares, sacrificios y procesos personales que merecen ser reconocidos.

El homenaje concluyó con aplausos del público, mientras Rodallega agradecía el gesto y expresaba que recordará a su padre de por vida.