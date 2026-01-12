Hallazgo de un cadáver embolsado en zona rural de Montería generó alerta entre los ciudadanos

Las autoridades investigan el hallazgo del cadáver en condiciones complejas - crédito Margarito Pérez / Cuartoscuro.com

El descubrimiento de un cadáver embolsado y amordazado en una vía rural de Montería desató preocupación entre los habitantes de la zona, que se comunicaron rápidamente con las autoridades para denunciar el hallazgo y pedir una mayor presencia de uniformados en la zona.

De acuerdo con las versiones preliminares, el cuerpo, que se encontraba envuelto en bolsas plásticas, fue hallado en la mañana del lunes 12 de enero de 2026, a un costado de la carretera que comunica a El Vidrial con el corregimiento Caño Viejo Palotal.

Hasta ahora, la identidad de la víctima permanece desconocida, por lo que los equipos de investigación están trabajando en saber de quién se trata y establecer las identidades de los encargados de atacarlo y abandonar su cuerpo de una forma tan brutal.

Información entregada por los testigos de los hechos a los medios locales indica que fueron personas que transitaban por el sector, entre las 6:00 a. m. y las 7:00 a. m. las que encontraron el cadáver y no dudaron en alertar a la Policía para exigir su presencia en la zona.

El punto del hallazgo corresponde a la apartada vía que conduce al sector Sincelejito, por lo que se estima que los criminales habrían arrojado el cuerpo en horas de la noche, aprovechando que en ese momento el sector es poco transitado.

Según los primeros reportes, el cuerpo presentaba signos de violencia y estaba amordazado, lo que generó alarma entre los residentes, teniendo en cuenta que se estima que se trataría de una venganza o un ajuste de cuentas. Sin embargo, las autoridades se encargarán de establecer si estas versiones son correctas o qué motivaciones existieron detrás del ataque.

Entre tanto, se informó que la Policía Judicial acudió al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y llevar a cabo la respectiva inspección técnica, con el fin de recolectar pruebas en el lugar que ayuden a esclarecer el caso.

Hasta el momento, no se han establecido las causas de la muerte ni las circunstancias exactas en las que sucedieron los hechos, por lo que la comunidad continúa a la espera de los resultados de las pesquisas, para confirmar si la víctima era del sector y qué fue lo que le pasó.

El hecho ha afectado la tranquilidad de los residentes de esta zona rural, pues muchos de ellos expresaron su temor por el aumento de la violencia y la situación de inseguridad en la región.

Ante este panorama, la población rural exige mayor presencia institucional y acciones de fondo para resguardar la seguridad en este corredor vial, ante la creciente incertidumbre tras el hallazgo.

Por su parte, las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en la investigación y esclarecer los hechos, además de denunciar a los criminales para evitar nuevas situaciones en la región.

Otro hallazgo similar

Una situación de este tipo se presentó en Copacabana, Antioquia, donde los residentes encontraron un cuerpo envuelto en vinipel y cobijas sobre las 8:00 a. m. del jueves 8 de enero de 2026.

El método empleado por los responsables de esta muerte causó dificultades para que los uniformados avanzaran con las primeras revisiones, debido a que el cuerpo se encontraba demasiado envuelto. Así, cualquier intento por establecer el sexo, la edad o la causa de muerte directamente en el lugar fue en vano.

Los uniformados se encargaron del traslado del cuerpo hasta la sede más cercana de Medicina Legal, con el fin de establecer cómo murió la víctima y dar con el paradero de los responsables de este preocupante suceso.