Gustavo Petro respondió al ELN tras propuesta de crear un “acuerdo nacional” y recordó fallido proceso de paz: “Lo destruyó a sangre y fuego”

Con un extenso mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió el lunes 12 de enero de 2026 a la propuesta del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la creación de un “acuerdo nacional” para afrontar lo que denominaron una crisis política, tras acusar al grupo armado de destruir previos intentos de negociación y, en consecuencia, traicionar la voluntad de paz con la que llegó la presente administración al poder.

El mandatario, en su perfil de X, al que siguen más de 8,1 millones de seguidores, afirmó que “se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos”. Esta declaración se produjo después de que el grupo armado guerrillero publicara una carta en la que invitaba a las fuerzas políticas y sociales a participar en un pacto nacional, justo en un año marcado por las elecciones al Congreso y la primera vuelta presidencial.

El mensaje de Petro se centró en las condiciones para avanzar en cualquier proceso de diálogo, al establecer como requisito el fin real de las actividades ilegales y el reclutamiento de menores. “Ninguna negociación se puede adelantar, como las que actualmente tenemos, sin una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan”, remarcó el primer mandatario en su mensaje en la plataforma digital.

¿Qué piensa Gustavo Petro de la propuesta de un “acuerdo nacional” del ELN?

El primer mandatario de los colombianos añadió que “las comunidades deben recobrar su libertad y diseñar con ellas la transformación progresista del territorio”. Lo anterior, en relación con la propuesta del ELN, planteó en su reciente comunicado, conocido en la mañana del 12 de enero, la necesidad de construir un acuerdo nacional que permita “sentar las bases para el futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías”.

La organización insurgente, en su polémica propuesta, consideró que la actual campaña electoral representa una oportunidad para debatir la propuesta e iniciar la construcción de dicho pacto con el próximo Gobierno. En el texto, la organización al margen de la ley incluyó demandas como la erradicación de la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo, así como el diseño de una nueva política económica y la protección de ecosistemas.

Por su parte, Petro remarcó que la reinserción de los excombatientes debe realizarse a través de “grandes cooperativas productivas para sustituir la financiación ilegal de las personas”. Además, propuso que “toda transformación se acuerda con sus habitantes”, y reiteró que toda negociación requiere garantías para las comunidades afectadas por el conflicto armado, al destacar los avances de lo que denominó el llamado “Pacto Catatumbo”.

¿Qué dijo Petro de las relaciones entre Colombia y Venezuela?

El mandatario también se refirió a la relación bilateral con Venezuela, y señaló que la primera reunión oficial con el Gobierno de ese país deberá abordar el desarrollo de una zona económica especial entre Norte de Santander y el Táchira. Petro sostuvo que si el ELN no se suma a la paz y abandona Venezuela, “habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar”, y agregó que toda esta organización deberá pasar a Colombia para discutir las zonas de concentración.

Es válido destacar que el comunicado del grupo insurgente también hizo referencia a la reciente operación militar estadounidense en territorio venezolano, que resultó en la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y dejó un centenar de muertos entre militares y civiles. El grupo, del que cercano con el exjefe del régimen, calificó el hecho como una “agresión imperialista” y alertó sobre posibles amenazas a otros países de la región.

En el paquete de propuestas, Petro mencionó que la fiscalía debe asumir la negociación de penas en casos de condenados y sindicatos, siempre bajo los lineamientos de la ley. “Crímenes del estatuto de Roma deben tener pena, la JEP puede hacer extensiva su jurisdicción, para lo cual se necesita ley de la República que puede discutir el nuevo congreso o la asamblea nacional constituyente si el pueblo la decide y elige sus constituyentes”, expresó el presidente.

