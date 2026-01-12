Colombia

Experto europeo habló de la tensión entre Gustavo Petro y Donald Trump y descartó ataque: “Comparar a Colombia con Venezuela sería erróneo”

Jeremy Browne, exsecretario de Estado británico para las Américas, expresó sus opiniones frente a lo que sería el proceso de restablecimiento de relaciones entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, aunque hizo una clara diferenciación de lo ocurrido con el régimen en Venezuela

Donald Trump y Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro tendrán su encuentro en la primera semana de febrero en Washington - crédito AmCham Colombia - REUTERS - Cancillería de Colombia

El futuro inmediato de Venezuela, tras la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, también trajo consigo una serie de interrogantes frente a lo que serán las relaciones diplomáticas y comerciales del Gobierno de los Estados Unidos con los demás países de la región. En especial con Colombia, conocidas las tensiones entre las administraciones de Donald Trump y Gustavo Petro, más allá de los acercamientos en pro de ‘calmar las aguas’.

En este escenario, Jeremy Browne, exsecretario de Estado británico para las Américas y actual director ejecutivo de Canning House, analizó las repercusiones globales de este suceso y las tensiones paralelas en América Latina. En diálogo con W Radio, el diplomático europeo hizo una clara diferenciación entre lo que ocurrió en el país vecino, con la extracción del cabecilla del gobierno ilegítimo, y lo que podría suceder en el país, pues los contextos son completamente distintos.

El exdictador Nicolás Maduro fue
El exdictador Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero en una incursión de tropas estadounidenses en Caracas - crédito X

Nadie disputa que el presidente Petro es el presidente legítimo y elegido democráticamente en Colombia. Sí, Colombia es un país independiente. No se requiere que esté de acuerdo con los Estados Unidos en todos los temas”, explicó el exfuncionario, que de este modo sacó a relucir la validez institucional, que actúa como línea divisoria respecto al caso venezolano, y en su concepto se distancia cualquier equivalencia entre ambos procesos políticos.

Tampoco dejó de lado la dimensión temporal en la que se han registrado estos cruces, al tener en cuenta que el 7 de agosto llega a su fin la actual administración en Colombia. “El mandato del presidente Petro termina este año y hay una elección presidencial en Colombia. Así que observo que el presidente Trump y el presidente Petro intercambian insultos", expresó Browne, que inmediatamente después profundizó en sus apreciaciones sobre este asunto.

Aunque reconoció que entre los dos presidentes hay “claramente” una mala relación, sí fue claro en afirmar que hacer un paralelo con lo ocurrido en el país vecino no es lo adecuado. “Creo que cualquier comparación entre Venezuela y Colombia es un error”, puntualizó el exfuncionario a W Radio. La diferencia entre la independencia institucional de Colombia frente a la incertidumbre en Venezuela marca sin duda una pauta que desde afuera se sigue de cerca.

Donald Trump y Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro tuvieron su primer diálogo el pasado 7 de enero, tras varios enfrentamientos mediáticos - crédito suministrada a Infobae Colombia

¿En qué influirá China en las relaciones de Estados Unidos en el hemisferio?

El vínculo emergente entre China y América Latina representa, según el experto, otro escollo a superar, pues es claro el cambio de perspectiva en las últimas dos décadas. “En el 2000, el comercio sudamericano estaba completamente orientado hacia los Estados Unidos. Y en las últimas dos décadas, China se ha vuelto cada vez más importante para Sudamérica. Ahora es el socio comercial más grande para la mayoría de los países en Sudamérica”, sostuvo.

Ante la nueva política exterior estadounidense, Browne fue cauto y avizoró escenarios de cautela. “Creo que habrá cierto interés, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, sobre cuáles serán las implicaciones comerciales del deseo del presidente Trump de tener un papel más activo para Estados Unidos en las Américas”, advirtió el exsecretario, que resaltó que los países de la región, incluido Colombia, “quieren mantener todas sus opciones abiertas”.

En diferentes partes del mundo
En diferentes partes del mundo se han expresado en favor del restablecimiento de la democracia en Venezuela - crédito Europa Press

Por último, en cuanto al clima de expectativa frente a las inversiones que se hagan al otro lado de la frontera, Browne indicó su comprensión ante la prudencia de los inversores. “Entiendo la preocupación del presidente Trump acerca del cambio de régimen y la construcción de naciones, dados los ejemplos que hemos visto en Irak y en otros lugares en las últimas décadas. Así que, a corto plazo, la solución actual ofrece la máxima estabilidad”, reconoció al medio.

