Colombia

Alejandro Char se fue contra Gustavo Petro por traslado de cabecillas criminales a Barranquilla: advirtió aumento de inseguridad en carnavales

El alcalde de Barranquilla aseguró que el Gobierno nacional no tuvo en cuenta que los exlíderes de Los Pepes y Los Costeños tienen un fuerte historial de crímenes en la capital del Atlántico

La Alcaldía critica que, en
La Alcaldía critica que, en vez de fortalecer la fuerza pública, se incrementa la presión carcelaria con peligrosos jefes de organizaciones como Los Costeños y Los Pepes - crédito Jesús Aviles/Infobae

No cesa el rechazo de Barranquilla contra el decreto del Gobierno nacional que obliga al traslado de, al menos, 40 cabecillas de bandas criminales a la capital del Atlántico y municipios cercanos.

De hecho, aunque la Alcaldía de Barranquilla ya había expresado su rechazo a la decisión nacional, en la mañana del lunes 12 de enero, el alcalde Alejandro Char no dudó en despacharse contra el presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el mandatario barranquillero responsabilizó al Gobierno nacional por las posibles consecuencias que podrían derivarse de esta medida, especialmente durante la temporada de Carnaval, cuando la ciudad recibe a miles de visitantes.

El traslado de figuras reconocidas del crimen organizado como alias Digno, alias Castor y el ‘Negro Ober’ fue el principal motivo de preocupación para el alcalde distrital. Según expresó Char Chaljub, las cárceles del departamento no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para albergar a estos reclusos de alto perfil.

El alcalde de Barranquilla rechaza
El alcalde de Barranquilla rechaza el decreto nacional que ordena el traslado de 40 cabecillas de bandas criminales a cárceles de la ciudad - crédito X

¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, escribió.

El mandatario criticó el manejo de la llamada “Paz Urbana” por parte del presidente Gustavo Petro. Cuestionó que, en lugar de enviar refuerzos a la fuerza pública de la ciudad, el Gobierno haya decidido trasladar a líderes de organizaciones como Los Costeños y Los Pepes.

Aquí no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”, señaló Char.

Incluso, el alcalde de Barranquilla cuestionó al presidente y su gabinete por la baja gestión de recursos para el Atlántico en materia de seguridad, mientras estaría presionando cada vez más tensiones en las cárceles del departamento con el ingreso de poderosos cabecillas con fuertes influencias en esa capital y municipios aledaños.

Alejandro Char advierte sobre los
Alejandro Char advierte sobre los riesgos para la seguridad en Barranquilla durante el Carnaval tras la llegada de delincuentes de alto perfil - crédito X

“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?, cuestionó el mandatario.

Asimismo, Alejandro Char cuestionó que la decisión se haya tomado justo cuando la capital del Atlántico se prepara para recibir a miles de turistas nacionales e internacionales que esperan vivir la edición del Carnaval de Barranquilla.

Incluso, el mandatario responsabilizó al presidente Gustavo Petro y a las entidades estatales de los posibles riesgos para la seguridad que se puedan presentar durante esas festividades tras la llegada de los delincuentes, además de calificar como malo el manejo de la política de seguridad urbana.

Char Aseguró que esta estrategia no cuenta con el respaldo jurídico adecuado y exigió la adopción de “decisiones responsables” y coordinadas con las autoridades locales.

El ministerio de Justicia confirmó
El ministerio de Justicia confirmó el traslado - crédito Ministerio de Justicia

“Barranquilla se prepara para recibir miles de turistas para el Carnaval, la fiesta folclórica y cultural más importante del país. Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘Paz Urbana” que no tiene ni marco jurídico que lo respalde", continuó.

Finalmente, el alcalde convocó a una reunión urgente con organismos de control, representantes de las víctimas y el gobernador Eduardo Verano De La Rosa, además de representantes del Gobierno nacional, para verificar cuáles serían las posibles consecuencias del traslado de estos cabecillas en plenas festividades.

“Exigimos decisiones responsables y concertadas con las autoridades locales y departamentales, y convocamos a todos los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, al gobernador Eduardo Verano de la Rosa y el Ministerio Público para una reunión urgente”, concluyó Alejandro Char en su cuenta de X.

